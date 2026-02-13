MEANWHILE2026: Ανοιχτή πρόσκληση στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Showcase Χορογραφίας Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 13.02.2026 10:54

Το Meanwhile επιστρέφει δυναμικά, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και δικτύωσης για την κοινότητα του σύγχρονου χορού και τους επαγγελματίες του χώρου από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι Στέγες Χορού Λεμεσού και Λευκωσίας και η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, διοργανώνουν για τρίτη φορά το Meanwhile, τις παράλληλες δράσεις του Showcase Χορογραφίας Κύπρου.

Το Meanwhile επιστρέφει δυναμικά, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και δικτύωσης για την κοινότητα του σύγχρονου χορού και τους επαγγελματίες του χώρου από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από συμμετοχικές δράσεις, εστιάζει στη συλλογική εμπειρία, την κινητική συνύπαρξη και την ουσιαστική επαγγελματική σύνδεση.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου η ώρα 16:00-18:30, θα πραγματοποιηθεί στο Art Studio 55 μια εκδήλωση δικτύωσης με pitching session και speed dating, με στόχο την παρουσίαση και εξωστρέφεια καλλιτεχνών χορού με βάση την Κύπρο. H εκδήλωση θα είναι ανοιχτή σε καλλιτέχνες, προγραμματιστές και φορείς όλων των πεδίων από Κύπρο και εξωτερικό.

Pitching Session

Το Pitching session θα είναι μια σειρά από 10 πεντάλεπτες παρουσιάσεις που αναφέρουν εν συντομία τη δουλεία και τα επερχόμενα πλάνα των συμμετεχόντων. Η παρουσίαση μπορεί να εστιάζει στο συνολικό έργο των καλλιτεχνών, σε μια παραγωγή, ένα εργαστήριο/πρακτική, αλλά και σε επιδιωκόμενες ευκαιρίες/συνεργασίες.

Για τη δήλωση συμμετοχής θα χρειαστεί να συμπληρώσετε στοιχεία επικοινωνίας, καλλιτεχνική ιδιότητα, ένα μικρό βιογραφικό (μέχρι 200 λέξεις) και δυο λόγια για το τι σας κινητοποιεί να αιτηθείτε (μ΄έχρι 100 λέξεις).

Δήλωση συμμετοχής εδώ.

Η φόρμα αίτησης ανοίγει σήμερα 13/02/2026 η ώρα 12:00.

*Η συμμετοχή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) για τους πρώτους 10 συμμετέχοντες.

*Σε περίπτωση ακύρωσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Speed dating

Το δεύτερο μέρος της ημέρας αποτελε΄ι μια ευκαιρία συνεύρεσης και δικτύωσης μεταξύ της κοινότητας και των προσκεκλημένων προγραμματιστών, με μουσική, σνακ και ροφήματα. Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο speed dating 17:00-18:30 μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας στο info@neakinisi.com μέχρι τις 03/03/2026.