Το 25ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου επιστρέφει δυναμικά

Μοναδικά χορογραφικά έργα στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Αναγνωρισμένο ως η κορυφαία και μεγαλύτερη διοργάνωση σύγχρονου χορού στην Κύπρο, το Φεστιβάλ επανέρχεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 ξεχωριστές παραστάσεις όπου θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Ριάλτο και 2 από αυτά τα έργα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Το Φεστιβάλ συμμετέχει στη Δράση EU20, με αφορμή τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι λάτρεις του σύγχρονου χορού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εμπνευσμένες παραστάσεις που αποτυπώνουν τις διαφορετικές σχολές, τάσεις και ρεύματα της σύγχρονης χορογραφικής τέχνης, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην Κύπρο και την παγκόσμια σκηνή. Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ προσφέρουν μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική προσέγγιση, αναδεικνύοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των χορογράφων.​

Εργαστήρι «Θεατρικό Σώμα»

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Νέα Κίνηση Χορού Κύπρου, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ένα εργαστήριο με τη συμμετοχή των διακεκριμένων χορογράφων ELIANA AND BORNA. Εργαστήρι «Θεατρικό Σώμα» [“Theatrical Body” Workshop] 17 Ιουνίου 2024, 10.00-13.00 στο Κέντρο Χορού του Δήμου Λεμεσού.

Το εργαστήρι θα επικεντρωθεί στις πρακτικές του σωματικού θεάτρου: τη σύνδεση μεταξύ πρόθεσης/συναισθήματος και κίνησης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν σε βάθος τη δική τους ατομικότητα μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια αυτοσχεδιασμού. Έχοντας ως στόχο να διευρύνουμε την επιτελεστικότητα και τη δημιουργικότητά μας, θα εφαρμόσουμε δύο προσεγγίσεις εξίσου σημαντικές για τη δημιουργική διαδικασία: τη σωματικότητα που επικαλείται την πρόθεση και την ενσάρκωση συναισθήματος/σκέψης.

Για να το πετύχουμε, θα πειραματιστούμε με διάφορα εργαλεία. Πρωταρχικός στόχος είναι να διερευνήσουμε διαφορετικές σωματικές ιδιότητες και υφές, εξετάζοντας παράλληλα πώς τα δύο μπορούν να συνδυαστούν στην πράξη. Μέσα σε μια εξωστρεφή και παιγνιώδη ατμόσφαιρα, θα αναδιατάξουμε τις κινητικές μας συνήθειες, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και στην αυθεντικότητα της σωματικότητας.

Δήλωση συμμετοχών τηλεφωνικά στο 99881949 (τελευταία ημέρα υποβολής 13/06/2024. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετοχών γι’ αυτό προ κρατήστε τις θέσεις σας άμεσα).

Αναλυτικό Πρόγραμμα Παραστάσεων:

31 Μαΐου, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

AiNA (50’) Performance – εγκατάσταση – έκθεση: Σουζάνα Φιαλά (Κύπρος) [Σημείωση: Χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού].

4 Ιουνίου, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

The End - part 2 (60’) Arno Schuitemaker (Ολλανδία)

10 Ιουνίου, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός & 12 Ιουνίου, 20.30 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Carcass (75’) [18+] Ανδρέας Κωνσταντίνου, Himherandit Productions (Δανία)

14 Ιουνίου, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός & 15 Ιουνίου, 20:30 | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Σιωπή (60’) Rootlessroot, Λίντα Καπετανέα & Jozef Fruček (Ελλάδα)

16 Ιουνίου, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

AMAE (30’) Eliana Stragapede & Borna Babić (Ιταλία, Κροατία, Βέλγιο)

16 Ιουνίου, 21.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Save the Last Dance for Me (20’) Alessandro Sciarroni (Ιταλία)

23 Ιουνίου, 20.30 | Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Larsen C (60’) Χρήστος Παπαδόπουλος (Ελλάδα)

Πληροφορίες

Τιμή: €8 (€30 για όλες οι παραστάσεις)

E-ticket: www.rialto.com.cy

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

Ελεύθερη είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους και επαγγελματίες χορού.

& Δωρεάν μεταφορά από τη Λευκωσία προς τη Λεμεσό με επιστροφή (μόνο για έργα που δεν θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας). Περισσότερες Πληροφορίες στο 99 618225.

​

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού) , Θέατρο Ριάλτο και EU20 CYPRUS

Σε συνεργασία: Δήμο Λεμεσού

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος, ΡΙΚ

Τεχνική Υποστήριξη: Event Pro

Στηρίζουν: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Νέα Κίνηση Χορού Κύπρου, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού, Russian Wave, Vestnik Kipra, Social et. Al.