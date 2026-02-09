Εργαστήριο «Χωρικός Ήχος – Αρχιτεκτονία Σώματος» από τη Νέα Κίνηση

Δημοσιεύθηκε 09.02.2026 12:35

Η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου διοργανώνει το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 16:30-19:00, το εργαστήριο «Χωρικός Ήχος – Αρχιτεκτονία Σώματος» το οποίο καθοδηγούν οι ENGRAM KOKORO.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών, και ειδικότερα σε καλλιτέχνες χορού και μουσικής και θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού.

Λίγα λόγια για το εργαστήριο:

Το εργαστήριο «Χωρικός Ήχος – Αρχιτεκτονία Σώματος» βασίζεται στην καλλιτεχνική μεθοδολογία δημιουργίας των Μαρία Καμπέρη και Δημήτρη Γιασεμίδη. Εστιάζει στη σωματοποίηση της μουσικής φόρμας και την αρχιτεκτονική αντίληψη της κίνησης, με έμπνευση από τον Ιάννη Ξενάκη. Μέσα από score-based tasks, οι συμμετέχοντες δημιουργούν πρωτότυπο κινητικό υλικό σε άμεσο διάλογο με ζωντανό ήχο, όπου η μουσική λειτουργεί ως ισότιμος συνομιλητής του σώματος. Εξερευνώνται η γεωμετρία της κίνησης, η ρυθμική ευφυΐα, η σιωπή ως δομικό στοιχείο και η σύνθεση στον χώρο.

Πληροφορίες Διεξαγωγής

· Ημερομηνία: Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

· Ώρα: 16:30 – 19:00

· Χώρος: Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσου – Μέσα στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού

· Διοργάνωση: Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου

· Εισηγητές: Μαρία Καμπέρη & Δημήτρης Γιασεμίδης (ENGRAM KOKORO)

Δηλώσεις Συμμετοχής