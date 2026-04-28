«Νίνα Ιακώβου: Mάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν» | Έκθεση - αφιέρωμα στο Μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 12:11

«Ήμουνα ένα «Βαρωσιωτούι», ήθελα να δουλέψω, να δημιουργήσω και δεν είχα αρκετό χρόνο, έπρεπε να μάθω όσο πιο πολλά μπορούσα όσο πιο γρήγορα.» Νίνα Ιακώβου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και το Μουσείο Πιερίδη – Μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου διοργανώνουν την έκθεση «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν», μια περιεκτική και διεισδυτική ματιά στο εργο της πρωτοπόρου δημιουργού.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα από διαφορετικές περιόδους της δημιουργικής διαδρομής της Ιακώβου, αναδεικνύοντας τις ποικίλες και πολύπλευρες εκφάνσεις της καλλιτεχνικής της πρακτικής. Κεραμικές συνθέσεις, ζωγραφικά έργα, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις και έργα μικτής τεχνικής, αποδοσμένα με την ιδιοσυγκρασιακή της εικαστική γλώσσα, γεμάτη ευαισθησία αλλά και δύναμη, μας εισάγουν στους αναστοχασμούς και τις αγωνίες της δημιουργού, που τοποθετούν στο επίκεντρο τη γυναικεία μορφή.

Αντλώντας από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, η έκθεση φωτίζει τη σχέση της Ιακώβου με την κυπριακή γη, τον πηλό και τις πέτρες, αλλά και με τους ανθρώπους, τη μνήμη του τόπου και τα αφηγήματα που διαμόρφωσαν το εικαστικό της σύμπαν. Στο έργο της, βιώματα, γεγονότα και παραδόσεις ζυμώνονται και μεταπλάθονται από τα χέρια και το θυμικό, σε μορφές που συνομιλούν με το συλλογικό φαντασιακό. Χειρονομίες, υλικότητες, αγγίγματα και βλέμματα συμπλέκονται με ενσυναίσθηση και γνώση υφαίνοντας μια προσωπική, υπερβατική μυθολογία που το τοπικό αποκτά οικουμενική διάσταση.

Λίγα λόγια για την πορεία της Νίνας Ιακώβου

Η Νίνα Ιακώβου (Αμμόχωστος 1931 – Λάρνακα 2025) υπήρξε μία από τις πρώτες και σημαντικότερες γλύπτριες της Κύπρου, με δημιουργική πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Παρακολούθησε μαθήματα γλυπτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας τη δεκαετία του 1950 και στο εργαστήριο του γλύπτη και καθηγητή κεραμικής Γιώργη Γεωργίου.

Στην Κύπρο ήρθε σε επαφή με την αρχαία κυπριακή κεραμική και, δουλεύοντας πλάι σε τεχνίτες του πηλού, γνώρισε την παραδοσιακή αγγειοπλαστική κληρονομιά της Αμμοχώστου. Την γοήτευσε ιδιαίτερα η φόρμα της ανθρωπόμορφης κουκκουμάρας, η οποία βρήκε δημιουργική συνέχεια μέσα από τη δουλειά της.

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τομέα της γλυπτικής, φιλοτεχνώντας έργα μνημειακών διαστάσεων για ξενοδοχεία, κυρίως στην Αμμόχωστο. Ως επακόλουθο των τραγικών γεγονότων του 1974, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη της και εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα, όπου έζησε και εργάστηκε μέχρι τον θάνατό της το 2025.

Αν και είναι κυριώς γνωστή για τα γλυπτά και κεραμικά της έργα, η Νίνα Ιακώβου αξιοποίησε ποικίλα μέσα και τεχνικές στη δημιουργική της πορεία. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και στην Κρατική Συλλογή Έργων Τέχνης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 7:30 μ.μ., στο Μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα. Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αυλή του Μουσείου.

Η έκθεση συνοδεύεται από εικαστική έκδοση, η οποία περιλαμβάνει σκίτσα, σχέδια και ιδιόχειρες σημειώσεις από το αρχείο της δημιουργού.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

«Νίνα Ιακώβου: Mάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν»

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Πέμπτη: 09.00-16.00 & Παρασκευή-Σάββατο: 09.00-13.00

Χώρος έκθεσης: Μουσείο Πιερίδη - Μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου [Ζήνωνος Κιτιέως 4, 6023, Λάρνακα]

Διάρκεια έκθεσης: Από τις 7 Μαΐου 2026 έως 6 Μαΐου 2027.

