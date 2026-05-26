Οι Κόσμοι της Κύπρου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

Δημοσιεύθηκε 26.05.2026 14:15

Μια έκθεση που φέρνει σε διάλογο έργα διαφορετικών εποχών και καλλιτεχνικών πρακτικών, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές όψεις της κυπριακής εμπειρίας.

Η έκθεση «Οι Κόσμοι της Κύπρου», σε επιμέλεια της Χριστίνας Λάμπρου, παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Περισσότερα από εξήντα έργα, που χρονολογούνται από διαφορετικές περιόδους και εκπροσωπούν ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και είδη, οργανώνονται σε θεματικές ενότητες οι οποίες εστιάζουν στις πολλαπλές όψεις των «κόσμων της Κύπρου».

Η επιμελητική προσέγγιση αξιοποιεί χρονολογικές διαστρωματώσεις έργων τέχνης που καταγράφουν τοπίa, ανθρώπινες μορφές και σχέσεις, φωτίζοντας τις κοινωνικές και ιστορικές επιρροές που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική παραγωγή του νησιού.

Η μεγάλη ενότητα που παρουσιάζεται στην αίθουσα Olive περιλαμβάνει ορισμένες από τις πρώτες εικαστικές απεικονίσεις της ζωής στην Κύπρο από Κύπριους καλλιτέχνες. Στο επίκεντρό της βρίσκονται τρία σχέδια από το εκτενές έργο του Αδαμάντιου Διαμαντή (1900–1994), τα οποία καταγράφουν σκηνές από την αγροτική Κύπρο και αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνθεση του έργου «Ο Κόσμος της Κύπρου» (1967–1972). Ο τίτλος αυτού του μνημειακού έργου παραπέμπεται επίσης στον τίτλο της έκθεσης, ενώ η χρήση του πληθυντικού υπογραμμίζει τη σημασία της συνύπαρξης και της αλληλεπίδρασης.

Τα έργα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο μέσα σε κάθε ενότητα ώστε να δημιουργούν μεταξύ τους διάλογο και να προσελκύουν την προσοχή του θεατή, συγκροτώντας ένα ανοιχτό πεδίο που καταγράφει μνήμες, κοινωνικές μεταβολές, πολιτικές εντάσεις και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Κάθε έργο διατηρεί τη δική του ιδιαιτερότητα, ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με το σύνολο της έκθεσης. Τα έργα παραμένουν αυτόνομα, αλλά συγχρόνως καλούν τον επισκέπτη να τα δει και να τα κατανοήσει μέσα από νέες οπτικές κατά τη συνάντησή του μαζί τους.

Οι διαφορετικές ενότητες επικεντρώνονται σε θεματικές όπως η γη και η γεωργία, το τοπίο, η μνήμη, η μετακίνηση, ενώ περιλαμβάνουν επίσης αφηρημένες και γεωμετρικές συνθέσεις. Παράλληλα, αναπτύσσουν έννοιες όπως η μη γραμμικότητα και η σχεσιακή σκέψη, διαμορφώνοντας μια ενιαία αλλά πολυεπίπεδη εμπειρία. Η χρήση του πληθυντικού στον τίτλο «Οι Κόσμοι της Κύπρου» τονίζει τη σημασία της συνύπαρξης, της πολλαπλότητας και της δυνατότητας να ακούγονται πολλαπλές φωνές.

Οι συνθέσεις προσκαλούν τον θεατή σε ένα παιχνίδι συσχετισμών και πολλαπλών αναγνώσεων, διαμορφώνοντας μια οπτική αφήγηση που αποτελείται από πολλές διαφορετικές φωνές. Νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις αναδύονται μέσα από τις χρονολογικές και αισθητικές αντιπαραθέσεις: έργα των αρχών του 20ού αιώνα συνομιλούν με μεταγενέστερες και σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, αποφεύγοντας μια γραμμική αφήγηση της ιστορίας και αναδεικνύοντας βαθύτερες συγγένειες ή εντάσεις. Μέσα από τη συνύπαρξη έργων διαφορετικών εποχών και καλλιτεχνικών ιδιωμάτων, η έκθεση αναδεικνύει τον διαρκή μετασχηματισμό της κυπριακής εμπειρίας, όπως αυτή αντανακλάται στο έργο Κυπρίων καλλιτεχνών.

Διοργάνωση: Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και Υφυπουργείο Πολιτισμού

Συντονισμός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού: Άντρια Μελετίου και Δρ Μόνικα Ασιμένου

Επιμέλεια: Δρ Χριστίνα Λάμπρου

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Έκθεσης: Λάουρα-Μαρία Φωτίου, Ελένη Φλουρή και Δελής Παπαδόπουλος

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Πόπη Πισσουρίου

Ο καταλόγος της έκθεσης «Οι Κόσμοι της Κύπρου» εδώ