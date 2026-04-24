Η Αμμόχωστος ζωντανή μέσα από την τέχνη: Παρουσιάστηκε η έκδοση «Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας»

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 16:00

Εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη στήριξη της σύγχρονης δημιουργίας αλλά και την διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων μας τόπων, δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου σε χαιρετισμό της χθες, Πέμπτη σε εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης «Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας» της Μαρίνας Σχίζα, στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η κ. Κασσιανίδου, είπε ότι "η Αμμόχωστος δεν είναι μόνο μια χαίνουσα πληγή, δεν είναι μια χαμένη πόλη, είναι και ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού που συνεχίζει να μας διαμορφώνει ενώ κάθε φορά που καταγράφουμε, μελετούμε και αναδεικνύουμε την ιστορία της Αμμοχώστου, κάνουμε ένα βήμα προς την επανένταξή της στη συλλογική μας καθημερινότητα μέχρι να έρθει η ώρα της επιστροφής".

Πρόσθεσε ότι "πρωτοβουλίες όπως η παρούσα, που συνδυάζουν την έρευνα, την τεκμηρίωση και την αγάπη για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό του τόπου μας, αποτελούν πολύτιμους συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια διότι η συνεργασία με φορείς, συλλόγους και ερευνητές είναι για εμάς θεμέλιο της πολιτιστικής πολιτικής που θέλουμε να οικοδομήσουμε, μιας πολιτικής που να είναι συμμετοχική, ζωντανή, ριζωμένη στην ιστορία αλλά προσανατολισμένη στο μέλλον".

Αναφερόμενη στην έκδοση «Η Αμμόχωστος της Εικαστικής Δημιουργίας», η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι "αποτελεί μια σημαντική προσφορά στην μελέτη και καταγραφή και εμβριθής ιστορική αναδρομή του σύγχρονου πολιτισμού του τόπου μας".

Συνέχισε λέγοντας ότι "επιπλέον, το έργο της Μαρίνας Σχίζα, είναι μια γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, μια Κιβωτός που διασώζει την καλλιτεχνική μνήμη μιας πόλης που υπήρξε φάρος δημιουργίας, τόπος όπου η τέχνη δεν ήταν πολυτέλεια αλλά ανάγκη ζωτική".

Όπως είπε η Υφυπουργός, η έκδοση αυτή, "ανασύρει στο φως πρόσωπα, έργα, πρωτοβουλίες και θεσμούς που έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης Κυπριακής δημιουργίας και που δυστυχώς οι νέες γενιές δεν γνωρίζουν ή αναγνωρίζουν το έργο τους όσο θα έπρεπε".

Πρόσθεσε ότι "με πρωτογενές υλικό, φωτογραφίες και μαρτυρίες, με έρευνα που αγγίζει αρχεία και μνήμες, η συγγραφέας μάς προσφέρει ένα πολύτιμο τεκμήριο και αρχείο που διατηρεί επίκαιρο και ζωντανό το έργο αυτών των ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους έχουν φύγει πια από τη ζωή".

Η κ. Κασσιανίδου απευθυνόμενη στη συγγραφέα της έκδοσης, Μαρίνα Σχίζα, ανέφερε πως "με επιμονή, επιστημονική ακρίβεια και βαθιά αγάπη για την Αμμόχωστο, προσφέρετε σε όλους μας ένα βιβλίο που μας θυμίζει ότι η Τέχνη υπήρξε – και παραμένει – ένας από τους πιο ανθεκτικούς φορείς της μνήμης αυτού του λαού και πως η Αμμόχωστος πρωτοστατούσε και στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου".

"Η ευχή όλων μας είναι ότι στο εγγύς μέλλον θα αναλάβει και πάλι αυτόν τον ρόλο", είπε, τέλος η Υφυπουργός Πολιτισμού.

