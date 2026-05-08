Ο Γάμος στην Κανά: Ο Γάλλος καλλιτέχνης JR μεταμορφώνει το ξενοδοχείο Venice Venice

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 14:15

Το πιο πρόσφατο έργο του JR εξυμνεί τις πραγματικές και σύνθετες σύγχρονες ανθρώπινες ζωές, ενώ επιδιώκει να δημιουργήσει νέες κοινωνικές συνδέσεις.

Για την 61η Μπιενάλε της Βενετίας, ο καλλιτέχνης JR παρουσίασε το Il Gesto, ένα πολυμεσικό έργο που ενεργοποιεί τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό του Palazzo Ca’ da Mosto (Venice Venice Hotel). Η παρέμβαση ξεκινά από την πρόσοψη του κτηρίου, όπου μια μεγάλης κλίμακας προσωρινή εγκατάσταση από υπερ-ελαφριά πάνελ μετατρέπει τη βενετο-βυζαντινή αρχιτεκτονική σε μια δημόσια σκηνή, ορατή από το Μεγάλο Κανάλι.

Ενώ οι εξωτερικές μορφές μοιάζουν να προβάλλουν από τα παράθυρα και να «συνομιλούν» με την πόλη, το έργο βρίσκει την οριστική και μόνιμη μορφή του στο εσωτερικό του παλατιού: μια μνημειακή ταπισερί, δημιουργημένη σε συνεργασία με τον δεξιοτέχνη υφαντή Giovanni Bonotto. Επαναπροσεγγίζοντας τον πίνακα του Paolo Veronese Ο Γάμος στην Κανά (1563), το έργο μετατοπίζει την έμφαση από το βιβλικό θαύμα σε ένα σύγχρονο μοντέλο κοινωνικής αποκατάστασης και φροντίδας της κοινότητας.

Η σχέση του JR με τον χώρο συνδέεται με τις επανειλημμένες διαμονές του στο μοναστήρι του San Giorgio Maggiore, όπου το πρωτότυπο έργο του Veronese παρέμεινε για περισσότερο από δύο αιώνες πριν μεταφερθεί στο Λούβρο. Επαναφέροντας αυτή την εικόνα στη Βενετία ως μια σύγχρονη «τοιχογραφία» σε υφαντή μορφή, ο καλλιτέχνης αναδεικνύει μια ιστορική μετατόπιση, ενώ ταυτόχρονα φωτίζει μια σύγχρονη πρωτοβουλία αλληλεγγύης.

«Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, γιατί είναι η πρώτη φορά που δημιουργώ ταπισερί, αλλά και λόγω της εξαιρετικής ιστορίας που κρύβεται πίσω από αυτό», σημειώνει ο JR.

Η σύνθεση βασίζεται στο Refettorio Paris, μια κοινοτική κουζίνα που ιδρύθηκε πριν από οκτώ χρόνια και αξιοποιεί περισσευούμενα υλικά — προϊόντα που απορρίπτονται από τα σούπερ μάρκετ λόγω μικρών αισθητικών ατελειών — μετατρέποντάς τα σε προσεγμένα γεύματα τριών πιάτων, τα οποία προσφέρονται δωρεάν σε πρόσφυγες και άστεγους.

H κοινοτική κουζίνα ως έμπνευση για το έργο στη μπιενάλε της βενετίας

Στην ταπισερί, 176 πραγματικοί συμμετέχοντες από το Refettorio παίρνουν τη θέση των μορφών του πρωτότυπου έργου του Veronese. Ο JR περιγράφει τη σκηνή που προκύπτει ως μια καταγραφή μιας συγκεκριμένης κοινωνικής «χορογραφίας»:

«Είναι σχεδόν σαν ένα μικρό θέατρο της ζωής… όλοι οι εθελοντές που έρχονται κάθε βράδυ, τους ζητάμε να αναλάβουν έναν ρόλο εκείνη τη νύχτα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό — στην ουσία βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των δείπνων.»

Το έργο καταργεί τις επαγγελματικές ιεραρχίες, τοποθετώντας παγκοσμίου φήμης σεφ, όπως ο Alain Ducasse και ο Massimo Bottura, σε ρόλους εξυπηρέτησης δίπλα στους ανθρώπους για τους οποίους μαγειρεύουν.

