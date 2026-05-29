Η «Λεμονιά» του Millo ανθίζει στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 29.05.2026 18:00

Η νέα τοιχογραφία του Ιταλού street artist στη Λεμεσό εγκαινιάζει μια σειρά έργων εμπνευσμένων από τη φύση και τους συμβολισμούς της Κύπρου.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ιταλός street artist Millo παρουσιάζει το νέο του έργο με τίτλο «Λεμονιά», μια τοιχογραφία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Λεμεσό και αποτελεί μέρος μιας σειράς οκτώ δημόσιων έργων τέχνης που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στην Κύπρο.

Η τοιχογραφία εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να μετατρέψει την Κύπρο σε έναν μοναδικό υπαίθριο χώρο δημόσιας τέχνης. Κάθε έργο της σειράς θα αναφέρεται συμβολικά σε διαφορετικές στιγμές της ανθρώπινης ζωής, αντλώντας έμπνευση από ενδημικά είδη του νησιού και τους συμβολισμούς που αυτά φέρουν.

Για το συγκεκριμένο έργο, ο καλλιτέχνης επέλεξε τη λεμονιά της Λαπήθου, γνωστή και ως «Φραντζολεμονιά», μια χαρακτηριστική κυπριακή ποικιλία που ξεχωρίζει για την ικανότητά της να καρποφορεί σχεδόν ολόχρονα. Στο ίδιο δέντρο μπορούν να συνυπάρχουν αρωματικά άνθη, άγουροι καρποί και ώριμα λεμόνια, δημιουργώντας μια εικόνα συνεχούς αναγέννησης και διαδοχής των εποχών.

Όπως σημειώνει ο Millo, η λεμονιά λειτουργεί ως σύμβολο ενός αδιάκοπου κύκλου ζωής, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν και «αναπνέουν στο ίδιο κλαδί». Μέσα από αυτή τη συμβολική προσέγγιση, το έργο επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στη φύση, τον χρόνο και την ανθρώπινη εμπειρία.

Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε επίσης την ομάδα Art Square Cyprus για τη συμβολή της στην υλοποίηση του έργου και του ευρύτερου προγράμματος δημόσιας τέχνης.

Η «Λεμονιά» αποτελεί την πρώτη από μια σειρά τοιχογραφιών που αναμένεται να εμπλουτίσουν το αστικό τοπίο της Κύπρου, δημιουργώντας νέους χώρους συνάντησης ανάμεσα στην τέχνη, την τοπική ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη.