VIMA Art Fair 2026: Ανακοινώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της δεύτερης έκδοσης

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 14:00

Η VIMA Art Fair επιστρέφει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου (Preview στις 14 Μαΐου) στο The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσό, για τη δεύτερη έκδοσή της.

Η φουάρ παρουσιάζει εμπορικές και μη κερδοσκοπικές γκαλερί από την Κύπρο και ακόμη δέκα χώρες, ένα επιμελητικό πρότζεκτ σε επιμέλεια του Κώστα Στασινόπουλου, καθώς και ένα εκτενές παράλληλο πρόγραμμα σε Λεμεσό, Λευκωσία και άλλες περιοχές.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες, όπως διαδραστικά προγράμματα και δημιουργικές εμπειρίες για οικογένειες, σε συνεργασία με τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και με την υποστήριξη της Savallos. Συνολικά, η VIMA 2026 συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετοχές από περισσότερες από 20 χώρες.

Επιμελητικό Πρότζεκτ

Με τα κύματα ως αφετηρία και πηγή έμπνευσης, ο επιμελητής Κώστας Στασινόπουλος παρουσιάζει το πρότζεκτ The Waves Crashing, το οποίο περιλαμβάνει ομαδική έκθεση και ζωντανό πρόγραμμα με περφόρμανς, κινηματογραφικές προβολές και παρεμβάσεις στον χώρο κατά τη διάρκεια της φουάρ.

Το The Waves Crashing προσεγγίζει το κύμα ως έναν τρόπο επικοινωνίας που απορρίπτει τη γραμμικότητα, τη σταθερή κατεύθυνση και την άμεση επίλυση. Σε αντίθεση με κυρίαρχα μοντέλα που προκρίνουν τη σαφήνεια και την ταχύτητα, η έκθεση προτείνει την αναβολή, την αντήχηση και την επιστροφή ως εναλλακτικές μορφές κατανόησης και εμπειρίας.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, οι καλλιτέχνες και συμμετέχοντες προσκαλούν το κοινό να αφεθεί σε πιο ρευστούς τρόπους σκέψης και συνάντησης, όπου το νόημα μπορεί να προκύψει αργότερα, αλλού ή αλλιώς.

Το The Waves Crashing θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της φουάρ μέσα από

Συμμετέχουσες Γκαλερί

Η VIMA Art Fair λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη σύγχρονη τέχνη στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ γκαλερί, επαγγελματιών της τέχνης, συλλεκτών και κοινού.

Η φουάρ φιλοξενεί εμπορικές και μη κερδοσκοπικές γκαλερί από την Κύπρο και το εξωτερικό, με τη συμμετοχή να γίνεται κατόπιν πρόσκλησης.

Από τη Λεμεσό συμμετέχουν οι γκαλερί The Edit Gallery, Eins, morfi gallery, The Gallery 45 και SYNO.

Από τη Λευκωσία συμμετέχουν οι Alpha C.K. Art Gallery, Art Seen by Maria Stathi, Διάτοπος Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, ΓΚΑΡΑΖ art space, korai project space και Stand in Line – Art Space.

Από το εξωτερικό συμμετέχουν οι CAN Christina Androulidaki gallery (Αθήνα), Citronne (Αθήνα), CUT ART (Ρίγα), Eleni Koroneou Gallery (Αθήνα), Fragment (Νέα Υόρκη), Gallery Isabelle (Ντουμπάι), Green Art Gallery (Ντουμπάι), JOEY RAMONE (Ρότερνταμ), Kalfayan Galleries (Αθήνα/Θεσσαλονίκη), NIKA Project Space (Ντουμπάι/Παρίσι), Öktem Aykut (Κωνσταντινούπολη), Sylvia Kouvali (Λονδίνο/Πειραιάς), Takeover (Βηρυτός), The Third Line (Ντουμπάι) και Window Project (Τιφλίδα).

Παράλληλο Πρόγραμμα

Η VIMA Art Fair συνοδεύεται από ένα εκτενές παράλληλο πρόγραμμα σε Λεμεσό, Λευκωσία, Φοινικάρια και Πλάτρες, που περιλαμβάνει εκθέσεις, ανοικτά στούντιο και ομιλίες.

