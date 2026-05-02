«Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη» - Βιωματικό έργαστήρι στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

Δημοσιεύθηκε 02.05.2026 11:11

Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με τη φύση μέσω των αισθήσεων και θα δημιουργήσουν χάρτες συναισθημάτων, αποτυπώνοντας τα εσωτερικά τους τοπία.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη διοργανώνει βιωματικό εργαστήρι ενσυνειδητότητας και τέχνης για ενήλικες με τίτλο «Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη», με τη Θεοδώρα Δημητρίου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Λεβεντείου Πινακοθήκης, και τη Λένια Γεωργίου, εικαστική θεραπεύτρια και εικαστικό.

Πρόκειται για βιωματικό εργαστήρι ενσυνειδητότητας και τέχνης, εμπνευσμένο από την προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο».

Η εμπειρία ξεκινά στη Λεβέντειο Πινακοθήκη και συνεχίζεται στο πάρκο με αισθητηριακό περίπατο στη φύση. Αφετηρία αποτελεί η σχέση του Χριστόφορου Σάββα με το φυσικό περιβάλλον, που επηρέασε τη ζωγραφική του.

Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με τη φύση μέσω των αισθήσεων και θα δημιουργήσουν χάρτες συναισθημάτων, αποτυπώνοντας τα εσωτερικά τους τοπία.

Πληροφορίες

«Στο εδώ και στο τώρα: ζωντανεύοντας τις αισθήσεις μέσα από την τέχνη»

Ημερομηνία: Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ώρα: 15.00-17.00

Κόστος συμμετοχής: €15

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Το εργαστήρι απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα.

Πληροφορίες και κρατήσεις: 22668838 (Δευτέρα–Παρασκευή 09:00–13:00 και 14:00–16:30) και στο email education@leventisgallery.org