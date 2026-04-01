«We Belong to the land»: Το αρχείο της Αριάννα Οικονόμου ως ζωντανή μεταβαλλόμενη δομή

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 11:11

Στις 5 Απριλίου 2026, αναπτύσσεται σε δύο αλληλοσυνδεδεμένα μέρη, σε ένα αναγνωστήριο και μια περφόρμανς, ενώ στις 8 Απριλίου 2026 επικεντρώνεται σε έργα που αναπτύχθηκαν μέσα από εργαστήρια παραστατικών τεχνών.

Το We Belong to the Land αποτελεί ένα εν εξελίξει πρότζεκτ που αντιμετωπίζει το αρχείο της Αριάννας Οικονόμου ως μια ζωντανή, μεταβαλλόμενη δομή. Μέσα από ένα πλέγμα καλλιτεχνικών και κριτικών αναγνώσεων, δίνεται έμφαση στη σωματικότητα ως πεδίο γνώσης καθώς και στις διασταυρώσεις της χορογραφικής πρακτικής με τον ακτιβισμό, τη συγκρότηση θεσμών και την περιβαλλοντική εμπλοκή. Το πρότζεκτ ξεπερνά την απλή τεκμηρίωση, ενεργοποιώντας την παρακαταθήκη της δημιουργού μέσα από ανοιχτές διαδικασίες αναδιατύπωσης.

Ένα αναγνωστήριο και μια περφόρμανς

Στις 5 Απριλίου, η εκδήλωση αναπτύσσεται σε δύο αλληλοσυνδεδεμένα μέρη: ένα αναγνωστήριο και μια περφόρμανς. Στο αναγνωστήριο, κείμενα και φωτογραφίες από την επερχόμενη έκδοση για την πρακτική της Οικονόμου τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών. Τα υλικά αυτά προσκαλούν το κοινό να “κινηθεί” ανάμεσα στη διάρκεια της ανάγνωσης και την αναμονή της περφόρμανς που ακολουθεί.

Σημείο εκκίνησης της περφόρμανς αποτελεί το κείμενο που αναπτύσσει η Οικονόμου για το βιβλίο, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως αρχειακή χειρονομία και ζωντανή πράξη. Εστιάζει στη συνειδησιακή ροή και «γράφει ενώ κινείται», εκφέροντας αισθήσεις, εικόνες και συλλογισμούς που αναδύονται μέσα από την κίνηση. Κατά τη διάρκεια της περφόρμανς, αυτή η πρακτική ενεργοποιείται συνεργατικά, ενώ η κίνηση και η ενθύμηση μετασχηματίζονται μέσα από τη ζωντανή συνάντηση και τον διάλογο.

Οι Οικονόμου, Caron και Βανέζης εκτυλίσσουν μια ανοιχτή διαδικασία όπου σώμα, εικόνες-σκέψεις και γλώσσα εισέρχονται σε διάλογο. Μέσα από πρακτικές προσεκτικής ακρόασης και ανταλλαγής, παροδικές αισθήσεις, εσωτερικοί διάλογοι και μεταβαλλόμενες αντιλήψεις ανιχνεύονται σε πραγματικό χρόνο, αναδεικνύοντας το σώμα ως τόπο αρχειοθέτησης που δεν καταγράφει απλώς, αλλά ερμηνεύει και μεταδίδει. Η χειρονομία, η φωνή και η γλώσσα αλληλεπικαλύπτονται, αποκαλύπτοντας έναν τόπο όπου η σκέψη, η αίσθηση και η μετάφραση της εμπειρίας σε λόγο και γραφή συνυπάρχουν.

Η περφόρμανς αγγίζει θέματα θεραπείας και δημιουργικής γενεαλογίας - εννοιών που συγκροτούν ένα αρχείο όχι ως μνημείο, αλλά ως διαρκή διαδικασία διαβίβασης - αντλώντας από προσωπικές ιστορίες και από τις παρακαταθήκες του New Dance και των στοχαστικών σωματικών πρακτικών. Η κίνηση εμφανίζεται ως φορέας μνήμης και γνώσης που συχνά προηγείται της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάδυση της. Ο τίτλος της περφόρμανς προέρχεται από το Language of the Axis της Mary Fulkerson.

Στο στούντιο της Οικονόμου

Η δραστηριότητα εκτείνεται στο στούντιο της Οικονόμου στις 8 Απριλίου 2026 και επικεντρώνεται σε έργα που αναπτύχθηκαν μέσα από εργαστήρια παραστατικών τεχνών, όπως Συλλογικό Θέατρο (ETSI), μια ομάδα γυναικών που πραγματοποιούσε έργα επινόησης με αυτοβιογραφικά στοιχεία, καθώς και σειρά έργων κοινωνικού θεάτρου σε συνεργασία με τον Hein Haun - μια παρακαταθήκη συλλογικής πρακτικής που επανεξετάζεται εδώ ως συμμετοχικό αρχείο δημιουργικότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, στα πλαίσια του προγράμματος Πολιτισμός ΙΙ.

Πληροφορίες

Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | 17.00 - 20.00

Στέγη Χορού Λευκωσίας [25 Παρθενώνος, Άγιος Ανδρέας, 1105, Λευκωσία]

Αναγνωστήριο [17.00-19.00]

Με κείμενα των Δρ Dorinda Hulton, Δρ Έρικας Χαραλάμπους, Βασίλειας Μ. Αναξαγόρου, Δρ Pascal Caron, Ευαγόρα Βανέζη και Αριάννας Οικονόμου.

Περφόρμανς: See it. Think it. Forget it. Then it happens [19.00-20.00]

Με τους Αριάννα Οικονόμου, Pascal Caron και Ευαγόρα Βανέζη. Σκηνογραφία: Νάταλυ Σάββα (Studio Naama).

Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | 19.00 - 21.00,

Rehearsal, στούντιο Αριάννας Οικονόμου [Γωνία οδών Βασιλέως Παύλου και Αχιλλέως 67 Β, 1021, Καϊμακλί]

Περφόρμανς: See it. Think it. Forget it. Then it happens ΙΙ