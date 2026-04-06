Νέο Χωριό Κυθρέας: «Ζωντάνεψε» η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 14:35

Συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για τη διάσωση του ιστορικού μνημείου - Η ανάρτηση Κτωρή

Ολοκληρώθηκαν οι διασωστικές εργασίες στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο Νέο Χωριό Κυθρέας, ένα ιστορικό μνημείο που χρονολογείται στα μέσα του 17ου αιώνα.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

Το έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινότητας, ενώ την τεχνική υποστήριξη παρείχε το UNDP.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών συνεργάστηκαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συντηρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και οικοδόμοι.

Όπως επισημαίνεται, η συμβολή όλων ήταν καθοριστική για τη διάσωση της εκκλησίας, με την Επιτροπή να εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όσους εργάστηκαν για την αποκατάσταση του μνημείου.







