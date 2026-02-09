Καταγραφή, Έρευνα και Τεκμηρίωση του Παραδοσιακού Χορού και της Μουσικής της Κύπρου

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Καταγραφή και Έρευνα του Παραδοσιακού Χορού και της Μουσικής, για το έτος 2026.

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των σπουδαστών που θα αναλάβουν ή και θα ενισχύσουν την καταγραφή και έρευνα του παραδοσιακού χορού και της μουσικής της Κύπρου.

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δυο διδακτικές ενότητες.

Α΄ Ενότητα

Η Α΄ ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά θεωρητικά μαθήματα όπως: Μεθοδολογίας της Έρευνας, Εθνογραφική Μέθοδος για Επιτόπιες Καταγραφές, Κώδικας Ερευνιτικής Δεοντολογίας, Βασικές Αρχές κινηματογράφησης, γνωριμία με διάφορα Αρχεία Χορού και Μουσικής, διαχείριση Λαογραφικών Αρχείων κ.ά.

Β΄ Ενότητα

Η Β΄ ενότητα περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

α) Πραγματοποίηση επιτόπιων καταγραφών σε χωριά και πόλεις της Κύπρου

(οι σπουδαστές θα οργανωθούν σε ομάδες 2-4 ατόμων)

β) Σύνταξη ερευνητικών εργασιών (ομαδικες εργασίες 2-4 ατόμων) και παρουσίαση.

γ) Εκπαιδευτικές επισκέψεις:

I. Επισκέψεις σε Λαογραφικά Κέντρα και Αρχεία σε Κύπρο και Ελλάδα.

II. Παρακολούθηση παραδοσιακών χορών και εθίμων σε πανηγύρια και γιορτές στον ελλαδικό χώρο. (Προαιρετική συμμετοχή)

Ώρες διδασκαλίας και χρονοδιάγραμμα:

Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας: 50

Χρονική διάρκεια: Μάρτιος – Δεκέμβριος 2026

Διεξαγωγή μαθημάτων:

Ένα Σάββατο κάθε μήνα 10:00 – 14:00 και 15:30 – 18:30

Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν και μερικά Σαββατοκύριακα.

Σάββατα 10.00 - 14.00 και 15.30 – 18.30 και Κυριακές 10:30-14:00

Πιθανόν να πραγματοποιηθούν και ενδιάμεσα διαδικτυακά μαθήματα.

Περιορισμένος αριθμός σπουδαστών (περίπου 40 άτομα).

Υποψήφιοι

· Κριτήρια επιλογής σπουδαστών: σπουδές, προϋπηρεσία, εμπειρίες κ.λπ.

· Ηλικία: 20 ετών και άνω.

· Εξέταση δικαιολογητικών, συνεντεύξεις, επιλογή.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα με θητεία στη διδασκαλία του χορού ή της μουσικής ή με ικανοποιητική συμμετοχή στις χορευτικές ή μουσικές ομάδες.. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την οργανωτική επιτροπή με αντικειμενικά κριτήρια, συνεκτιμώντας τα δικαιολογητικά (σπουδές, διδακτική/χορευτική εμπειρία, συστάσεις) και συνέντευξη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι έχοντες φοιτήσει στα δύο προηγούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Δασκάλων Παραδοσιακού Χορού που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού ή σε σειρά σεμιναρίων δασκάλων χορού και μουσικής, καθώς και άτομα άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με την Καταγραφή Στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς..

Κόστος συμμετοχής:

250 ευρώ (καταβλητέο σε δύο δόσεις των €125, στην έναρξη κάθε περιόδου)

Εκπαιδευτικό υλικό

Χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Πρόγραμμα σπουδών - Διδακτέα ύλη:

Θα διαμορφωθεί βάσει των προτάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής σε συνεργασία με όλους τους διδάσκοντες και τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού.

Υπεύθυνοι λειτουργίας του προγράμματος:

Λάμπρος Λιάβας, Διευθυντής Σπουδών και Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς, Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού και Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής.

Χρονοδιάγραμμα

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι 16/02/26

(Προς τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού).

Συνεντεύξεις, κατόπιν ραντεβού 28/02/26 στη Λεμεσό. Ανακοίνωση αποτελέσματα εισαχθέντων, έως 8/03/26 Έναρξη μαθημάτων: 21-22/3/26 Ολοκλήρωση του προγράμματος: Δεκέμβριος 2026 Αίθουσα διεξαγωγής μαθημάτων: ΤΕΠΑΚ - Λεμεσός Το ωρολόγιο πρόγραμμα και τα ονόματα των διδασκόντων θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Απονομή βεβαιώσεων: Δεκέμβριος 2026

Υποχρεώσεις:

1.Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής (προς τον ΛΟΛ, βάσει εντύπου που θα τους διατεθεί).

β) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές, η χορευτική ή μουσική πιθανή διδακτική εμπειρία και άλλα στοιχεία που επιθυμεί να καταθέσει ο/η κάθε υποψήφιος/α καθώς και προηγούμενη εμπειρία στις Επιτόπιες Καταγραφές και Έρευνες.

γ) Μια συστατική επιστολή που να αναφέρεται στο ενδιαφέρον, στην προσωπικότητα και στην ικανότητα των υποψηφίων να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σημείωση . Τα (β) και (γ) δεν είναι υποχρεωτικά για όσους παρακολούθησαν τα δύο Προγράμματα Κατάρτισης Δασκάλων Παραδοσιακού Χορού που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού.

2. Ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων

Διευθυντής Σπουδών: Καθηγητής Λάμπρος Λιάβας

Επιστημονική Επιτροπή:

Καθηγητής Λάμπρος Λιάβας, Πρόεδρος

Καθηγητής Γιάννης Ζέρβας,

Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος

Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβούνης

Αν. Καθηγήτρια Ειρήνη Λουτζάκη

Δρ. Κυπριανός Λούης, πρ.Διευθυντής Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών

Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Φιλόλογος-Συγγραφέας

Οργανωτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς, Πρόεδρος Λαογραφικού Οµίλου Λεµεσού, Προεδρος

Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ, Αντιπρόεδρος

Γραμματειακή υποστήριξη: Μέλη του Δ.Σ. του ΛΟΛ

*Σημείωση: Τονίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την 16/02/2026

Επικοινωνία:

Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού

διεύθυνση: Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 8, 3030, Λεµεσός

Τηλ. επικοινωνίας: 99545629

E-mail: theodouloue@yahoo.gr