Ο JR σημειώνει ότι η εμπειρία του δείπνου, η οποία συνοδεύεται από μουσική από καλλιτέχνες όπως οι U2, δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση ισότητας:

«Μου αρέσει αυτό — νομίζω ότι βάζει το εγώ του καθενός στη θέση του… οι σεφ θέλουν πραγματικά να τους εντυπωσιάσουν με ένα γεύμα που να τους κάνει να νιώσουν ξεχωριστοί… και εκείνοι βλέπουν μόνο την αγάπη και τον σεβασμό που έχει μπει στο πιάτο.»

O “γάμος στην κανά” επαναπροσδιορίζεται ως έργο υψηλής τεχνολογίας σε υφαντική μορφή

Η ταπισερί, η οποία θα παραμείνει μόνιμα στο Venice Venice Hotel, έχει διαστάσεις 4,30 μέτρα ύψος και 7,80 μέτρα πλάτος. Η παραγωγή της από τη Fondazione Bonotto απαίτησε 600 ώρες έρευνας και ύφανσης, προκειμένου να μεταφραστεί το σύνθετο ψηφιακό φωτογραφικό αρχείο του JR σε υφαντό μέσο.

Τα υλικά που επιλέχθηκαν αναδεικνύουν μια οικολογική ευαισθησία: χρησιμοποιούνται μπλε νήματα για τον ουρανό και μαύροι τόνοι σκιάς που προέρχονται από ανακυκλωμένο πλαστικό, το οποίο συλλέχθηκε από οικιακά δοχεία χημικών και σαπουνιών. Αυτά συνδυάζονται με παρθένο μαλλί, οργανικό βαμβάκι και παραδοσιακό ιαπωνικό χαρτί washi.

Παρασκήνια από τη δημιουργία της ταπισερί | φωτογραφία: Alessandro Lana, ευγενική παραχώρηση του Venice Venice Hotel

Ο Giovanni Bonotto υπογραμμίζει τη τεχνική πρόκληση που συνεπάγεται το έργο:

«Κανένας υφαντικός υπολογιστής δεν είναι προγραμματισμένος να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο αρχείο… ο υπολογιστής μας δεν μπορεί να δεχτεί ένα αρχείο τέτοιου μεγέθους, γιατί δουλεύουμε με μηχανικούς αργαλειούς — βιομηχανικούς μηχανικούς αργαλειούς — και οι αργαλειοί συνεχώς μπλοκάρουν, μπλοκάρουν, μπλοκάρουν.»

Για τον Bonotto, το τελικό έργο αποτελεί μια νίκη της ανθρώπινης ευφυΐας:

«Το έργο συμβολίζει επίσης τη σύγκρουση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής… θέλουμε να δείξουμε ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη διαθέτει την ευαισθησία να βρει έναν τρόπο να επικρατήσει.»

Alessandro Gallo, JR και Giovanni Bonotto | φωτογραφία: Alessandro Lana, ευγενική παραχώρηση του Venice Venice Hotel

Ψηφιακή πλατφόρμα ενισχύει τις φωνές των περιθωριοποιημένων στην έκθεση

Πέρα από το οπτικό αρχείο, το έργο περιλαμβάνει και μια ουσιαστική πράξη «ανταπόδοσης», σχεδιασμένη να προσφέρει απτή υποστήριξη στην τοπική κοινότητα. Κάθε πορτρέτο στην εγκατάσταση συνδέεται με μια ηχογραφημένη φωνή, δημιουργώντας μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι προσωπικές ιστορίες των περιθωριοποιημένων διατηρούνται και γίνονται προσβάσιμες.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν δωρεές προς το Venezia Prossima, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό της Βενετίας που ακολουθεί το μοντέλο παροχής γευμάτων του Refettorio Paris. Επιπλέον, μετά τη λήξη της Μπιενάλε, τα ελαφριά πάνελ που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή εγκατάσταση στην πρόσοψη του παλατιού θα δωρηθούν αντί να απορριφθούν.

Όπως σημειώνει ο JR:

«Σε αυτό το έργο, το συμπόσιο γίνεται ένας αναγκαίος χώρος συνάντησης, όπου η ομορφιά παύει να είναι προνόμιο και μετατρέπεται σε μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία.»

Μετατρέποντας μια κοινωνική πρωτοβουλία σε μόνιμο αρχιτεκτονικό στοιχείο, ο JR και ο Bonotto απομακρύνονται από το θέαμα της μεγάλης κλίμακας τέχνης και στρέφονται προς ένα διαρκές αποτύπωμα προσφοράς και αμοιβαίας φροντίδας.

Πηγή: designboom