Στη Λεμεσό, συμμετέχουν χώροι όπως το 125 Space, η eins, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη, η The Gallery 45, το Spazio Altro, το Pylon Art & Culture και άλλοι, με εκθέσεις και δράσεις σύγχρονης τέχνης.

Στη Λευκωσία, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Λεβέντειος Πινακοθήκη, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, το NiMAC και το Art Seen – Contemporary Art Projects.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται επίσης σε άλλες περιοχές, με εκθέσεις και αναθέσεις έργων σε φυσικό περιβάλλον.

Σχετικά με το VIMA Art Fair

Συνιδρυτές του VIMA Αrt Fair είναι οι Edgar Gadzhiev, Lara Kotreleva και Nadezhda Zinovskaya, με τησυμμετοχή γκαλερί και υπό την καθοδήγηση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τουςΑλέξανδρο Διογένους (Ιδρυτή του Pylon Art & Culture, συνιδρυτή του Limassol Art Walks), Τάσο Στυλιανού(Διευθυντή και Συνιδρυτή του Limassol Art Walks και Γκαλερίστα) και Αντρέ Ζιβανάρη (Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Point Center for Contemporary Art, Λευκωσία).

Εστιάζοντας στην προβολή της σύγχρονης τέχνης από την Κύπρο και τις γειτονικές της χώρες η φουάρ VIMA Αrt Fair προσκαλεί διεθνείς γκαλερί που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το VIMA (ΒΗΜΑ) που στα ελληνικά σημαίνει επίσης βάθρο ή πλατφόρμα φιλοδοξεί να δομήσει γέφυρες ανάμεσα στα ραγδαία αναπτυσσόμενα οικοσυστήματα τέχνης στην Κύπρου και τις γειτονικές της χώρες. Δίχως να βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην «Ανατολή» κι ούτε γεωγραφικά στη «Δύση», σμιλεύει έναν κοινωνικό χώρο αλληλεπίδρασης και πρακτικών καλής γειτνίασης. Κατέχοντας αυτή τη μοναδική θέση, στόχο έχει να προσφέρει στους συμμετέχοντες, αλλά και στο ευρύ κοινό μια συμπεριληπτική, προσβάσιμη και ουσιώδη ευκαιρία για ποικίλες πολιτιστικές ανταλλαγές.

Η φουάρ πραγματοποιείται στη Λεμεσό της Κύπρου στις εγκαταστάσεις του The Warehouse by IT Quarter, ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο, κτίσμα του 1947, με θέα τη Μεσόγειο που αποτέλεσε μέρος ενός από των παλαιοτέρων οινοποιείων της Κύπρου.

Για τον χώρο The Warehouse at IT Quarter

To VIMA Art Fair πραγματοποιείται στους χώρους του The Warehouse by IT Quarter ένα πρώην βιομηχανικό κτίριο με θέα τη Μεσόγειο. Το κτίριο υπήρξε αρχικά ένα από τα υποστατικά του ΣΟΔΑΠ (Συνεργατικός Οργανισμός Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων), ενός από τα παλαιότερα οινοποιεία της Κύπρου που αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Χτισμένο λίγο μετά την ίδρυση το συνεργατικού οργανισμού το 1947, το κτίριο –που λειτούργησε ως το βασικό κέντρο για την επεξεργασία των σταφυλιών που καλλιεργούνταν στις επαρχίες της Λεμεσού και της Πάφου–είναι ενδεικτικό του αρχιτεκτονικού ύφους της εποχής του. Με την πάροδο του χρόνου, το εν λόγω κτίριο άρχισε να πέφτει σε παρακμή. Στο τέλος, λόγω της γερασμένης πια οικοδομής και της ανάγκης του οργανισμού να ανταποκριθεί σε πιο σύγχρονα πρότυπα παραγωγής, το κτίριο εγκαταλείφτηκε, γεγονός που σηματοδότησε την αναπόφευκτη στροφή προς τη σύγχρονη τεχνολογία και τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις για την παραγωγή κρασιού.

Περισσότερες πληροφορίες www.vima.art