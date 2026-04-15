Τα πιο ενδιαφέροντα κτίρια της Λευκωσίας στο Open House Nicosia
Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 09:45
Ευκαιρία στο κοινό να επισκεφθεί τα πιο ενδιαφέροντα κτίρια της Λευκωσίας, από εμβληματικά διατηρητέα μέχρι σύγχρονες κατοικίες και χώρους εργασίας, προσφέρει το Open House Nicosia, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα στις 18–19 Απριλίου, ανοίγοντας τις πόρτες 39 κτιρίων σε όλη τη Λευκωσία, με δωρεάν ξεναγήσεις από εθελοντές που μοιράζονται τις ιστορίες πίσω από τους χώρους αυτούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρόγραμμα του διημέρου φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, όπως αναπαλαιωμένες ιστορικές κατοικίες, πολιτιστικά ιδρύματα και μουσεία, καινοτόμα νέα έργα και χώρους εργασίας που συνήθως δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Όπως σημειώνεται, ανάμεσα στα σημαντικότερα σημεία περιλαμβάνονται κτίρια όπως το 360, το Δημαρχείο Λευκωσίας, το Αρχοντικό Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα SIX Residences, το Χαμάμ Ομεριέ, το κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, το Κυπριακό Μουσείο, το Fuel House, το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο και άλλα, καθένα από τα οποία προσφέρει μια διαφορετική οπτική για το πώς ζει, εργάζεται και εξελίσσεται η Λευκωσία. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων:

Προστίθεται ότι η εναρκτήρια εκδήλωση για γίνει στο Home for Cooperation, με παρουσίαση του Nicosia Master Plan, στις 17 Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσουν τρεις θεματικοί περίπατοι - ξεναγήσεις εντός των τειχών της πόλης στις 18–19 Απριλίου, ο διαγωνισμός “Open Photo” στις 18–21 Απριλίου και το closing party στις 19 Απριλίου

Συμπληρώνεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και οι περισσότερες επισκέψεις λειτουργούν χωρίς κράτηση, ωστόσο ορισμένοι δημοφιλείς χώροι ενδέχεται να έχουν αναμονή, ενώ κάποια σημεία μπορεί να απαιτούν προ-κράτηση ή να έχουν ειδικούς όρους πρόσβασης.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από τον ΜΚΟ «Voices of the City – Open House Nicosia» και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας, με την υποστήριξη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) και του Visit Nicosia, καταλήγει η ανακοίνωση.

