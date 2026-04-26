Artnet και Artsy συγχωνεύθηκαν: Θα γίνουν ένα «Bloomberg για την τέχνη»;

Δημοσιεύθηκε 26.04.2026 11:11

Οι πρώτες κινήσεις εξορθολογισμού κόστους συνοδεύτηκαν από απολύσεις έμπειρων δημοσιογράφων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την επόμενη μέρα του εγχειρήματος. Μπορεί ο νέος ιδιοκτήτης, Andrew Wolff, να οδηγήσει το σχήμα σε βιώσιμη ανάπτυξη;

Γράφει η Georgina Adam / Art Newspaper

Μπορούν δύο «κουρασμένοι» παίκτες να μεταμορφωθούν σε κάτι ισχυρότερο; Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν το Artnet και το Artsy, τα οποία συγχωνεύθηκαν επίσημα την περασμένη εβδομάδα. Η Artnet αποσύρθηκε από το χρηματιστήριο και, μαζί με την Artsy, ανήκουν πλέον στη Beowolff Capital, επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε ο Andrew Wolff, πρώην trader της Goldman Sachs. Την ηγεσία του ενιαίου σχήματος αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος της Artsy, Jeffrey Yin.

Η συμφωνία είχε δρομολογηθεί εδώ και μήνες, ωστόσο η «επόμενη κίνηση» έγινε πλέον σαφής. Η αναδιάρθρωση θεωρείτο αναπόφευκτη και οι οικονομίες κλίμακας δεδομένες. Ήδη καταγράφονται απολύσεις και στις δύο εταιρείες, μεταξύ αυτών τουλάχιστον επτά μέλη της ομάδας του Artnet News, ενώ έκλεισε και το γραφείο της Artnet στο Βερολίνο. Ο ακριβής αριθμός απολύσεων δεν έχει ανακοινωθεί, όμως είναι σαφές ότι το δημοσιογραφικό σκέλος έχει πληγεί σημαντικά, με έμπειρους δημοσιογράφους να αποχωρούν.

Παρά ταύτα, ο Wolff δήλωσε στο περιοδικό Monopol magazine ότι σκοπεύει να «διατηρήσει τη θέση μας ως βασική φωνή στην κάλυψη της αγοράς τέχνης». Το πώς θα επιτευχθεί αυτό, με ένα αισθητά μειωμένο συντακτικό δυναμικό, μένει να φανεί.

Οι δύο πλατφόρμες διαθέτουν διαφορετικά πλεονεκτήματα: Η Artnet προσφέρει μια τεράστια βάση δεδομένων δευτερογενούς αγοράς, με 18 εκατομμύρια αποτελέσματα δημοπρασιών, ενώ η Artsy διαθέτει πρόσβαση στην πρωτογενή αγορά μέσω του δικτύου γκαλερί της. Ο στόχος είναι η ενοποίηση αυτών των εργαλείων σε μια ενιαία εμπειρία χρήστη - από την ανακάλυψη καλλιτεχνών και έργων μέχρι την ενημέρωση για τιμές και εκθέσεις και τελικά την αγορά, όλα μέσα από την ίδια πλατφόρμα.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η Artnet κατέγραψε ζημιές λίγο πάνω από 1 εκατ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2025, λίγο πριν αποσυρθεί από το χρηματιστήριο. Από την άλλη, η Artsy, δεν είναι σαφές αν έχει υπάρξει ποτέ κερδοφόρα, παρά το γεγονός ότι από την ίδρυσή της το 2009 έχει αντλήσει πάνω από 130 εκατ. δολάρια.

Πώς θα προκύψουν έσοδα;

Το κρίσιμο ζήτημα είναι πώς θα δημιουργηθεί βιώσιμο εισόδημα. Προς το παρόν, ο Wolff επικεντρώνεται στη μείωση κόστους, όμως στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσει ποιο τμήμα της επιχείρησης έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές. Όπως αναφέρει, σχεδιάζει να «αναπτύξει επιπλέον υπηρεσίες δεδομένων και πληροφόρησης» και να προσφέρει «χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για την αγορά τέχνης», διατηρώντας παράλληλα το media σκέλος. Με άλλα λόγια, φιλοδοξεί να δημιουργήσει κάτι σαν ένα «Bloomberg της τέχνης».

Πριν από την εξαγορά, η Artnet αντλούσε έσοδα από την αγορά έργων, τα media και τη βάση δεδομένων της - μοντέλο που ήδη παρουσίαζε κάμψη. Οι περικοπές, βέβαια, στο δημοσιογραφικό δυναμικό δύσκολα θα ενισχύσουν τα διαφημιστικά έσοδα, καθώς θα μειωθεί και η παραγόμενη ύλη. Την ίδια στιγμή, η διαφημιστική αγορά πολυτελών αγαθών επιβραδύνεται, αντανακλώντας μια ευρύτερη ύφεση, αν λάβουμε υπόψη ότι περίπου 50 εκατομμύρια καταναλωτές αποχώρησαν από την αγορά μεταξύ 2024 και 2025.

Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων φαίνεται πολλά υποσχόμενη, ωστόσο δεν στερείται προκλήσεων: λογισμικά μπορούν ήδη να συλλέγουν δεδομένα τιμών από το διαδίκτυο, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να καταστήσει αυτή τη διαδικασία ακόμη ευκολότερη και συχνά δωρεάν. Νέες υπηρεσίες δεδομένων θα μπορούσαν να προσελκύσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά παραμένει αμφίβολο πόσοι θα πληρώσουν συνδρομές επιπέδου Bloomberg - περίπου 27-30.000 δολάρια ετησίως. Επιπλέον, η αγορά τέχνης παραμένει μικρή, ελιτίστικη και όχι απεριόριστα επεκτάσιμη.

Ο Wolff, πάντως, έχει καταρτίσει ένα πενταμερές σχέδιο για την αναδιάρθρωση των εταιρειών και εκτιμά ότι ο συνδυασμός των κινήσεων αυτών, μαζί με τις νέες υπηρεσίες, θα αποδώσει. Προς το παρόν, διατηρεί ξεχωριστά τα δύο brand, ωστόσο δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια μελλοντική ενοποίησή τους σε ένα ενιαίο σχήμα - εξέλιξη που ίσως αποδειχθεί πιο λειτουργική. Ίσως, τελικά, να μην πρόκειται για έναν «κύκνειο άσμα», αλλά για την αρχή μιας νέας, πιο φιλόδοξης φάσης