"Τζ̆αι μετά;" θεατροκινητικές συναντήσεις γυναικών στη Στέγη Χορού Λευκωσίας

Τρεις γυναίκες προσκαλούν άλλες γυναίκες να μοιραστούν τζ̆αι να δημιουργήσουν μέσω ενός πυρήνα γυναικείας αλληλεγγύης.

Το “τζ̆αι μετά;” πραγματοποιείται στο πλαίσιο φιλοξενίας και καλλιτεχνικής ανάπτυξης More than Dancing που διοργανώνει η Στέγη Χορού Λευκωσίας. Σε συνεργασία με το Δίκτυο Ενάντια στη Βία Κατά των Γυναικών, το Τμήμα Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μονογονεϊκών Οικογενειών & Φίλων. Με την στήριξη του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκόν Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων, στην Κύπρο υπολογίζεται οτι το 22 % των γυναικών έχουν ππέσει θύματα βίας. Πόσα άλλα όμως περιστατικά δεν καταγγέλλονται επίσημα, ώστε να καταγραφούν στα στατιστικά, ειδικότερα σε έναν κράτος -όπου πάλι σύμφωνα με τον πιο πάνω οργανισμό – το 47% του πληθυσμού της Κύπρου δηλώννει ότι δεν εμπιστεύεται την αστυνομία;

Το “τζ̆αι μετά” εν΄ έναν πρότζεκτ που εσ̆ει στοχο να ασχοληθεί με τούτον το θέμαν καλλιτεχνικά έχοντας ως αφετηρία τες πιο κάτω κατευθυντήριες ερωτήσεις.

Είσαι γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας τζ̆αι ππεσες θύμα βίας; Αν ναι :

Εκάταγγειλές το; Τζ̆αι μετά;

Έκοψες κάθε σχέση που χες με το άτομο; Τζ̆αι μετά;

Εφυες που σπίτιν; Τζ̆αι μετά;

Αλλαξες δουλειά; Τζ̆αι μετά;

Άλλαξες τα μωρά σου σχολείον; Τζ̆αι μετά;

Εν έκαμες τίποτε που τα πιο πάνω; Τζ̆αι μετά;

Αν τωρά νιώθεις ότι είσαι έτοιμη να εξερευνήσεις τούτον το “τζ̆αι μετά” με έναν δημιουργικό τρόπο που μπορεί να φωτίσει τούτα τα θέματα που μιαν άλλην σκοπιάν τζ̆αι να βρεθούν άλλοι τρόποι να ακουστεί η φωνή σου πέραν που τους προκαθορισμένους, τότε έλα στες θεατροκινητικές συναντήσεις γυναικών στην Στέγη Χορού Λευκωσίας.

Ποιές είμαστεν;

Είμαστεν η Ελευθερία, η Νάγια, τζ̆αι η Έλενα, μια ομάδα γυναικών που θέλουν να δημιουργήσουν έναν ασφαλέστερο πλαίσιο για κάθε γυναίκα τζ̆αι κάθε ιστορία βίας, χιλιοειπωμένη ή ανείπωτη. Είμαστεν γυναίκες που χρησιμοποιούμεν την τέχνην μας, η κάθε μια στον τομέα της, ως κοινωνικό εργαλείο για την καταπολέμιση των φυλετικών διακρίσεων, κοινωνικών ανισότητων καθώς τζ̆αι της έμφυλης βίας. H Ελευθερία Σωκράτους είναι χοροπαιδαγωγός μικτών ικανοτήτων τζ̆αι δημιουργός στον τομέα του χορού, η Νάγια Τ. Καρακώστα είναι ηθοποιός, περφορμέρ, θεατροπαιδαγωγός τζ̆αι η Έλενα Σωκράτους είναι σκηνοθέτις τζ̆αι θεατροπαιδαγωγός.

Η Ελευθερία, η Νάγια, και η Έλενα

Πότε:

Απο την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, τζ̆αι κάθε Τετάρτη στις 18:00-20:00 στην Στέγη Χορού Λευκωσίας για 7 συναντήσεις.

Τι προσφέρεται:

-Οι συναντήσεις προσφέρονται δωρεάν.

-Παράλληλα με τις συναντήσεις μας στις εγκαταστάσεις της Στέγης Χορού Λευκωσίας, στη διπλανή αίθουσα, θα προσφέρεται δωρεάν δημιουργική απασχόληση σε παιδιά ούτως ώστε οποιαδήποτε μητέρα να έχει την ευκαιρία να παραστεί χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για την φροντίδα του παιδιού της.

*Στο τέλος των συναντήσεων, θα δημιουργηθεί μια περφόρμανς Ντοκουμέντο με βάση τα βιώματά που έχουν μοιραστεί. Νοείται έχοντας λάβει την συναίνεση των συμμετεχουσών.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Email: info@dancehouselefkosia.com

Τηλέφωνο: 22780960

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3j06OQZ

Λίγα λόγια για το καινούργιο πρόγραμμα φιλοξενιών της ΣΧ Λευκωσίας, More than Dancing:

To More than Dancing είναι ένα νέο πρόγραμμα φιλοξενιών της Στέγης Χορού Λευκωσίας που βασίζεται σε δράσεις για μη καλλιτεχνικό κοινό με συστηματικές συναντήσεις από Φεβρουάριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023. Στόχος μας είναι η συμπερίληψη ατόμων που τους ενδιαφέρει η καλλιτεχνική ενασχόληση αλλά δεν είχαν μέχρι τώρα τριβή με το χορό και τη Στέγη.