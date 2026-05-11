Συμμετοχή της Κύπρου στην 61η Διεθνή Έκθεση Εικαστικών Τεχνών – Μπιενάλε Βενετίας 2026

Δημοσιεύθηκε 11.05.2026 14:34

Τελέστηκαν στις 7 Μαΐου τα εγκαίνια της εθνικής συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 61η Διεθνή Έκθεση Εικαστικών Τεχνών – Μπιενάλε Βενετίας 2026.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των γενικών εγκαινίων της έκθεσης, η οποία διεξάγεται από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, στην παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού Δρος Βασιλικής Κασσιανίδου και εκπροσώπων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Κατά τη φετινή διοργάνωση, το Κυπριακό Περίπτερο θα φιλοξενείται στο Associazione Culturale Spiazzi, Castello 3865, 30124 Venezia, πλάι στους επίσημους εκθεσιακούς χώρους της Μπιενάλε (Arsenale).

Η Μπιενάλε Βενετίας, που διοργανώνεται από το 1895, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς σύγχρονης τέχνης και σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των καλλιτεχνικών τάσεων διεθνώς. Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει με εθνικό περίπτερο από το 1968, επιβεβαιώνοντας διαχρονικά τη δέσμευσή της στην προώθηση της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας και τη σταθερή επιδίωξη διεθνούς προβολής του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού της.

Για την 61η διοργάνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπείται από την εικαστικό Μαρίνα Ξενοφώντος με την πρόταση «It Rests to the Bones», σε επιμέλεια του Kyle Dancewicz. Η πρόταση επιλέχθηκε κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης από την Επιτροπή Επιλογής Έργων και Καλλιτεχνών, μεταξύ συνολικά 21 υποβληθεισών προτάσεων.

Η εικαστική γλώσσα της Ξενοφώντος διερευνά ζητήματα μνήμης και αθέατων ιστοριών του κυπριακού χώρου σε ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Μέσα από αρχειακό υλικό, μηχανικές δομές και ηχητικές καταγραφές, επανεξετάζει πτυχές του παρελθόντος και αναδεικνύει αφηγήσεις εκτός των κυρίαρχων ιστορικών πλαισίων, με έμφαση στη λαϊκή παράδοση και την προφορική μνήμη, καθώς και στον ρόλο των γυναικείων φωνών ως φορέων πολιτισμικής μετάδοσης.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Μαρίνα Ξενοφώντος που εκπροσωπεί περήφανα με το εικαστικό της όραμα την Κυπριακή Δημοκρατία, προς τον Kyle Dancewicz για την εξαιρετική επιμέλεια της έκθεσης, καθώς και προς τον Παναγιώτη Μηνά για τη σημαντική του καλλιτεχνική συμβολή στο έργο. Εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους τους συνεργάτες, συντελεστές και τεχνικούς που συνέβαλαν στην υλοποίηση της συμμετοχής.