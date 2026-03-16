«Γιορτάζοντας τις μετανάστριες και προσφύγισσες γυναίκες» από τη Generation for Change CY

Δημοσιεύθηκε 16.03.2026 16:24

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα λάβει χώρα την Κυριακή, 22 Μαρτίου, από τις 14.00 έως τις 17.00 στο Dance House Lefkosia.

Η Generation for Change CY καλεί το κοινό να συμμετάσχει στην εκδήλωση «Γιορτάζοντας τις γυναίκες, γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα», μια εκδήλωση που τιμά τις μετανάστριες και τις πρόσφυγες γυναίκες στην Κύπρο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Μαρτίου, από τις 14.00 έως τις 17.00 στο Dance House Lefkosia.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, θα γιορτάσει και θα αναγνωρίσει τη συμβολή γυναικών από διαφορετικά υπόβαθρα μέσω της τέχνης, του πολιτισμού και του διαλόγου, ενώ θα τονίσει τη σημασία της ισότητας των φύλων, της ένταξης και του δικαιώματος στην ασφάλεια για κάθε γυναίκα.

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν παραστάσεις χορού και τραγουδιού, χειροτεχνίες και παραδοσιακά φαγητά που έχουν ετοιμάσει γυναίκες από διάφορες κοινότητες, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής και κοινοτικής σύνδεσης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ειδικούς από τους τομείς της προστασίας, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, οι οποίοι θα συζητήσουν τις αλληλένδετες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν την πρόσβαση των μεταναστριών και των προσφυγών στην ασφάλεια, στις υπηρεσίες υποστήριξης και στην ουσιαστική συμμετοχή στην κυπριακή κοινωνία.

«Αυτή η εκδήλωση είναι μια γιορτή, αλλά και μια ευκαιρία για ουσιαστικές συζητήσεις. Όλες οι γυναίκες στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, μοιράζονται την ευθύνη για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας όπου κάθε γυναίκα αισθάνεται ασφαλής, υποστηριζόμενη και ενταγμένη. Στεκόμενες ενωμένες σε αλληλεγγύη, ενισχύουμε την πρόληψη της έμφυλης βίας, διευρύνουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και ενθαρρύνουμε την ουσιαστική συμμετοχή όλων», δήλωσε η Céline Blaess, Συντονίστρια Ισότητας στο Generation for Change CY.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Generation for Change CY, τον Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού και την Tap Seu Pouh, υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.

Η εκδήλωση «Celebrating Women, Celebrating Diversity» διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ELEVATE HERight, μιας πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την οργάνωση Generation for Change CY σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύλλογο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των μεταναστριών και των προσφυγών μέσω της ενδυνάμωσης, της ευαισθητοποίησης, της βελτίωσης της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υποστήριξης και της ενίσχυσης του κοινοτικού πνεύματος.

Επικοινωνία: Céline Blaess, Generation for Change CY

Email: celine@generationforchangecy.org