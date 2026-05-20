Πώς η Nicole Kidman βοήθησε τον οίκο δημοπρασιών Christie’s να σπάσει τα κοντέρ - Στο 1,1 δις οι πωλήσεις έργων σε μία βραδιά

Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 14:44

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s χρειάστηκε μόλις 40 λεπτά το βράδυ της Δευτέρας για να πουλήσει έργα τέχνης αξίας άνω των 630 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας ταυτόχρονα τα ρεκόρ δημοπρασιών για τον ζωγράφο Τζάκσον Πόλοκ και τον γλύπτη Κονσταντίν Μπρανκούζι. Μέχρι το τέλος της βραδιάς, οι συνολικές πωλήσεις είχαν ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια, με ακόμη μία δημοπρασία να προσθέτει σχεδόν 490 εκατομμύρια.

Το πρώτο μέρος της βραδιάς αφορούσε 16 έργα από τη φημισμένη συλλογή του εκλιπόντος μεγιστάνα των media Σ.Ι. Νιούχαουζ, ιδιοκτήτη της Condé Nast αλλά και μεγάλου μέρους τοπικών εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ. Ήταν η τέταρτη φορά που ο Christie’s έφερνε στην αγορά έργα από τη συγκεκριμένη συλλογή.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, ο οίκος επέλεξε να επιστρατεύσει τη Νικόλ Κίντμαν για την προώθηση της δημοπρασίας, πρωταγωνίστρια σε βίντεο αφιερωμένο στο χρυσό γλυπτό Danaïde του Μπρανκούζι, ένα από τα πολυαναμενόμενα έργα της βραδιάς. Το βίντεο ήταν εμπνευσμένο από ταινία του Μαν Ρέι της δεκαετίας του 1930 με τη σουρεαλίστρια φωτογράφο Λι Μίλερ.

Το Danaïde πωλήθηκε έναντι 107,6 εκατομμυρίων δολαρίων μαζί με τις προμήθειες, ξεπερνώντας άμεσα το προηγούμενο ρεκόρ του Μπρανκούζι, που ανερχόταν στα 71,2 εκατομμύρια. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία του Number 7A του Τζάκσον Πόλοκ, ενός εμβληματικού έργου από τη σειρά των drip paintings, από τα ελάχιστα αυτού του μεγέθους που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια. Το έργο πωλήθηκε για 181,2 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για τον καλλιτέχνη, πολύ πάνω από το προηγούμενο υψηλό των 61,2 εκατομμυρίων που είχε σημειωθεί το 2021.

Όπως ανέφερε η Σάρα Φρίντλαντερ, επικεφαλής του τμήματος μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του Christie’s, η συνεργασία με τη Νικόλ Κίντμαν ήταν μία μόνο από τις στρατηγικές προώθησης της δημοπρασίας. Όπως είπε, ο Μπρανκούζι υπήρξε πρωτοπόρος της μοντέρνας τέχνης και ο οίκος επιχείρησε να προσεγγίσει την προώθηση με εξίσου καινοτόμο τρόπο.

Μαρκ Ρόθκο (1903–1970), No. 15 (Δύο πράσινα και μια κόκκινη λωρίδα), 1964. Λάδι σε καμβά. (Christie’s)

Στη γοητεία της δημοπρασίας συνέβαλαν επίσης έργα των Πάμπλο Πικάσο, Πιτ Μοντριάν, Ανρί Ματίς, Ζοάν Μιρό, Τζάσπερ Τζονς, Άντι Γουόρχολ και Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ. Ως ιδιωτική συλλογή ενός μόνο ιδιοκτήτη, μόνο εκείνη του συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, έχει αποφέρει περισσότερα σε δημοπρασίες, όταν το 2022 έργα από τη συλλογή του ξεπέρασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο βραδιά.

Σύμφωνα με τους New York Times, η απόφαση για την πώληση μέρους της συλλογής συνδέεται και με την απόφαση της χήρας του Νιούχαουζ, Βικτόρια, να περιορίσει τα περιουσιακά της στοιχεία. «Δεν γίνομαι νεότερη και αισθάνομαι πως ήρθε η ώρα να απλοποιήσω τη ζωή μου», δήλωσε.

Η βραδιά περιλάμβανε επίσης τρία σημαντικά έργα από τη συλλογή της πρώην προέδρου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, Άγκνες Γκαντ, με έργο του Μαρκ Ρόθκο να πωλείται για 98,4 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον καλλιτέχνη.

Παρά τη θεαματική επιτυχία, αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιες επιδόσεις δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην συνολική ανάκαμψη της αγοράς τέχνης, καθώς η κορυφή της αγοράς εξακολουθεί να εξαρτάται από έναν πολύ μικρό αριθμό εξαιρετικά ισχυρών αγοραστών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον παρέμεινε έντονο, με 20.000 επισκέπτες να περνούν από την έκθεση πριν τα έργα επιστρέψουν ξανά σε ιδιωτικές συλλογές.