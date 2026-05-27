«Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή» στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 12:33

Η έκθεση της Λεβεντείου Πινακοθήκης, που παρουσιάστηκε το 2022, ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος–Ιούνιος 2026). Η περιοδεύουσα έκθεση «Γεώργιος Πολ. Γεωργίου: Κύπρος Παντοτινή» φιλοξενείται στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου από τις 3 έως τις 22 Ιουνίου 2026, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη επιλογή έργων του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου που έχει παρουσιαστεί ποτέ στο εξωτερικό.

Κεντρική μορφή της κυπριακής μοντέρνας τέχνης, ο Γεωργίου δημιούργησε ισχυρές εικαστικές αφηγήσεις που αποτυπώνουν τους ανθρώπους, τα τοπία, τις παραδόσεις και τις καθοριστικές ιστορικές στιγμές της Κύπρου.

Η έκθεση αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του καλλιτέχνη με την Κύπρο, τους ανθρώπους και την ιστορία της. Το έργο του συνδυάζει την τοπική ταυτότητα με οικουμενικές αξίες, επηρεασμένο από την εποχή των αγώνων για ελευθερία.

Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά έργα των δεκαετιών του 1940 και του 1950, προερχόμενα από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων και έργα που επέστρεψαν πρόσφατα από την Αμμόχωστο μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Παρουσιαζόμενα με τους αυθεντικούς τους τίτλους, τα έργα αυτά προσφέρουν μια νέα ανάγνωση του οράματος του καλλιτέχνη και της συναισθηματικής του σχέσης με την Κύπρο.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και η Κατερίνα Στεφανίδη, παρουσιάζοντας στο βρετανικό κοινό τον πλούτο και τη σημασία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Γεωργίου.

Για να μπορέσει το κοινό να προσεγγίσει πιο ουσιαστικά το έργο και τον κόσμο του καλλιτέχνη, θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης ένα πρόγραμμα επιμελημένων ξεναγήσεων. Οι ξεναγήσεις, από μέλη της επιμελητικής και οργανωτικής ομάδας, θα εξερευνούν το ιστορικό υπόβαθρο, την εικαστική γλώσσα και τις προσωπικές ιστορίες που ενσωματώνονται στους πίνακες του Γεωργίου.