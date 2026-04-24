Συγκλονιστική εικόνα παιδιών με συλληφθέντα πατέρα γίνεται World Press Photo της χρονιάς

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 17:00

Η εικόνα με δύο κορίτσια που αγκαλιάζουν τον πατέρα τους καθώς συλλαμβάνεται στη Νέα Υόρκη επιλέγεται ανάμεσα σε πάνω από 57.000 συμμετοχές.

Το Ίδρυμα World Press Photo ανακοίνωσε τη Φωτογραφία της Χρονιάς 2025, απονέμοντας το κορυφαίο βραβείο σε μια ισχυρή και βαθιά οδυνηρή εικόνα που αποτυπώνει τον ανθρώπινο αντίκτυπο της αυστηρής εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Με τίτλο Separated by ICE, η φωτογραφία τραβήχτηκε από την ανεξάρτητη φωτορεπόρτερ Carol Guzy μέσα στο ομοσπονδιακό κτίριο Jacob K. Javits στη Νέα Υόρκη. Απεικονίζει τη στιγμή που δύο μικρά κορίτσια αγκιστρώνονται απεγνωσμένα από τον πατέρα τους, τον Λουίς, μετανάστη από τον Ισημερινό, την ώρα που συλλαμβάνεται από τις μεταναστευτικές αρχές.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Λουίς δεν έχει ποινικό μητρώο και ήταν ο μοναδικός βιοποριστής του νοικοκυριού. Η σύζυγός του, Κότσα, και τα τρία τους παιδιά, ηλικίας 7, 13 και 15 ετών, «έμειναν απαρηγόρητοι, αντιμέτωποι με άμεσα οικονομικά αδιέξοδα και βαθύ ψυχικό τραύμα».

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Miami Herald τον Αύγουστο του 2025, επελέγη ανάμεσα σε 57.376 συμμετοχές που υπέβαλαν περισσότεροι από 3.000 φωτογράφοι από όλον τον κόσμο. Οι κριτές εξήραν την ακατέργαστη συναισθηματική ένταση της νικήτριας εικόνας και δήλωσαν ότι «λειτουργεί ως μαρτυρία για μια πολιτική που έχει μετατρέψει τα δικαστήρια σε τόπους διαλυμένων ζωών».

Η πρόεδρος της παγκόσμιας κριτικής επιτροπής, Kira Pollack, περιέγραψε την εικόνα ως ωμό τεκμήριο της πραγματικότητας: «Η Φωτογραφία της Χρονιάς είναι αποδεικτικό στοιχείο. Είναι απόδειξη και είναι μια καταγραφή του σημείου μηδέν, όπου μια οικογένεια χωρίζεται και ένας πατέρας συλλαμβάνεται και απομακρύνεται. Είναι οι στιγμές πριν από το άγνωστο. Αυτή είναι, κυριολεκτικά, η καταγραφή μιας εξαφάνισης».

Πρόσθεσε: «Αυτή η φωτογραφία είναι χαοτική. Είναι τρομακτική. Αποτυπώνει μια απολύτως γνήσια έκφραση φόβου, τρόμου, αβεβαιότητας και αδυναμίας. Και αυτό που με τραβάει μέσα στη φωτογραφία, βέβαια, είναι τα πρόσωπα των κοριτσιών που προσπαθούν να εμποδίσουν να τους πάρουν τον πατέρα. Μας επιτρέπει να κοιτάξουμε μέσα. Δεν γίνεται να κάνουμε πως δεν την είδαμε».

Η Guzy, που επί χρόνια καταγράφει τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής πολιτικής στις οικογένειες, δήλωσε σε γραπτή της δήλωση: «Αυτή η φωτογραφία θα έπρεπε να είναι επώδυνη στη θέασή της και ελπίζω να ταράξει τους ανθρώπους, βγάζοντάς τους από κάθε αίσθηση εφησυχασμού. Αυτό το βραβείο αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία αυτής της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Πρόσθεσε: «Γινόμαστε μάρτυρες της οδύνης αναρίθμητων οικογενειών, αλλά και της αξιοπρέπειας και της αντοχής τους, που υπερβαίνει τις αντιξοότητες, και αυτό είναι βαθιά ταπεινωτικό. Το θάρρος τους να ανοίξουν τη ζωή τους στις κάμερές μας μάς επέτρεψε να αφηγηθούμε τις ιστορίες τους. Και, βεβαίως, αυτό το βραβείο ανήκει σε εκείνους, όχι σε εμένα».

Πηγή: gr.euronews.com