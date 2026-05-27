Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Θέματα
«Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή» στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 12:33
«Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή» στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου

«Ξαναγέννηση της Κύπρου» του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου, 1960.

Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά έργα των δεκαετιών του 1940 και του 1950, προερχόμενα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και έργα που επέστρεψαν πρόσφατα από την Αμμόχωστο μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Η έκθεση της Λεβεντείου Πινακοθήκης, που παρουσιάστηκε το 2022, ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος–Ιούνιος 2026). Η περιοδεύουσα έκθεση «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή» φιλοξενείται στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου από τις 3 έως τις 22 Ιουνίου 2026, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη επιλογή έργων του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στο εξωτερικό.

Κεντρική μορφή της κυπριακής μοντέρνας τέχνης, ο Γεωργίου δημιούργησε ισχυρές εικαστικές αφηγήσεις που αποτυπώνουν τους ανθρώπους, τα τοπία, τις παραδόσεις και τις καθοριστικές ιστορικές στιγμές της Κύπρου.

Η έκθεση αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του καλλιτέχνη με την Κύπρο, τους ανθρώπους και την ιστορία της. Το έργο του συνδυάζει την τοπική ταυτότητα με οικουμενικές αξίες, επηρεασμένο από την εποχή των αγώνων για ελευθερία.

Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά έργα των δεκαετιών του 1940 και του 1950, προερχόμενα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και έργα που επέστρεψαν πρόσφατα από την Αμμόχωστο μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Παρουσιαζόμενα με τους αυθεντικούς τους τίτλους, τα έργα αυτά προσφέρουν μια νέα ανάγνωση του οράματος του καλλιτέχνη και της συναισθηματικής του σχέσης με την Κύπρο.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και η Κατερίνα Στεφανίδη, παρουσιάζοντας στο βρετανικό κοινό τον πλούτο και τη σημασία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Γεωργίου.

Για να μπορέσει το κοινό να προσεγγίσει πιο ουσιαστικά το έργο και τον κόσμο του καλλιτέχνη, θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης ένα πρόγραμμα επιμελημένων ξεναγήσεων. Οι ξεναγήσεις, από μέλη της επιμελητικής και οργανωτικής ομάδας, θα εξερευνούν το ιστορικό υπόβαθρο, την εικαστική γλώσσα και τις προσωπικές ιστορίες που ενσωματώνονται στους πίνακες του Γεωργίου.

 

 

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Λονδίνο
ΑΤΖΕΝΤΑ
Πολ Γεωργίου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα