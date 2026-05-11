Νήματα, γη και ήχοι: χαμηλόφωνες αφηγήσεις στη Μπιενάλε

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 12:45

Το μήνυμα της φετινής Μπιενάλε απλώνεται στους κλασικούς χώρους της Έκθεσης — στους Κήπους, στο Αρσενάλε, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους που φέτος φαίνεται να πολλαπλασιάζονται.

Στο Αρσενάλε, η παρουσία της Ινδίας ανακαλεί τη μορφή του Μαχάτμα Γκάντι και την προσπάθειά του να αντισταθεί στη βιομηχανική επέλαση, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση. Σπίτια από πλιθάρι, νήματα, κλωστές, υφαντά… όλα προϊόντα της πλούσιας ινδικής γης.

Ο χώρος αφηγείται όσα γεννά η γη και μετασχηματίζουν τα ανθρώπινα χέρια. Τεράστια, φανταστικά, πολύχρωμα λουλούδια συνθέτουν ένα λευκό σκηνικό — υφαντά και αυτά. Μια μακέτα οικισμού από πλιθάρια συμπληρώνει την εικόνα.

Στο κέντρο, δεσπόζει μια γλυπτική κατασκευή από μπαμπού, που λειτουργεί και ως χώρος εμπειρίας: μπορείς να καθίσεις, να χαλαρώσεις, ακόμη και να δοκιμάσεις τις μουσικές σου δυνατότητες μέσα από κρουστά.

Το σπίτι δεν είναι πάντοτε ο τόπος όπου ζούμε σήμερα. Μερικές φορές είναι ένας τόπος όπου ζήσαμε κάποτε, ή ένας τόπος ανασυντεθειμένος μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα. Για ζωές που διαμορφώνονται από μετακινήσεις μέσα στον χώρο και τον χρόνο, το σπίτι παύει να είναι μια σταθερή τοποθεσία και γίνεται μια φορητή συνθήκη: εν μέρει υλικό, εν μέρει τελετουργία, εν μέρει προσωπική μυθολογία. Η έκθεση Geographies of Distance: Remembering Home προτείνει το σπίτι όχι ως μια σταθερή δομή, αλλά ως μια ιδέα που επαναπροσδιορίζεται διαρκώς σε συνθήκες αλλαγής.

Η έκθεση αντανακλά μια περίοδο μετασχηματισμού στην Ινδία, όπου οι πόλεις επεκτείνονται με πρωτοφανή ταχύτητα. Πέντε καλλιτέχνες, βαθιά συνδεδεμένοι με τις υλικές κουλτούρες της χώρας, δίνουν μορφή σε αυτή την κατάσταση. Ο Alwar Balasubramaniam, με τα έργα του από πηλό, αποτυπώνει την ευθραυστότητα της γης. Η Sumakshi Singh ανασυνθέτει ένα κατεδαφισμένο οικογενειακό σπίτι με νήμα, αποδίδοντας το σπίτι ως μια εύθραυστη κατασκευή που διατηρείται μέσω της φροντίδας. Η Ranjani Shettar μεταμορφώνει οργανικά υλικά σε έναν αιωρούμενο κήπο, αναδεικνύοντας τη σημασία της χλωρίδας στην ινδική ψυχοσύνθεση. Ο Skarma Sonam Tashi, μέσα από κατασκευές από papier-mâché, ανακαλεί το Λαντάκ, όπου η παραδοσιακή αρχιτεκτονική απειλείται από την ανάπτυξη. Σε αντίστιξη, η εγκατάσταση από μπαμπού του Asim Waqif υποδηλώνει την πυρετώδη ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων, η οποία αναπόφευκτα εκτοπίζει το συλλογικό μας παρελθόν.

Για τον επιμελητή Amin Jaffer, το σπίτι είναι ένα θραύσμα που κατοικεί στη χειρονομία και στη μνήμη. Η έκθεση μας καλεί να αναλογιστούμε μια συνθήκη που αφορά όλους μας.

Δίπλα, η παρουσία της Χιλής κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. Μια μινιμαλιστική εγκατάσταση σε καλεί να την προσεγγίσεις ξυπόλυτος, να κινηθείς γύρω της και να αφουγκραστείς ήχους της πόλης και της φύσης που διαρρέουν μέσα από τις χαραμάδες της κατασκευής.

Το Inter-Reality είναι μια εμβυθιστική και πολυαισθητηριακή εμπειρία, σχεδιασμένη να φέρει σε επαφή διαφορετικά κοινά και συλλογικές μορφές γνώσης μέσα από μια κριτική διερεύνηση της αλήθειας και της συνύπαρξης. Το έργο καλεί τους θεατές να συντονιστούν με τους «χαμηλούς τόνους» (minor keys), όπως προτείνει η Koyo Kouoh στο επιμελητικό της κείμενο για τη Biennale Arte 2026, τοποθετώντας την εγκατάσταση σε μια γόνιμη ένταση ανάμεσα στο μνημειακό και το ποιητικό.

Το Inter-Reality αναπτύσσεται μέσα από τον κατακερματισμό της πραγματικότητας, τον πολλαπλασιασμό των οπτικών και τη χρήση της ψευδαίσθησης και του ομοιώματος ως στρατηγικών αντίληψης.

Το έργο διαμορφώνεται ως ένα κοινόχρηστο πεδίο, όπου το οπτικό ξεδιπλώνεται μέσα από πολλαπλές αναγνώσεις και εντοπισμένες δράσεις. Η εγκατάσταση και τα επιμέρους στοιχεία της —το αρχιτεκτονικό αντικείμενο που έχει προσαράξει σε μια βραχώδη μάζα, τα διοράματα που φιλοξενεί, η ανθρώπινη μορφή, η σκάλα επιβίβασης, το κράνος του πιλότου, το γεράκι και η δομή μεταφοράς ενέργειας— λειτουργούν ως συμβολικά κατώφλια που ενεργοποιούν τη μνήμη, την κοινωνική ευθύνη και τον στοχασμό γύρω από την εξουσία, την αλήθεια και την ελευθερία.

Το Inter-Reality πραγματεύεται παγκόσμια ζητήματα μέσα από μια τοπική οπτική —τη μετανάστευση, την οικολογική κρίση, την παραπληροφόρηση και τις πολιτικές εντάσεις— τοποθετώντας τη Νότια Αμερική ως έναν ενεργό κόμβο για έναν κριτικό, ηθικό και αλληλέγγυο διάλογο.