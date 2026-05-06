Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Future of the past 2026» στο Γερεβάν

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 11:43

H πρεσβεία της Αρμενίας στην Κύπρο ανακοινώνει το Διεθνές Πρόγραμμα «Future of the Past 2026», μια νέα πολιτιστική και δημιουργική πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Γερεβάν της Αρμενίας, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αρμενίας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Teryan Cultural Center , και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δυναμική διεθνή πλατφόρμα συνάντησης δημιουργών από όλο τον κόσμο.

Σκοπός και φιλοσοφία του προγράμματος

Το «Future of the Past 2026» στοχεύει στη δημιουργική σύνθεση της παραδοσιακής ενδυματολογικής κληρονομιάς και της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας με σύγχρονες καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές προσεγγίσεις. Μέσα από αυτή τη συνάντηση παρελθόντος και παρόντος, το πρόγραμμα προωθεί:

τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της μόδας, της τέχνης και της χειροτεχνίας

τον διαπολιτισμικό διάλογο

την ανάδειξη και ανανέωση παραδοσιακών πολιτιστικών αξιών

την ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και της επαγγελματικής ανάπτυξης νέων δημιουργών

Μορφή και δραστηριότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πολυδιάστατο σύνολο δράσεων, όπως:

επιδείξεις μόδας (έως 20 ενδύματα ανά συμμετοχή)

εκθέσεις σε εθνικά περίπτερα

παρουσιάσεις χειροτεχνίας και εικαστικών έργων

επαγγελματικές συναντήσεις και συζητήσεις

πολιτιστικές εκδηλώσεις

Κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στοιχεία της εθνικής της ταυτότητας μέσα από τη μόδα και τις δημιουργικές πρακτικές.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

σχεδιαστές μόδας

δημιουργοί παραδοσιακών ενδυμασιών

τεχνίτες

ανεξάρτητοι καλλιτέχνες

επαγγελματίες των δημιουργικών βιομηχανιών

Από κάθε χώρα μπορούν να συμμετάσχουν έως τρεις εκπρόσωποι. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε ανερχόμενους όσο και σε καταξιωμένους δημιουργούς, με δυνατότητα υποβολής ατομικών ή ομαδικών προτάσεων.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν έργα ή συλλογές εμπνευσμένες από την εθνική πολιτιστική κληρονομιά ή τη σύγχρονη ερμηνεία της.

Υποβολή αιτήσεων και επιλογή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Μαΐου έως 1 Ιουλίου 2026 μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/Madzv9i4N216TMHF8

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν:

συμπληρωμένη αίτηση

καλλιτεχνικό βιογραφικό

περιγραφή έργου

φωτογραφικό υλικό ή portfolio

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή των διοργανωτών, με ανακοίνωση αποτελεσμάτων έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Οικονομικοί όροι

Οι διοργανωτές καλύπτουν:

διαμονή

γεύματα

τοπικές μετακινήσεις

διοργάνωση επιδείξεων και εκθέσεων

συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του προγράμματος

Τα αεροπορικά εισιτήρια δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει μια βιώσιμη διεθνή πλατφόρμα συνεργασίας στους τομείς της μόδας και των δημιουργικών βιομηχανιών, ενισχύοντας την πολιτιστική ανταλλαγή και την ορατότητα της πολιτισμικής πολυμορφίας .

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:

futureofthepast.amenia@gmail.com

Τηλ.: +374 55 424523