«The objects are watching» | Τρεις μέρες απομένουν για την έκθεση της Clare Burnett

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 14:44

Τρεις μέρες απομένουν για την ατομική έκθεση της Clare Burnett με τίτλο The Objects are Watching, σε επιμέλεια της Μαρίας Στάθη, συνοδευόμενη από κείμενο της Παυλίνας Παρασκευαΐδου.

Το έργο της Clare Burnett είναι ένας συνεχής διάλογος ανάμεσα σε ανθρώπους, τόπους και ιστορίες, αποδομώντας αφηγήσεις που εκτείνονται σε διαφορετικά χωροχρονικά πλαίσια. Μέσα από έρευνα σε μουσειακές συλλογές στο Βερολίνο και τη Μόσχα, καθώς και οδοιπορικά στην Κύπρο, η καλλιτέχνις συγκεντρώνει υλικά και ιστορίες που ενσωματώνει στο έργο της. Ορυκτά, οξείδια, πηλός και χώμα—μαζί με ύφασμα, χαρτοπολτό και πλαστικό, διατρέχουν τα σχέδια, τα γλυπτά και τα κεραμικά της, συνυφαίνοντας παρελθόν και παρόν.

Κεντρικός άξονας της έκθεσης αποτελεί η διερεύνηση της διαδρομής των αντικειμένων και των συνθηκών μετακίνησής τους. Η Burnett εξετάζει τη διασπορά των κυπριακών αρχαιοτήτων μέσα από μορφές όπως ο Max Ohnefalsch-Richter, ενώ έργα όπως τα Lost and Found και Palimpsest (2026)φέρνουν σε διάλογο αρχαία ευρήματα με σύγχρονα αντικείμενα, αποκαλύπτοντας αναπάντεχες συγγένειες και θέτοντας ερωτήματα γύρω από την αξία, την ιδιοκτησία και την επιστροφή.

Απορρίπτοντας ιεραρχίες υλικών, η καλλιτέχνις χρησιμοποιεί το πλαστικό ισότιμα με τον πηλό και το χαρτί. Στη σειρά The Objects are Watching (2026), καθημερινά πλαστικά αντικείμενα μετασχηματίζονται σε ανθρωπόμορφες μορφές, λειτουργώντας ως μάρτυρες της σύγχρονης ζωής και υποδεικνύοντας μια μελλοντική «αρχαιολογία» του παρόντος. [Κείμενο: Παυλίνα Παρασκευαΐδου, Ιστορικός Τέχνης]

Πληροφορίες

Διάρκεια: Μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Παρασκευή 16:00 - 19:00, Σάββατο 11:00 -13:00 ή κατόπιν ραντεβού

Γκαλερί: Art Seen [Λεωφόρος Μακαρίου 66Β, Cronos Court, 1077, Λευκωσία]

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen: +357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org