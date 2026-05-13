Επιστρέφει η φουάρ τέχνης VIMA Art Fair στη Λεμεσό-Τι θα δούμε στη δεύτερη διοργάνωση

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 15:30

Η VIMA Art Fair επιστρέφει φέτος στη Λεμεσό για τη δεύτερη διοργάνωσή της, μετατρέποντας το The Warehouse by IT Quarter σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης τέχνης από την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο.

Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, με preview στις 14 Μαΐου, η φουάρ συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες, μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκθέσεων, performances, προβολών, συζητήσεων και δράσεων για οικογένειες.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται το The Waves Crashing, το επιμελητικό πρότζεκτ του Έλληνα επιμελητή Kostas Stasinopoulos, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από μια ομαδική έκθεση, ένα ζωντανό πρόγραμμα δράσεων και μια σειρά από «καταλήψεις» της σκηνής κατά τη διάρκεια της φουάρ. Με αφετηρία το κύμα ως μεταφορά αλλά και ως τρόπο σύνδεσης, το πρότζεκτ εξερευνά τη μνήμη, την καθυστέρηση, την αντήχηση και εναλλακτικές μορφές συλλογικότητας σε έναν κόσμο που κινείται ολοένα και πιο γρήγορα. Μέσα από γλυπτική, ήχο, φιλμ, performance και κείμενο, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προσκαλούν το κοινό σε στιγμές περισυλλογής, περιπλάνησης και κοινής εμπειρίας.

Στο The Waves Crashing συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Diogo da Cruz, Chrysanthi Koumianaki, Stelios Kallinikou, Fallon Mayanja, Tai Shani και Imani Mason Jordan. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φουάρ, performances, DJ sets, χορευτικά έργα και συζητήσεις θα ενεργοποιούν τη Main Stage και τους εκθεσιακούς χώρους, με συμμετοχές από το Dancehouse Lefkosia, τους Acid Reflex, τον Lewis Walker, το Koullou Makka Collective και τη Nihal El Aasar.

Το φετινό πρόγραμμα γκαλερί διευρύνει ακόμη περισσότερο τον περιφερειακό και διεθνή χαρακτήρα της VIMA, με συμμετοχές από την Κύπρο, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Λετονία, την Τουρκία, τον Λίβανο, τη Γεωργία, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στις κυπριακές συμμετοχές βρίσκονται οι The Edit Gallery, eins, Art Seen και Diatopos Art Centre, ενώ από το εξωτερικό συμμετέχουν χώροι όπως οι The Third Line, Gallery Isabelle, JOEY RAMONE και Öktem Aykut.

Παράλληλα με τη φουάρ, ένα εκτεταμένο Παράλληλο Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε Λεμεσό, Λευκωσία και άλλες πόλεις, ενώ ειδικό κινηματογραφικό πρόγραμμα παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών όπως οι Jumana Manna, P. Staff και Adham Faramawy. Συζητήσεις και πάνελ θα εξετάσουν ζητήματα συλλογής έργων τέχνης, πολιτιστικής υποστήριξης, θεσμών και του ρόλου των art fairs σε ένα ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένο καλλιτεχνικό τοπίο.

Για πρώτη φορά, η διοργάνωση παρουσιάζει επίσης ένα διαδραστικό πρόγραμμα για οικογένειες, σχεδιασμένο από την A. G. Leventis Gallery με την υποστήριξη της Savallos. Εμπνευσμένο από ιστορικά έργα τέχνης αλλά και την παιχνιδιάρικη αισθητική του “Paint by numbers”, το πρόγραμμα προσκαλεί παιδιά και γονείς σε δημιουργικές εμπειρίες μέσα από το παιχνίδι, τη ζωγραφική και την αφήγηση ιστοριών.

Τοποθετημένη στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, η VIMA Art Fair συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική της ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της περιοχής: μια διοργάνωση με οικείο χαρακτήρα αλλά ανοιχτή σε διεθνείς διαλόγους και νέες καλλιτεχνικές ανταλλαγές.

Η VIMA Art Fair 2026 πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο The Warehouse by IT Quarter.

Περισσότερες πληροφορίες στο vima.art και στο @vima.artfair.