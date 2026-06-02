Κλάπηκε και πάλι η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 10:00

Το Κέντρο Πομπιντού-Μετς, στην ανατολική Γαλλία, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων μετά την κλοπή ενός εμβληματικού έργου του Μαουρίτσιο Κατελάν, του «Comedian» που αποτελείται από μια μπανάνα, κολλημένη στον τοίχο με μονωτική ταινία. Το φρούτο εξαφανίστηκε.

Τον περασμένο Ιούλιο ένας επισκέπτης της έκθεσης κατέβασε την μπανάνα από τον τοίχο και την έφαγε.

Η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από έναν φύλακα του μουσείου το απόγευμα του Σαββάτου.

Μολονότι η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε τρεις ημέρες και «η αξία του έργου βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασής του», το μουσείο «καταδίκασε την πράξη αυτή που θεωρείται προσβλητική για τα εκτιθέμενα έργα».

Το έργο «Comedian» δημιουργήθηκε το 2019 και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Παρουσιάζεται στο Κέντρο Πομπιντού-Μετς στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυριακή χωρίς τέλος» που φιλοξενείται στο μουσείο από τον Μάιο του 2025 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

(ΚΥΠΕ- ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΦ/ΑΓΚ)