Ανοιχτή πρόσκληση για ανερχόμενους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 22.05.2026 14:22

Το πρόγραμμα MedSEA – Socially Engaged Arts in the Mediterranean Area προσφέρει δωδεκάμηνο πρόγραμμα φιλοξενίας σε Κύπρο και Τυνησία για δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στις κοινωνικά συμμετοχικές καλλιτεχνικές πρακτικές.

Το διεθνές πρόγραμμα MedSEA – Socially Engaged Arts in the Mediterranean Area απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε 12 ανερχόμενους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα από χώρες της Μεσογείου, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα φιλοξενίας με επίκεντρο τις κοινωνικά συμμετοχικές καλλιτεχνικές πρακτικές.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην τέχνη ως εργαλείο ενδυνάμωσης κοινοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές της Μεσογείου και προσκαλεί δημιουργούς από διαφορετικά πεδία, όπως οι παραστατικές τέχνες, οι εικαστικές τέχνες, τα media arts και οι διεπιστημονικές πρακτικές. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν με τοπικές κοινότητες στη Λάρνακα και στο Σφαξ της Τυνησίας, αναπτύσσοντας έργα που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των φεστιβάλ Mahallart Festival και Hors-Lits.

Οι φιλοξενίες θα πραγματοποιηθούν είτε στη Λάρνακα από τις 5 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 είτε στο Σφαξ από τις 5 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2027 και θα περιλαμβάνουν δράσεις γνωριμίας με τις τοπικές κοινότητες, εργαστήρια, webinars, mentoring και συμμετοχή στα δύο φεστιβάλ.

Κάθε επιλεγμένος συμμετέχων θα λάβει χορηγία ύψους 3.000 ευρώ για αμοιβή και έξοδα παραγωγής, καθώς και κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τέσσερις εβδομάδες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών με καλή γνώση αγγλικών, τα οποία διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές μεσογειακών χωρών, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τυνησία, η Ισπανία και άλλες χώρες της περιοχής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημιουργούς με ενδιαφέρον για την κοινωνικά συμμετοχική τέχνη, τις τοπικές κοινότητες, τις προφορικές αφηγήσεις και τις αστικές πραγματικότητες.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας και να περιλαμβάνουν portfolio ή βιογραφικό, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων σε κοινοτικές ή socially engaged πρακτικές, τα κίνητρά τους και τις ιδέες που επιθυμούν να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου στις 23:59 (CET), ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις οργανώσεις Larnaka 2030, Al Badil, Liv.in.g. και Busart και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.