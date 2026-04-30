Art Spotted | Το Marmade Studio φτιάχνει αντικείμενα με ατάκες «βγαλμένες από τη ζωή» - Το χιούμορ συναντά την κεραμική
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ
Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 17:27
Στο 5ο επεισόδιο, η Μαρία Λάμπρου αποκαλύπτει πώς η γραφιστική, η κεραμική και το αυθεντικό χιούμορ μεταμορφώνουν τα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας.

Τι συμβαίνει όταν η γραφιστική «παντρεύεται» την κεραμική και το αποτέλεσμα σερβίρεται με γενναίες δόσεις χιούμορ; Στο 5ο επεισόδιο του Art Spotted, η κάμερά μας τρυπώνει στον δημιουργικό κόσμο της Μαρίας Λάμπρου, της καλλιτέχνιδας πίσω από το αγαπημένο brand marmade studio.

Η Μαρία δεν δημιουργεί απλώς αντικείμενα, δημιουργεί καθημερινούς συνοδούς. Με ατάκες «βγαλμένες από τη ζωή» που αποτυπώνονται πάνω στον πηλό και το χαρτί, καταφέρνει να μεταμορφώσει το γραφείο ή το σπίτι μας σε έναν χώρο με προσωπικότητα και αυθεντικό χαμόγελο.

Από βεντάλιες και κούπες, μέχρι ατζέντες και αυτοκόλλητα, οι κυπριακές ατάκες που όλοι σκεφτόμαστε, γίνονται αξεσουάρ για κάθε ώρα και στιγμή. Το marmade studio τα τελευταία χρόνια έφτασε πολύ μακριά, μέχρι την Αλάσκα και τη Γαλλική Πολυνησία και αυτά ακόμα είναι η αρχή. Τι είναι αυτό έκανε τη Μαρία να φύγει από τον εταιρικό κόσμο και να ακολουθήσει την προσωπική της πορεία στην δημιουργεία; Πώς τυχαίες ιδέες εξελίχθηκαν σε top sellers? Όλα αυτά και πολλά αλλά, συζητούμε στο 5ο επεισόδιο του Art Spotted.

Σε αυτό το επεισόδιο, η Μαρία μας ξεναγεί στον χώρο δημιουργίας της, μας εξηγεί πώς οι λέξεις γίνονται τέχνη και πώς η καθημερινότητα στην Κύπρο αποτελεί την καλύτερη πηγή έμπνευσης για τα προϊόντα της.

Ακολουθήστε τη Μαρία Λάμπρου:

Instagram: https://www.instagram.com/marmade_studio/ 

Website: www.marmadestudio.com 

 

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο:

Video: Πεππίνος Σκούλος

