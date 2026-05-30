Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέματα
Εικαστικά
Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ως ζωγράφος σε μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.05.2026 14:00
Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ως ζωγράφος σε μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

AP Photo

Η έκθεση «Winston Churchill: The Painter» αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικότητας του Βρετανού ηγέτη.

Η Συλλογή Wallace στο Λονδίνο παρουσιάζει την έκθεση «Winston Churchill: The Painter», τη σημαντικότερη έκθεση αφιερωμένη στο ζωγραφικό έργο του Ουίνστον Τσόρτσιλ εδώ και περισσότερα από εξήντα χρόνια.

Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από πενήντα πίνακες του Βρετανού πολιτικού, πολλοί από τους οποίους εκτίθενται σπάνια στο κοινό, φωτίζοντας μια δημιουργική πτυχή της ζωής του που παραμένει λιγότερο γνωστή σε σχέση με τη δημόσια και πολιτική του δράση.

Υπάλληλοι του οίκου Christie's ποζάρουν για φωτογραφίες με τον πίνακα του Βρετανού πρωθυπουργού του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σερ Γουίνστον Τσόρτσιλ «Τα Όρη Άτλας από το Μαρακές», Ιούνιος 2021 AP Photo/Matt Dunham

 

Ο Τσόρτσιλ στράφηκε στη ζωγραφική το 1915, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση έπειτα από την αποτυχημένη εκστρατεία στα Δαρδανέλια. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του, η ζωγραφική λειτούργησε ως δημιουργική διέξοδος και τρόπος διαχείρισης του άγχους και της απογοήτευσης.

Η έκθεση ακολουθεί χρονολογικά την καλλιτεχνική του πορεία, από τα πρώτα έργα που δημιούργησε με την καθοδήγηση του ζωγράφου John Lavery έως τις μεταγενέστερες τοπιογραφίες του. Αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό, ο Τσόρτσιλ ανέπτυξε ιδιαίτερη αγάπη για τη ζωγραφική τοπίων, αντλώντας έμπνευση από τα ταξίδια του στη νότια Γαλλία και το Μαρόκο. Οι πίνακές του χαρακτηρίζονται από έντονα χρώματα, λαμπερό φως και θερμές αποχρώσεις που αποτυπώνουν τη γοητεία του μεσογειακού τοπίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα αφιερωμένη στο Μαρόκο, όπου εκτίθεται και ο περίφημος πίνακας «Πύργος του Τζαμιού Κουτουμπία», το μοναδικό έργο που φιλοτέχνησε ο Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πίνακας είχε δωρηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ και αργότερα ανήκε στη συλλογή της ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί.

Παρότι ο Τσόρτσιλ έμεινε στην ιστορία ως ηγέτης σε καιρό πολέμου, οι πίνακές του αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητάς του: έναν άνθρωπο που αναζητούσε την ομορφιά, τη χαρά της ζωής και τη δημιουργική έκφραση μέσα από την τέχνη.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με έργα της μεταπολεμικής περιόδου, όταν ο Τσόρτσιλ επέστρεψε συστηματικά στη ζωγραφική και συνέχισε να δημιουργεί μέχρι τον θάνατό του το 1965.

Η έκθεση «Winston Churchill: The Painter» φιλοξενείται στη Συλλογή Wallace στο Λονδίνο έως τις 29 Νοεμβρίου 2026.

Ο σερ Γουίνστον Τσόρτσιλ ζωγραφίζει στο Βέλγιο, Σεπτέμβριος 1946 Courtesy of Churchill Archives Centre

 

 

 

 

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Ουίνστον Τσόρτσιλ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα