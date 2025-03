INBETWEENING –  the art of exchange | Αφιέρωμα στην Πολωνική χορογραφία

Η Στέγη Χορού Λεμεσού και το Ινστιτούτο Adam Mickiewicz σας προσκαλούν στο INBETWEENING, ένα τριήμερο πρόγραμμα από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου 2025 στη Λεμεσό, αφιερωμένο στην Πολωνική Χορογραφία, που περιλαμβάνει παραστάσεις, εργαστήρια για επαγγελματίες και μία χορογραφική ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Το πρόγραμμα εξερευνά την τέχνη του διαλόγου μέσα από τη χορογραφική έκφραση, γιορτάζοντας τη συνάντηση των δύο χωρών με στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνικών ανταλλαγών και τη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας στην ευρωπαϊκή χορογραφική σκηνή.

Το INBETWEENING διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Adam Mickiewicz και τη Στέγη Χορού Λεμεσού, στο πλαίσιο του διεθνούς πολιτιστικού προγράμματος της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2025.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025

Παράσταση

Sticky Fingers Club (60’)

Από τους Sticky Fingers Collective

Ώρα: 20:30 @ Θέατρο Ριάλτο

Εισιτήρια: 8 / 10

Διαθέσιμα στο www.rialto.interticket.com

Η διακεκριμένη πολωνική κολεκτίβα Sticky Fingers παρουσιάζει το Sticky Fingers Club, μια παράσταση για την αποτυχία που συνδυάζει περίτεχνα την χορογραφία με το χιούμορ και το θεατρικό στοιχείο.

Οι χαρακτήρες του έργου αποτελούν το παρασκήνιο, είναι γνωστοί για την κατάληψη της τέταρτης θέσης και ανταγωνίζονται την αξεπέραστη Meryl Streep για ένα Όσκαρ. Αντιμετωπίζοντας συνεχείς ήττες, δημιουργούν έναν χώρο γιορτής, όπου εκείνοι είναι οι πρωταγωνιστές. Με τους δικούς τους όρους, γιορτάζουν την ατέλεια, στηρίζουν και προκαλούν ο ένας τον άλλον. Ανάμεσα στους εκφραστικούς χαρακτήρες συναντάμε μια τραγουδίστρια της όπερας που αγαπά τη μουσική χωρίς ανταπόκριση, μια νευρωτική κυρία, μια ξεπερασμένη σταρ και μια χορεύτρια που δεν κατάφερε ποτέ να χορέψει ένα σόλο κομμάτι.

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025

Επιτελεστική Ξενάγηση

Present Encounters with the Past (60')

Περίπατος με σώματα, ήχους και αντικείμενα

Από την Aleksandra Bożek-Muszyńska και τον μουσικό Marcin Bozek

Ώρα: 15:00 @ Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού

Είσοδος Ελεύθερη

Η χορογράφος Aleksandra Bozek-Muszynska και ο μουσικός Marcin Bozek μας προσκαλούν σε μια αλλιώτικη ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού με ήχους και σώματα να αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα δημιουργώντας μια εναλλακτική πρόσληψη της μουσειακής εμπειρίας.

Παράσταση

Jumpcore (40’)

Από τον Pawel Sakowicz

Ώρα: 17:00 @ Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού

Ελεύθερη είσοδος

Μετά από παραστάσεις στην Ευρώπη, σε δημόσιους χώρους και θέατρα, το Jumpcore φιλοξενείται στο προαύλιο της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού.

Το έργο αντλεί έμπνευση από τον χορευτή Fred Herko.

Οι χορευτές μπαλέτου λέγεται ότι μπορούν να πετάξουν. Και πράγματι, αιωρούμενοι για ένα δευτερόλεπτο σε ένα άλμα, μπορούν.

Το Jumpcore επιλέχθηκε για το Aerowaves Twenty19 και ανήκει στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης Zacheta στην Πολωνία.

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025

Παραστάσεις για οικογένειες με παιδιά

My Tail and I (60’)

Από την κολεκτίβα Holobiont

Ώρες: 11:00 & 13:30 @ Θέατρο Ριάλτο

Εισιτήρια: 8 / 10

Διαθέσιμα στο: www.rialto.interticket.com

Το "Η Ουρά Μου και Εγώ" είναι η τελευταία παραγωγή της διακεκριμένης ανεξάρτητης χορευτικής κολεκτίβας Holobiont, που αποτελείται από Πολωνές καλλιτέχνιδες και δραστηριοποιείται στον χώρο της πειραματικής χορογραφίας για οικογένειες. Απευθυνόμενη σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω, η παράσταση προσφέρει μια χιουμοριστική και φιλική προς το νεανικό κοινό προσέγγιση της ιστορίας της εξέλιξης (με το ανθρώπινο κόκκυγα ως ένα από τα απομεινάρια της).

Με μια χιουμοριστική ατμόσφαιρα και σε ένα πλαίσιο κατάλληλο για νεαρό κοινό, η παράσταση θέτει το ερώτημα: Πόσες ουρές έχουμε; Πώς τις αισθανόμαστε; Πώς μπορούν να μας υποστηρίξουν στην καθημερινή μας ζωή; Πώς μπορούν να τροφοδοτήσουν την κίνησή μας και τη φαντασία μας;

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι καλλιτέχνιδες καλούν τις οικογένειες-συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε ένα παιχνίδι κίνησης απελευθερώνοντας τη δημιουργική ενέργεια που συχνά μένει ανενεργή στις "ουρές" μας.

Εργαστήρια για επαγγελματίες

Παρασκευή 21/3

Διαδικτυακό Εργαστήριο | Diffusion and Networks

Με την Julia Asperska

Ώρα: 14:00-16:30 (Zoom Platform)

Δωρεάν συμμετοχή- περιορισμένες θέσεις

Αιτηθείτε εδώ: https://forms.gle/9Eaj1FwmDRDipmQd7

Αναλύοντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις της διάχυσης και των δικτύων, η Julia Asperska διερευνά πώς οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί συνεργάζονται και επικοινωνούν μέσω αυτών.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, δημιουργούς και διαχειριστές.

Σάββατο 22/3 και Κυριακή 23/3

Εργαστήριο δια ζώσης

Exercises in Looking - Introduction to Visual Dramaturgy

Με την Joanna Lesnierowska

Ώρα: 10:00-14:00 @ Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού

Δωρεάν συμμετοχή-περιορισμένος αριθμός

Αιτηθείτε εδώ: https://forms.gle/gUiuAUgq32Bygp9M8

Αυτό το διήμερο εργαστήριο αφορά στην εισαγωγή των συμμετεχόντων στην οπτική δραματουργία. Διερευνά τη σχέση εικόνας και κίνησης στη χορογραφία και τη σκηνική παρουσία, εστιάζοντας στη διαδικασία της οπτικής αντίληψης για την δημιουργία χοροφραφικών έργων.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε χορογράφους, χορευτές και δημιουργούς που έχουν στο επίκεντρο της δημιουργικής τους διαδικασίας το σώμα και την κίνηση.

*Για τα εργαστηρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

