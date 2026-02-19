4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου, επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 19.02.2026 11:02

Το 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) επιστρέφει από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως τον κεντρικό θεσμό για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας.

Πρόκειται για διοργάνωση που πραγματοποιείται ανά διετία και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της εγχώριας χορογραφικής παραγωγής, μέσα από τη στοχευμένη παρουσίαση επιλεγμένων έργων της τελευταίας διετίας σε καλλιτεχνικούς διευθυντές, επιμελητές και διοργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού από το εξωτερικό. Το Showcase λειτουργεί ως πλατφόρμα ουσιαστικής δικτύωσης, δημιουργώντας προϋποθέσεις για διεθνείς συνεργασίες και περαιτέρω καλλιτεχνική κινητικότητα.

Το SΧΚ αποτελεί θεσμό του Υφυπουργείο Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο. Η επιλογή των έργων πραγματοποιείται από ειδική Επιτροπή, η οποία, κατόπιν παρακολούθησης των χορογραφικών προτάσεων της διετίας, διαμορφώνει το τελικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Παράλληλα με τη διεθνή της διάσταση, η διοργάνωση δίνει στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει εκ νέου σημαντικά έργα της πρόσφατης παραγωγής, αναδεικνύοντας το εύρος και την ποικιλομορφία της σύγχρονης χορογραφικής σκηνής της χώρας.

Η επίσημη έναρξη του Showcase, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, θα πλαισιωθεί από το Opening party με τη DJ Χριστίνα Παπακυριακού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων της πρώτης ημέρας. Το Showcase θα κορυφωθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου με Closing party με τον DJ D-Prank, μετά την τελευταία παράσταση, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής και ουσιαστικής δικτύωσης μεταξύ καλλιτεχνών και επαγγελματιών του σύγχρονου χορού.

Παράλληλες Δράσεις – Meanwhile

Το Showcase πλαισιώνεται και φέτος από τις παράλληλες δράσεις με τίτλο Meanwhile, σε διοργάνωση της Στέγη Χορού Λεμεσού, της Στέγη Χορού Λευκωσίας και της Νέα Κίνηση.

Το Meanwhile λειτουργεί ως πλατφόρμα συνάντησης, ανταλλαγής και επαγγελματικής δικτύωσης, με έμφαση στη συμμετοχική εμπειρία και την κινητική συνύπαρξη. Αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία διαλόγου όχι μόνο μεταξύ επιμελητών και καλλιτεχνών, αλλά και πολιτιστικών φορέων από την Κύπρο και το εξωτερικό, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης.

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

19:00 NO IM NOT Πάνος Μαλάκτος 25’

20:00 The future is dark which is the best thing a future can be Πέτρος Κονναρής & Ροδιά Βόμβολου 120’ (επι-σκηνής)

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 (επι-σκηνής)

19:00 NOT ALL WARS ARE VISIBLE Χάρης Κούσιος 40’

20:15 SAY YES! AGAIN AND AGAIN Εύη Δημητρίου - Εν δράσει 50’ επί σκηνής 16+

21:15 Μεταλλαγμένο Γονίδιο Μιλένα Ούγκρεν Κούλας - STYLISH JUNKIES COLLECTIVE 50’ επί σκηνής

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

19:00 Don’t You Just Love Melting? Μελίνα Σοφοκλέους 30’

20:00 FARMA Άντρια Μιχαηλίδου 25

Εισιτήρια: € 8

Δωρεάν είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους & επαγγελματίες χορού.

Πληροφορίες & εισιτήρια: https://rialto.interticket.com/?lang=el | 77777745