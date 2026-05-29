«Κώδικος Ανασύνθεση» | Πάνω από 20 καλλιτέχνες στη νέα έκθεση της γκαλερί Αποκάλυψη
Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 09:18
Έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής και υδατογραφίας από περισσότερους από 20 Κύπριους καλλιτέχνες παρουσιάζει η γκαλερί Αποκάλυψη.

γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Κώδικος Ανασύνθεση», μια μεγάλη πολυμορφική και πολυσυλλεκτική εικαστική διοργάνωση που θα διαρκέσει από τις 3 Ιουνίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026. 

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, υδατογραφίες και άλλες εικαστικές δημιουργίες, φιλοδοξώντας να αποτελέσει «μια ευχάριστη νότα στους περιπάτους των φίλων της Τέχνης» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τη γκαλερί, τα έργα που παρουσιάζονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών και τεχνοτροπιών, ενώ έχουν δημιουργηθεί από Κύπριους καλλιτέχνες με διακριτή παρουσία στην εικαστική ζωή του τόπου. 

Η έκθεση καταλαμβάνει δύο χώρους της γκαλερί, στο ισόγειο και στο τρίτο επίπεδο, όπου στεγάζεται και το πωλητήριο της Αποκάλυψης. Η γκαλερί προσκαλεί το κοινό σε ποτό για το κλείσιμο της φετινής σεζόν, με την έκθεση να παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. 

Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Ανδρέας Νικολάου, Ανδρέας Μακαρίου, Φώτος Δημητρίου, Άντρος Ευσταθίου, Πόλα Χ”Παπα, Λάρα Βενιαμίν, Άννα Βαρελλά, Νίκος Πετούσης, Χρίστος Χρίστου, Δημήτρης Καλαντζάκης, Παναγιώτης Πασάντας, Γιώργος Γεροντίδης, Άννα Κακουλή, Τέα Χ”Κυριάκου, Σίλια Ποτούδη, Άννα Βασιλείου, Ρένα Αρτεμίου, Μάριος Βαρελλάς, Τούλα Μαλά, Μαρία Καζάν και Χριστάκης Πολυδώρου. 

Πληροφορίες

«Κώδικος Ανασύνθεση» | Ομαδική έκθεση στην γκαλερί Αποκάλυψη

Εγκαίνια: Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, 19.00

Ώρες λειτουργίας:  Τρίτη - Παρασκευή: 11.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00 & Σάββατο: 10.30 - 13.00

Δευτέρα & Κυριακή: Κλειστά

Διάρκεια: Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2026

Χώρος: Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία.

 

 

