Διαλέξεις, βραβεύσεις, εργαστήρια και διεθνής έκθεση στο Graphic Stories ConFest 12

Δημοσιεύθηκε 19.05.2026 11:26

Oλοκληρώθηκε το πρώτο μέρος των δράσεων του Graphic Stories ConFest 12, το οποίο περιλάμβανε διαλέξεις, βραβεύσεις, εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης αφίσας “Poetry Speaks Loud” και δημιουργικά εργαστήρια.

Οι δράσεις συνεχίζονται από τις 17 Ιουλίου και για δύο εβδομάδες στην Πάφο, με την προβολή του ποιητικού ντοκιμαντέρ “Mauthausen”, την έκθεση αφίσας “Poetry Speaks Loud” και νέα εργαστήρια.

Το πρώτο μέρος διοργανώθηκε από 8 έως τις 10 Μαΐου στη Λάρνακα, σε συνεργασία με το Alexander College, με οικοδεσπότες και διοργανωτές την Αγγελική Αθανασιάδη, ιδρύτρια και Creative Director του Graphic Stories, και τον Μίλτο Καρρά, συνδιοργανωτή και βασικό συνεργάτη της διοργάνωσης.

Οι διαλέξεις κινήθηκαν γύρω από τον σύγχρονο σχεδιασμό, την τυπογραφία, την καλλιγραφία, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI video, την πολιτική επικοινωνία, τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, τη μητρότητα και τη δημιουργικότητα, καθώς και τη σχέση του design με την κοινότητα και την προσωπική εμπειρία.

Τα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης αφίσας “Poetry Speaks Loud” τέλεσε ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας Ιάσωνας Ιασωνίδης.

Ο διαγωνισμός αφίσας συγκέντρωσε 520 αφίσες από περίπου 200 δημιουργούς, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, φοιτητές και μαθητές από 35 χώρες. Από αυτές, επιλέχθηκαν τα 50 καλύτερα έργα από τη διεθνή κριτική επιτροπή, ενώ συνολικά εκτίθενται 104 αφίσες, με στόχο να παρουσιαστεί ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό δείγμα δημιουργικών φωνών από όλο τον κόσμο.

Βραβεύσεις

Απονεμήθηκαν πέντε βραβεία. Στην κατηγορία International Professional of Visual Communication Designers, το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στην Karolina Glanowska από την Πολωνία, για έργο εμπνευσμένο από το ποίημα “Ptak” του Julian Tuwim.

Το ειδικό βραβείο DIAS Media Group Creative Talent Award, το οποίο τιμά την υψηλότερη βαθμολογία Κύπριου επαγγελματία δημιουργού, απονεμήθηκε στην Έφη Τουμαζίδη Κατσής. Το έργο της είναι εμπνευσμένο από το ποίημα “Accepting Oneself” της Dee Daffodil και αναφέρεται στην αυτοαποδοχή, την προσωπική ανάπτυξη και τη διαδικασία του να μάθει κανείς να αγαπά τον εαυτό του με υπομονή και καλοσύνη.

Στην κατηγορία International Higher Education Students of Visual Communication Designers, το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στον Horacio García Jorge από το Μεξικό. Το έργο του είναι βασισμένο στο ποίημα “A un olmo seco” του Antonio Machado και εστιάζει στη λεπτή ένταση ανάμεσα στη φθορά και την ελπίδα.

Στην κατηγορία Cypriot Higher Education Students of Visual Communication, το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στον Andrei Valentin Sandu από την Κύπρο. Το έργο του είναι εμπνευσμένο από το ποίημα “I’m Nobody! Who are you?” της Emily Dickinson και προσεγγίζει την ανωνυμία, την απομόνωση και την εικόνα του εαυτού μέσα από μια έντονα προσωπική οπτική ερμηνεία.

Στην κατηγορία Cyprus Lyceum & Technical School Students, το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε στον Γιώργο Χρήστου από την Κύπρο. Το έργο του είναι εμπνευσμένο από το ποίημα “The Moon” και μεταφέρει την εικόνα της σελήνης ως μιας ήρεμης και γαλήνιας παρουσίας μέσα στη νύχτα.

Εργαστήρια

Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν πρακτικά σε θέματα δημιουργικότητας, καλλιγραφίας, επικοινωνίας, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και στην επιχειρηματική πλευρά του design. Τα εργαστήρια ενίσχυσαν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και πρόσφεραν βιωματική γνώση σε επαγγελματίες, φοιτητές και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την οπτική επικοινωνία.

Η διεθνής έκθεση αφίσας “Poetry Speaks Loud” θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 22 Μαΐου 2026, στο Alexander College στη Λάρνακα, με ελεύθερη είσοδο.

(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΑΓΚ)