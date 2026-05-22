Sainsbury Centre: Εξασφάλισε μία από τις μεγαλύτερες δωρεές στην ιστορία των βρετανικών μουσείων - Πάνω από 90 εκατ. λίρες

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 18:01

Ο Βρετανός επιχειρηματίας και πολιτικός Ντέιβιντ Σέινσμπερι κρύβεται πίσω από την τεράστια δωρέα, η οποία θα αξιοποιηθεί για την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου, που σχεδίασε ο Νόρμαν Φόστερ.

Το Sainsbury Centre, μουσείο τέχνης στο Νόριτς της ανατολικής Αγγλίας, εξασφάλισε δωρεά ύψους 91,2 εκατομμυρίων λιρών, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν δοθεί ποτέ σε μουσείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Aimee Dawson στην The Art Newspaper, η δωρεά προέρχεται από τον Βρετανό επιχειρηματία και πολιτικό Ντέιβιντ Σέινσμπερι, μέσω του φιλανθρωπικού του ιδρύματος Gatsby, και θα αξιοποιηθεί για την εκτεταμένη ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου του μουσείου, που σχεδίασε ο Νόρμαν Φόστερ και ολοκληρώθηκε το 1978.

Ο Ντέιβιντ Σέινσμπερι.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του μουσείου, Τζάγκο Κούπερ, χαρακτήρισε τη δωρεά καθοριστική για το μέλλον του ιδρύματος, σημειώνοντας ότι το αρχικό όραμα του Φόστερ για ένα ριζοσπαστικό μουσείο τέχνης ανανεώνεται πλέον για τις επόμενες γενιές επισκεπτών.

Ο Ντέιβιντ Σέινσμπερι είναι γιος των Ρόμπερτ και Λίζα Σέινσμπερι, οι οποίοι είχαν δωρίσει τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης και αντικειμένων τους στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας το 1973. Η συλλογή περιλαμβάνει έργα μοντέρνας τέχνης κορυφαίων δημιουργών όπως οι Πάμπλο Πικάσο, Εντγκάρ Ντεγκά, Φράνσις Μπέικον και Χένρι Μουρ, καθώς και σύγχρονα κεραμικά και πολιτιστικά αντικείμενα από την Αφρική, την Ωκεανία και την Αμερική.

Ο ίδιος ο Σέινσμπερι είχε χρηματοδοτήσει και την αρχική κατασκευή του μουσείου, έργο που κόστισε τότε 4,2 εκατομμύρια λίρες. Το κτίριο, μήκους 150 μέτρων, με μεταλλικό σκελετό, λευκή επένδυση και γυάλινες επιφάνειες ύψους οκτώ μέτρων, θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή του και έχει περιγραφεί ως περισσότερο «υπόστεγο αεροσκαφών» παρά συμβατικό μουσείο.

Εσωτερικός χώρος του Sainsbury Centre. Φωτογραφία: Kate Wolstenholme

Η νέα ανακαίνιση, που θα πραγματοποιηθεί από το γραφείο Foster + Partners, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά περίπου 50%. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται νέα στέγη με φωτοβολταϊκά πάνελ, αναβαθμισμένα συστήματα φυσικού φωτισμού, αλλά και βελτιώσεις στις εισόδους, τους ανελκυστήρες, τη σήμανση, τα δάπεδα, τους χώρους υγιεινής, το καφέ, την κουζίνα και τους χώρους προσωπικού.

Παράλληλα, θα γίνουν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο ώστε το μουσείο να συνδεθεί καλύτερα με τις διαδρομές γλυπτικής της πανεπιστημιούπολης. Οι ημερομηνίες έναρξης των εργασιών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Παρά τη διεθνή αναγνώριση της αρχιτεκτονικής του —το κτίριο είχε βραβευθεί από το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων τη χρονιά που ολοκληρώθηκε— η συντήρησή του αποδείχθηκε διαχρονικά απαιτητική και δαπανηρή, λόγω του ιδιαίτερου σχεδιασμού του.

Το 2022 το μουσείο είχε λάβει κρατική επιχορήγηση για την αποκατάσταση φθορών στις γυάλινες επιφάνειες, ενώ το 2025 εξασφάλισε επιπλέον χρηματοδότηση για επείγουσες τεχνικές εργασίες.

Σε δήλωσή του, ο Ντέιβιντ Σέινσμπερι ανέφερε ότι ο πατέρας του θεωρούσε την ανάθεση του έργου στον Νόρμαν Φόστερ ως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής του και εξέφρασε την ικανοποίησή του που συμβάλλει τώρα στη διασφάλιση του μέλλοντος του μουσείου.