«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ»: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τα εικαστικά - 43 προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε 25.05.2026 11:41

Από τις συνολικά 86 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από πολιτιστικούς φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων, εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται οι 43 πρώτες προτάσεις στον πίνακα κατάταξης, με το συνολικό ποσό της χορηγίας να ανέρχεται στις €599.392, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείο Πολιτισμού για τα αποτελέσματα του Σχεδίου Στήριξης Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ (2026-2030).

Το Σχέδιο επιδιώκει να υποστηρίξει την υλοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες προωθούν και προβάλλουν την κυπριακή εικαστική δημιουργία στην Κύπρο και στο εξωτερικό,ενθαρρύνουν τη δικτύωση με πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και ομάδες σύγχρονης τέχνης στο εξωτερικό, καλλιεργούν την εικαστική παιδεία και την ανάπτυξη κριτικής αντίληψης γύρω από τη σύγχρονη τέχνη και τα θέματα που την απασχολούν, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και διεθνώς και διασυνδέουν την καλλιτεχνική πρακτική με τα τεκταινόμενα στο κοινωνικό πεδίο.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου τους εφαρμόστηκε φέτος υποβλήθηκαν, συνολικά, 86 αιτήσεις: 72 από πολιτιστικούς φορείς και 14 από ομάδες φυσικών προσώπων. Από το σύνολο των 86 αιτήσεων οι 15 κρίθηκαν άκυρες λόγω μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων ενώ 69 έλαβαν σταθμισμένη βαθμολογία άνω των 70 εκατοστιαίων μονάδων και θεωρήθηκαν δυνητικά επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Εξαιτίας της στενότητας του κονδυλίου, χρηματοδοτήθηκαν οι 43 πρώτες αιτήσεις στον συνδυασμένο πίνακα κατάταξης με συνολικό ποσό €599.392.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των κριτηρίων αξιολόγησης του Προγράμματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση του Σχεδίου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δράση στον Πίνακα Κατάταξης.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αιτητές θα ενημερωθούν γραπτώς για την απόφαση που αφορά στην αίτησή τους.