Διεθνή Ημέρα και Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων 2026

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 11:04

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου ανοίγει τους εκθεσιακούς του χώρους, τα Μουσεία και την αυλή του και σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την ιστορία, να ενεργοποιήστε τη φαντασία σας και γίνετε μέρος μιας εμπειρίας που συνδέει το παρελθόν με το παρόν διοργανώνοντας τις πιο κάτω εκδηλώσεις.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 - Ξενάγηση με τους επιμελητές της έκθεσης

Κύπρος Νήσος Ιστορία-Μνήμη-Πραγματικότητα

Δρ. Γιάννη Τουμαζή & Δήμητρα Ιγνατίου

17:30-19:00 (ελληνική γλώσσα)

19:00-20:30 (αγγλική γλώσσα)

Δωρεάν Συμμετοχή/ Κράτηση απαραίτητη στο 22128175/22128163

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5 - «Escape the Museum»- διαδραστικό escape room για ενήλικες

18:30-20:00

Εμψυχωτές:

Γιώργος Χρίστου - Ειδική εκπαίδευση

Αντρεα Ορατίου - Αρχαιολόγος

Ιωάννα Παντελή - Αρχαιολόγος

Ζήσε μια μοναδική εμπειρία μυστηρίου στο εργαστήριο «Escape the Museum», που θα πραγματοποιηθεί στους εκθεσιακούς χώρους και μουσεία του Ιδρύματος.

Σε αυτό το διαδραστικό escape room για ενήλικες, οι συμμετέχοντες καλούνται να ταξιδέψουν μέσα από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Κύπρου και να λύσουν απαιτητικούς γρίφους , συνδυάζοντας λογική, παρατηρητικότητα και συνεργασία.

Με τη βοήθεια ενός «αρχαιολόγου» και μέσα σε 90 λεπτά, θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουν τα μυστικά του παρελθόντος και να βρουν το κρυμμένο κλειδί που θα τους οδηγήσει στην απόδραση.

Ομάδες 3-5 ατόμων/Δωρεάν Συμμετοχή/ Κράτηση απαραίτητη στο 22128175/22128163

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/5 - «Ο ΤΕΥΚΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ»

11:00-12:30

Εκπαιδευτικό παιχνίδι ανακάλυψης για παιδιά

Τι μπορεί να κρύβουν τα νομίσματα; Τι μαρτυρούν αυτά τα μικρά κομμάτια από μέταλλο; Μήπως βασιλείς, βασίλισσες, αυτοκράτορες, κρυφές ιστορίες και ιδέες; Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε παρέα με τον Τεύκρο, τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ένα παιχνίδι ανακάλυψης στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας.

Ηλικίες: 8-11 χρονών

Εμψυχώτρια: Άντρεα Ορατίου – Αρχαιολόγος

Δωρεάν Συμμετοχή/ Κράτηση απαραίτητη στο 22128175/22128163

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/5 - «Οι συλλογές μας πέρα από το Μουσείο»

18:00-23:00

Οι συλλογές των μουσείων του ΠΙΤΚ βγαίνουν έξω από τους χώρους τους και γεμίζουν το αμφιθέατρό μας για μια βραδιά γεμάτη με μουσική, flash tattoos, εργαστήρια, δωρεάν φωτογραφικό θάλαμο με θέμα το μουσείο και πολλά ακόμη.

Ποτά και ροφήματα θα προσφέρονται από το True Heart Café, μια κοινωνική επιχείρηση, αφιερωμένη στην άρση των εμποδίων για άτομα με αυτισμό και άλλες ανάγκες υποστήριξης.

*Τα flash tattoos είναι εμπνευσμένα από τις συλλογές του BoCCF. Η τιμή για τα flash tattoo είναι 40€ και περιλαμβάνει ένα δωρεάν ποτό, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον ΜΚΟ, Voice for Autism.

Τα σχέδια των flash tattoos θα επιμεληθούν θα αναρτηθούν σύντομα στις σελίδες ΜΚΔ του Ιδρύματος και σχεδιάστηκαν από τους πιο κάτω επαγγελματίες δερματοστιξίας.

@phinicks_tattoo

@eliztattooart

@flyla_tattoo

|@braveheart_ink

Eυχαριστίες στην εταιρεία Τattools & Anso Supplies για την στήριξη της φιλανθρωπικής εκδήλωσης στους καλλιτέχνες δερματοστιξίας

