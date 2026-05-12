Η Λεμεσός τίμησε τη μνήμη του χορευτή και δασκάλου Ανδρέα Λανίτη

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 14:10

Στιγμιότυπο από παράσταση του «Αθλητικού Μουσικού Όμιλου Απόλλων Λεμεσού» όπου ο Ανδρέας Λανίτης υπήρξε εμπνευστής του χορευτικού συγκροτήματος μαζί με τον Μάριο Σωφρονίου.

Με μια ξεχωριστή παράσταση, στην οποία συμμετείχαν 150 χορευτές και μουσικοί από Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και η ομάδα χορού «Διάσταση», τιμήθηκε η μνήμη του εκπαιδευτικού, αθλητή, γυμναστή, προπονητή, χορευτή και λάτρη της λαογραφικής παράδοσης και πολιτισμού της Λεμεσού, Ανδρέα Λανίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024

Η εκδήλωση, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Όμιλος «Διόνυσος», στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, το βράδυ της Δευτέρας, με τίτλο «Στους δρόμους που μας χάραξες», τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, τον οποίον εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Σε χαιρετισμό του, ο κ.Παπαδόπουλος εξέφρασε βαθιά συγκίνηση και μεγάλο σεβασμό προς τον Ανδρέα Λανίτη «που σημάδεψε τη Λεμεσό με το έργο και την παρουσία του, που το ήθος, η ντομπροσύνη και η λεβεντιά του ήταν απαράμιλλα».

Ο Ανδρέας Λανίτης δεν ήταν απλώς καθηγητής, «ήταν δάσκαλος ζωής», ανέφερε, και σημείωσε ότι όσοι είχαν την τύχη να είναι μαθητές του «θυμόμαστε κυρίως τον τρόπο που στάθηκε δίπλα μας ως πατέρας , καθοδηγητής και πραγματικός παιδαγωγός, με υπομονή, με κατανόηση και με ειλικρινές ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά».

Πρόσθεσε ότι, ο Ανδρέας Λανίτης αφιέρωσε τη ζωή του σε δραστηριότητες με υψηλά ιδεώδη και ως ποδοσφαιριστής του Άρη Λεμεσού, ως αθλητής και προπονητής του ΓΣΟ , «πέραν των μεγάλων προσωπικών του επιτυχιών , δίδαξε κυρίως ήθος και πίστευε ότι ο αθλητισμός διαμορφώνει προσωπικότητες και καλλιεργεί αξίες που συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή».

Υπενθύμισε ότι, ως λάτρης των ελληνικών και κυπριακών παραδόσεων και χορών δημιούργησε, μαζί με τον Μάριο Σωφρόνιου, τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού και αργότερα, μόνος του, τον χορευτικό όμιλο «Διόνυσος», «σε εποχές που η διάσωση της λαογραφικής μας παράδοσης ήταν αναγκαία».

«Τα κατάφερε πολύ καλά αφού διάδωσε στα πέρατα της οικουμένης, όπου χόρεψε με τους μαθητές του, την κυπριακή και την ελληνική παράδοση», είπε ο κ.Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «πέρα από τις ιδιότητές του, ο Ανδρέας Λανίτης ήταν πάνω απ’ όλα άνθρωπος».

Λέγοντας πως «ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που άφηναν αποτύπωμα όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με πράξεις», τόνισε ότι, αν και η απουσία του σήμερα είναι αισθητή, «η παρουσία του παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο του, τις μνήμες και τις αξίες που μας κληροδότησε».

Ανέφερε, τέλος, ότι το καλύτερο μνημόσυνο για τον Ανδρέα Λανίτη είναι «να συνεχίσουμε την πορεία που ο ίδιος χάραξε, δηλαδή την αγάπη για την παιδεία, τον σεβασμό στον άνθρωπο, την πίστη στην πατρίδα , τον πολιτισμό και τον αθλητισμό».

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΜΚ)