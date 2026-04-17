Η 16η Συνδιάσκεψη του Culture Next Network στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 16:00

Η Λάρνακα υποδέχεται τη 16η Συνδιάσκεψη του Culture Next Network, του ευρωπαϊκού δικτύου για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, μετατρέποντας την πόλη σε σημαντικό σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κοινότητας.

Το Culture Next Network αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων που επενδύουν στρατηγικά στον πολιτισμό ως κινητήριο δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης, συμμετοχής και καινοτομίας. Κάθε συνάντηση του δικτύου προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, συζήτηση των εξελίξεων σε κάθε πόλη-μέλος και ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Το 16ο Συνέδριο Culture Next θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2026, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης — ανθρώπους που σχεδιάζουν, υλοποιούν και οραματίζονται το μέλλον του πολιτισμού σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η 7η Μαΐου, κατά την οποία το πρόγραμμα ανοίγει προς το κοινό και απευθύνεται σε όλη την τοπική καλλιτεχνική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πολιτιστικό οικοσύστημα των ευρωπαϊκών πόλεων και τη μοναδική τους ταυτότητα.

Το συνέδριο εστιάζει στην ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα, με συζητήσεις που θα επικεντρωθούν σε πολιτικές στήριξης του χώρου, αλλά και σε εμπειρίες καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες.

Η κεντρική ομιλία της Mary Ann De Vlieg θα αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της δικτύωσης, της αλληλεγγύης και της φροντίδας στο σύγχρονο πολιτιστικό περιβάλλον.

Συμμετοχή κοινού

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία: να γνωρίσουν το ευρωπαϊκό δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών, να ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους καλλιτέχνες και οργανισμοί ενδυναμώνουν το πεδίο μέσα από συνεργασία και αλληλεγγύη, να συνδεθούν με επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασία.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Χώρος: Αίθουσα Αλληλοδιδασκαλείου Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα

Ημερομηνία: 7 Μαΐου 2026

Είσοδος: Ελεύθερη

Γλώσσα: Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα