Από τα Υποβρύχια Καλώδια στους Δορυφόρους: Συζήτηση με τους καλλιτέχνες César Escudero Andaluz και Χαράλαμπο Μαργαρίτη στο NeMe

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 14:05

Θα συζητήσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της παραμονής του César στο NeMe μέσω του προγράμματος EMAP όπως και παρουσίαση του έργου του Free Universal Cleaning Kit for Satellite Decolonisation (F.U.C.K-SD.) .

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, στις 19:30, το NeMe διοργανώνει ομιλία των César Escudero Andaluz (ES/AT) και Χαράλαμπου Μαργαρίτη (CY), όπου θα συζητήσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της παραμονής του César στο NeMe μέσω του προγράμματος EMAP.

Ο César ήταν ένας από τους 15 καλλιτέχνες που επιλέχθηκαν από 15 οργανισμούς-μέλη του EMAP, μεταξύ 643 έγκυρων υποψηφιοτήτων, με το προτεινόμενο έργο []enFree Universal Cleaning Kit for Satellite Decolonisation (F.U.C.K-SD.). Το F.U.C.K-SD. προτείνει καλλιτεχνικές τακτικές για τη σαμποτάζ των μονοπωλίων δορυφόρων και λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των διαστημικών απορριμμάτων. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η κριτική σκέψη μέσω της δημιουργίας μιας ανοιχτού κώδικα, υποθετικής, αυτόνομης συσκευής που τροφοδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες και μπορεί να σαμποτάρει δορυφόρους και να καθαρίζει τα διαστημικά απορρίμματα. Το έργο F.U.C.K-SD. ακολουθεί τη γραμμή ενός προηγούμενου έργου του César, του F.U.C.K.-ID (Free Universal Cut Kit for Internet Dissidence), μιας αυτόνομης συσκευής κοπής που τροφοδοτείται από θαλάσσια ρεύματα και μπορεί να κόψει υποβρύχια καλώδια διαδικτύου.

Το δουλειά του César Escudero Andaluz εξετάζει την ψηφιακή κουλτούρα, τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στους χρήστες, καθώς και τις οικονομικές, οικολογικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειές της. Η έρευνα, η τέχνη και τα κείμενά του επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η παρακολούθηση δεδομένων, η αλγοριθμική διακυβέρνηση, η σπατάλη ενέργειας και πόρων από την τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, η εργασιακή επισφάλεια, ο τεχνο-λυτισμός, ο τεχνο-ιμπεριαλισμός και ο τεχνο-αποικιοκρατισμός. Μεθοδολογικά, η πρακτική του συνδυάζει διεπαφές, ηλεκτρονικά, διαγράμματα, διαδραστικές εγκαταστάσεις και ρομποτική με προσεγγίσεις από το εικαστικό σχεδιασμό, την αρχαιολογία των μέσων, τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κριτικές μελέτες διεπαφών, τα τακτικά μέσα και τις κριτικές μελέτες υποδομών. Για να το καταστήσει αυτό εφικτό, χρησιμοποιεί καλλιτεχνικές τακτικές όπως η αντίστροφη μηχανική, οι πρακτικές DIY και η δολιοφθορά, προκειμένου να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα συστήματα και να προκαλέσει κριτική σκέψη στο κοινό. Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε διεθνείς εκδηλώσεις ηλεκτρονικής τέχνης, μουσεία και γκαλερί, όπως το Ars Electronica (Αυστρία), το ZKM Center for Art and Media (Γερμανία), το WRO, Media Art Biennale στο Βρότσλαβ (Πολωνία), το Science Gallery Detroit (ΗΠΑ), το Hangar (Ισπανία), το Aksioma Institute for Contemporary Art (Σλοβενία), το Drugo More (Κροατία) και το Chronus Art Centre (Κίνα). AMRO Art, hacktivism & open culture (Αυστρία), το Διεθνές Κέντρο Σύγχρονης Κουλτούρας Tabakalera (Ισπανία), το NODE Forum for Digital Arts (Γερμανία), το KIKK (Βέλγιο), το ADAF (Ελλάδα), το NeMe Arts Centre (Κύπρος) και αλλού.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Interface Cultures του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λιντς, όπου επίσης διδάσκει.

Ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης είναι Κύπριος εικαστικός καλλιτέχνης που ειδικεύεται στις ταινίες κινουμένων σχεδίων, τη χαρακτική, τα κόμικς, το σχέδιο και τη ζωγραφική. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού. Είναι ένας από τους ιδρυτές του Kimonos Art Center στην Πάφο της Κύπρου, καθώς και ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του διεθνούς φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων «The Animattikon Project», το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Πάφο. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (με θέμα τις εναλλακτικές αφηγηματικές δομές στην κινούμενη αφήγηση) και μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκει κινούμενα σχέδια και ιστορία της τέχνης, ενώ παράλληλα διεξάγει τη διδακτορική του έρευνα σχετικά με τις πειραματικές τεχνικές στην κινούμενη αφήγηση.

Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων του έχουν επιλεγεί για πάνω από 50 διεθνή φεστιβάλ και έχουν αποσπάσει διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους στο 11ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού και Μεγάλου Μήκους του Σαντιάγο της Χιλής (FELACOS 2025), το Βραβείο Norman McLaren για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων στο Blow-Up International Arthouse Film Fest στο Σικάγο, το Βραβείο Καλύτερων Ηχητικών Εφέ σε Ταινία Κινουμένων Σχεδίων στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Tofuzi στην Τιφλίδα, το Μεγάλο Βραβείο «Palm Secateur d’or» και το Δίπλωμα Πρώτης Θέσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Βίντεο (Meta)Kansk, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Raindance στο Λονδίνο, το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Κινουμένων Σχεδίων στο Διεθνές Φεστιβάλ Κοσμοπολίτικου Κινηματογράφου του Τόκιο, μεταξύ άλλων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, στις 19:30

Πού: Κέντρο Τεχνών NeMe, Γωνία οδών Ελλάδος και Ενώσεως, Λεμεσός