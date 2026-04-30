«Made in Cyprus» | Η κυπριακή λαϊκή τέχνη ταξίδεψε στη Σεβίλλη

Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 11:10

Με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου στη Σεβίλλη τα εγκαίνια της έκθεσης «Made in Cyprus», στον χώρο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων που έχει αναλάβει το Κοινό Κέντρο Ερευνών για την προβολή της Κύπρου, με αφορμή την Προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Τρύφωνα Χρίστου, παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα κυπριακής λαϊκής χειροτεχνίας, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις παραδοσιακές μορφές δημιουργίας, από την υφαντική και την κεντητική μέχρι την καλαθοπλεκτική και την κοσμηματοποιία. Tα εγκαίνια τέλεσε ο Διευθυντής του Κοινού Κέντρου Ερευνών, Mikel Landabaso, μαζί με συναδέλφους και παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής ανταλλαγής και της προβολής της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε στα λευκαρίτικα κεντήματα, τα φυθκιώτικα υφαντά, καθώς και στις δαντέλες με βελονάκι και φερβολιτέ, αλλά και στα κεντήματα από μετάξι κουκουλιού, που αποτυπώνουν την αισθητική και την καθημερινότητα της κυπριακής κοινωνίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ανδρική παραδοσιακή κυπριακή στολή, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενδυμασίας ως στοιχείο ταυτότητας.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατείχαν τα στεφάνια γάμου, δημιουργημένα τη δεκαετία του 1950 από την Ελένη Ζηνώνος Ονουφρίου Κουσούλου. Τα χειροποίητα αυτά αντικείμενα, τα οποία δίνονταν από την Ελένη σε εκκλησία για χρήση από ζευγάρια με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης της τέχνης με την κοινωνική προσφορά και τον θεσμό της οικογένειας.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από σύντομη ξενάγηση και προσφορά κυπριακών εδεσμάτων, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της κυπριακής κουλτούρας.