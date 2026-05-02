Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Πόλη - Εξοχή
«Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη» - Βιωματικό έργαστήρι στη Λεβέντειο Πινακοθήκη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.05.2026 11:11
«Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη» - Βιωματικό έργαστήρι στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με τη φύση μέσω των αισθήσεων και θα δημιουργήσουν χάρτες συναισθημάτων, αποτυπώνοντας τα εσωτερικά τους τοπία.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη διοργανώνει βιωματικό εργαστήρι ενσυνειδητότητας και τέχνης για ενήλικες με τίτλο «Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη», με τη Θεοδώρα Δημητρίου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Λεβεντείου Πινακοθήκης, και τη Λένια Γεωργίου, εικαστική θεραπεύτρια και εικαστικό.

Πρόκειται για βιωματικό εργαστήρι ενσυνειδητότητας και τέχνης, εμπνευσμένο από την προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο».

Η εμπειρία ξεκινά στη Λεβέντειο Πινακοθήκη και συνεχίζεται στο πάρκο με αισθητηριακό περίπατο στη φύση. Αφετηρία αποτελεί η σχέση του Χριστόφορου Σάββα με το φυσικό περιβάλλον, που επηρέασε τη ζωγραφική του.

Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με τη φύση μέσω των αισθήσεων και θα δημιουργήσουν χάρτες συναισθημάτων, αποτυπώνοντας τα εσωτερικά τους τοπία.

 

Πληροφορίες

«Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη»

Ημερομηνία: Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ώρα: 15.00-17.00

Κόστος συμμετοχής: €15

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα.

Πληροφορίες και κρατήσεις: 22668838 (Δευτέρα–Παρασκευή 09:00–13:00 και 14:00–16:30) και στο email education@leventisgallery.org

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΒΒΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα