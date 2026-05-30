Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ως ζωγράφος σε μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 14:00

Η έκθεση «Winston Churchill: The Painter» αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικότητας του Βρετανού ηγέτη.

Η Συλλογή Wallace στο Λονδίνο παρουσιάζει την έκθεση «Winston Churchill: The Painter», τη σημαντικότερη έκθεση αφιερωμένη στο ζωγραφικό έργο του Ουίνστον Τσόρτσιλ εδώ και περισσότερα από εξήντα χρόνια.

Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από πενήντα πίνακες του Βρετανού πολιτικού, πολλοί από τους οποίους εκτίθενται σπάνια στο κοινό, φωτίζοντας μια δημιουργική πτυχή της ζωής του που παραμένει λιγότερο γνωστή σε σχέση με τη δημόσια και πολιτική του δράση.

Υπάλληλοι του οίκου Christie's ποζάρουν για φωτογραφίες με τον πίνακα του Βρετανού πρωθυπουργού του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σερ Γουίνστον Τσόρτσιλ «Τα Όρη Άτλας από το Μαρακές», Ιούνιος 2021 AP Photo/Matt Dunham

Ο Τσόρτσιλ στράφηκε στη ζωγραφική το 1915, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση έπειτα από την αποτυχημένη εκστρατεία στα Δαρδανέλια. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, η ζωγραφική λειτούργησε ως δημιουργική διέξοδος και τρόπος διαχείρισης του άγχους και της απογοήτευσης.

Η έκθεση ακολουθεί χρονολογικά την καλλιτεχνική του πορεία, από τα πρώτα έργα που δημιούργησε με την καθοδήγηση του ζωγράφου John Lavery έως τις μεταγενέστερες τοπιογραφίες του. Αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό, ο Τσόρτσιλ ανέπτυξε ιδιαίτερη αγάπη για τη ζωγραφική τοπίων, αντλώντας έμπνευση από τα ταξίδια του στη νότια Γαλλία και το Μαρόκο. Οι πίνακές του χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα, λαμπερό φως και θερμές αποχρώσεις που αποτυπώνουν τη γοητεία του μεσογειακού τοπίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα αφιερωμένη στο Μαρόκο, όπου εκτίθεται και ο περίφημος πίνακας «Πύργος του Τζαμιού Κουτουμπία», το μοναδικό έργο που φιλοτέχνησε ο Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πίνακας είχε δωρηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ και αργότερα ανήκε στη συλλογή της ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί.

Παρότι ο Τσόρτσιλ έμεινε στην ιστορία ως ηγέτης σε καιρό πολέμου, οι πίνακές του αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς του: έναν άνθρωπο που αναζητούσε την ομορφιά, τη χαρά της ζωής και τη δημιουργική έκφραση μέσα από την τέχνη.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με έργα της μεταπολεμικής περιόδου, όταν ο Τσόρτσιλ επέστρεψε συστηματικά στη ζωγραφική και συνέχισε να δημιουργεί μέχρι τον θάνατό του το 1965.

Η έκθεση «Winston Churchill: The Painter» φιλοξενείται στη Συλλογή Wallace στο Λονδίνο έως τις 29 Νοεμβρίου 2026.