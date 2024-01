Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μερικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για να περάσεις δημιουργικά το Σαββατοκύριακό σου

«Artists in Process: Again» στη Στέγη Χορού Λευκωσίας

Το «Dance Gate Lefkosia-Cyprus» σε συνεργασία με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας διοργανώνουν την τελική παρουσίαση του προγράμματος φιλοξενίας «Artists in Process: Again». Σε αυτό, προσκλήθηκαν τέσσερις καλλιτέχνιδες οι οποίες συνεργάστηκαν μαζί με τη χορογράφο Mary Nunan. Πρόκειται για την Ιόλη Κασκάνη, την Ελισάβετ Παναγιώτου, την Άνθη Κέττηρου και τη Γεωργία Κωνσταντίνου Κλαρκ οι οποίες θα δείξουν τα αποτελέσματα και ευρήματα της δουλειάς τους που προέκυψε μέσα από την πεντάμηνη καλλιτεχνική έρευνά τους, καθώς και μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τη μέντορα χορογράφο Nunan. Συγκεκριμένα, η Ιόλη Κασκάνη θα παρουσιάσει την περφόρμανς «take the fall» κατά την οποία διερευνά τις έννοιες του άδειου και γεμάτου σώματος, της πτώσης και της έντασης, καθώς εξερευνάει τον εαυτό του παρόν μας. Η έρευνα της Ελισάβετ Παναγιώτου κυμαίνεται γύρω από τον άξονα των εμπειριών της αμφιβολίας. Ειδικότερα, η περφόρμανς της, «attachments», πραγματεύεται τις έννοιες του ορατού και του αόρατου, την αίσθηση της πληγής και της αφής, την εμπειρία της αναζήτησης και της αποδοχής. Η Άνθη Κέττηρου προσκαλεί το κοινό στο «Strides», το οποίο αποτελεί ένα βαθύ και αφοσιωμένο ταξίδι μέσα από τη γυναικεία ύπαρξη, που περιδιαβαίνει τα περίπλοκα μονοπάτια που διαμορφώνονται από κοινωνικές προσδοκίες και κανόνες. Μια εγκατάσταση όπου το πεπρωμένο της γυναικείας πορείας αναλύεται μέσα από τον συγχρονισμό διαφόρων μέσων. Και τέλος, η Γεωργία Κωνσταντίνου Κλαρκ πειραματίζεται με τη χορογραφική εγκατάσταση «What’s on your mind?». Επηρεασμένη από ερωτήσεις όπως «Τι σκέφτομαι;» και «Σκέφτεσαι πράγματα συνέχεια ή μόλις συμβαίνουν;» δημιουργεί έναν κόσμο εξερεύνησης και προβληματισμού.

Σάββατο 20/01, 20.00 | Στέγη Χορού Λευκωσίας

«Η μάνα του» περιοδεύει στον Λουβαρά

Ένα έργο-ντοκουμέντο, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, αποτελεί το έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου, το οποίο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου. Η ίδια η σκηνοθέτιδα, ανεβαίνει επί σκηνής και ξετυλίγει την ιστορία της μάνας της, της οικογένειάς της, την ιστορία του αδερφού της Κυριάκου και Σωτήρη, την απώλειά τους, τη δολοφονία του αδερφού της, και το πώς ένας τέτοιου είδους θάνατος μπορεί να επηρεάσει τη ζωή αυτών που μένουν πίσω. «Δίπλα» της η Αγαθονίκη, η μητέρα της, που ως βασική ηρωίδα του έργου, περιγράφει μέσα από το πένθος της, την Κύπρο έτσι όπως την έζησε από την εποχή της Αγγλοκρατίας μέχρι και τις τραγικές μέρες της τουρκικής εισβολής.

Σάββατο 20/01, 18.30 | Λουβαράς, Λεμεσός

«Nabucco MET LIVE» στο Θέατρο Ριάλτο

Η Αρχαία Βαβυλώνα ζωντανεύει σε μία κλασική, βιβλικών διαστάσεων επαναφορά της όπερας Ναμπούκο στη σκηνή της Met. Ο πρωτοεμφανιζόμενος βαρύτονος George Gagnidze υποδύεται τον ρόλο του επιβλητικού βασιλιά Ναμπούκο, ενώ στο πλευρό του, η Ουκρανή σοπράνο Liudmyla Monastyrska επιστρέφει στη Met ερμηνεύοντας εκ νέου τον κορυφαίο ρόλο της εκδικητικής του κόρης, Αμπιγκαΐλε. Η μέτζο σοπράνο Maria Barakova και ο τενόρος SeokJong Baek, που κάνει το ντεμπούτο του σε αυτή την παραγωγή, ερμηνεύουν τους ρόλους της Φενένα και του Ισμαέλε αντίστοιχα, ενώ ο μπασοβαρύτονος Dmitry Belosselskiy ενσαρκώνει εκ νέου τον προφήτη Ζαχαρία. Ο Daniele Callegari διευθύνει ένα από τα πρώιμα αριστουργήματα του Βέρντι που περιλαμβάνει και το κορυφαίο χορωδιακό Va, pensiero, το γνωστότερο κομμάτι του Ναμπούκο.

Σάββατο 20/01, 19.45 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

«Η επίσκεψη της γηραίας κυρίας» στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

​Ο Νεόφυτος Ταλιώτης επέστρεψε στον ΘΟΚ για να μοιραστεί με το κοινό τη δική του ανάγνωση πάνω σε αυτό το σπουδαίο, διαχρονικό έργο, που παρουσιάζεται για δεύτερη φορά στην κρατική σκηνή, μετά την εμβληματική παράσταση του 1988. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία η οποία κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα έργα που γράφτηκαν μέσα στον 20ό αιώνα και πραγματεύεται τη δύναμη του χρήματος και την κοινωνική διαφθορά. Το έργο διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη, το Γκύλεν, κάπου στην Κεντρική Ευρώπη, όπου καταφθάνει η Κλαιρ Ζαχανασιάν. Η ίδια επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο της ύστερα από σαράντα πέντε χρόνια απουσίας και δημιουργεί μεγάλη αναταραχή, αφού οι κάτοικοι βλέπουν στο πρόσωπό της τον μοναδικό τους σωτήρα. Έτσι, η άλλοτε ευημερούσα πόλη τώρα βυθίζεται στην ανέχεια της πάμπλουτης Κλαιρ, η οποία υπόσχεται να τους προσφέρει απεριόριστο πλούτο, υπό έναν και μόνο όρο: τη δολοφονία, από κάποιο μέλος της κοινότητας, του Άλφρεντ Ιλ, του πρώην εραστή της, που την αρνήθηκε και την εγκατέλειψε με ένα παιδί. Η πρόκληση υποχρεώνει μια ολόκληρη κοινότητα να επιλέξει ανάμεσα στην ηθική και το κέρδος.​ Στην παραγωγή συμπράττουν ο σκηνογράφος Άγγελος Αγγελή, ο συνθέτης Μιχάλης Χριστοδουλίδης καθώς και ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών, με την Αννίτα Σαντοριναίου και τον Σταύρο Λούρα στους δύο κεντρικούς ρόλους.​

Σάββατο 20/01, 20.00 | Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

«Το τέρας έρχεται» στις Αποθήκες ΘΟΚ

«Το τέρας έρχεται» αποτελεί ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο νεανικό μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Πάτρικ Νες, το οποίο εκδόθηκε το 2011. Διασκευάστηκε για το θέατρο έντεκα χρόνια αργότερα για λογαριασμό του «Old Vic Theatre» από τους δημιουργούς Σάλι Κούκσον και Άνταμ Πεκ, σε δημιουργική σύμπραξη με τον θίασο. Στη θεατρική σκηνή της Κύπρου, η Ειρήνη Ανδρέου και ο Γιάννης Καραούλης υλοποιούν ένα σκηνικό εγχείρημα που διαπραγματεύεται το πέρασμα από την πραγματικότητα στη φαντασία. Η δημιουργική ομάδα και οι ηθοποιοί επιχειρούν να δώσουν φωνή στο ψυχικό τοπίο του νεαρού ήρωα, όπου κατοικούν ο φόβος, ο θυμός, η θλίψη, η απομόνωση, αλλά και η εγγύτητα, η κατανόηση, η αναγνώριση. Ένα έργο που συνδυάζει την απλότητα με το βάθος, την οδύνη με την αισιοδοξία. Μια ιστορία που θέτει καίρια, επιτακτικά ερωτήματα, τόσο από την οπτική του εφήβου όσο και απ' αυτήν του ενήλικα, τα οποία συνδέονται με σημαντικά στάδια της ζωής ενός ανθρώπου.

Σάββατο 20/01, 20.30 & Κυριακή 21/01, 18.00 | Αποθήκες ΘΟΚ, Λευκωσία

«200 Κιθάρες με τον Νίκο Πορτοκάλογλου» στο Θέατρο Ριάλτο

Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα μουσική συνύπαρξη της Κιθαριστικής Ορχήστρας Κύπρου και του Νίκου Πορτοκάλογλου, ενός από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές της γενιάς του. Καλλιτεχνικός διευθυντής: Αντώνης Κοΐζας, Διεύθυνση Ορχήστρας/ Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Μυτακίδης. Σολίστ: Γιώργος και Στέλιος Γκόλγκαρης, Cyprus Guitar Trio και Μαρίνα Βερζανλή: τραγούδι. Συμμετέχουν: καθηγητές και σπουδαστές πανεπιστημίων, ωδείων και μουσικών σχολείων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Κυριακή 21/01, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Uncomfortable Poses» στο 125 Space

Το 125 Space παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, τον Πολωνό καλλιτέχνη Michael Slusakowicz, σε μία ατομική έκθεση του καλλιτέχνη, η οποία φέρει τον τίτλο «Uncomfortable Poses». Ο Slusakowicz δημιουργεί σκηνές που συχνά εμπνέονται και προέρχονται από σκηνικά της πραγματικής ζωής, αλλά εντούτοις αναδιατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν οριακά με ονειρικά τοπία.​ Οι πίνακες συνδυάζουν μια δραματική, έντονη χρωματική παλέτα με μια υπερρεαλιστική προσέγγιση, σαν ένα κολλάζ από πολλαπλά κομμάτια του χρόνου. Το έργο του αποτυπώνει συναισθήματα αβεβαιότητας χρησιμοποιώντας φιγούρες σε φάση ενδοσκόπησης, παραμορφωμένα χρώματα και ιδιαίτερα αντικείμενα, τα οποία εφιστούν την προσοχή στα ψυχικά βάρη που προκαλούν πολλά από τα ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Οι φιγούρες του διαπερνούν τον χώρο και τον χρόνο και φαίνονται να είναι παγιδευμένες ανάμεσα σε δύο κόσμους - το συνειδητό και το ασυνείδητο.​

Σάββατο 20/01, 10.00-13.00 & 15.00-19.30 & Κυριακή 21/01, 11.00-18.00 | 125 Space, Λεμεσός