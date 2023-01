Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «FemiNest»

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «FemiNest» σε επιμέλεια της Δάφνης Νικήτα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 στις 7 μμ.

Πρόκειται για μια έκθεση γύρω από την ιδέα και την έννοια της φωλιάς τόσο σε κυριολεκτικό όσο και σε μεταφορικό επίπεδο. Η φωλιά υποδηλώνει άνεση, σπίτι, προστασία, οικογένεια αλλά και απομόνωση, παγίδευση, ευθύνη και καθήκον. Επτά σύγχρονες γυναίκες δημιουργοί εξερευνούν διάφορα και διαφορετικά πεδία που αφορούν τη σύγχρονη γυναίκα και εστιάζουν στη δημιουργικότητα, την πνευματικότητα, τον εσωτερικό αλλά και εξωτερικό χώρο, τις κοινωνικές συμπεριφορές, αντιδράσεις, αντιστάσεις, ιδέες, αγωνίες, προσδοκίες, όνειρα και εφιάλτες σ’ ένα κόσμο απρόβλεπτο και ενίοτε εχθρικό που αλλάζει συνεχώς. Το έργο τους εστιάζει στην πολύπλοκη και πολυεπίπεδη ιδέα της φωλιάς την οποία δίνει η κάθε μια με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο και εικαστικό λεξιλόγιο.

Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος οι Κάκια Κατσελλή, Έλενα Κούμα, Ευδοκία Κύρκου, Miriam McConnon, Μαριάννα Κωνσταντή & Zohar Barak και Κατερίνα Σταύρου.

Μαριάννα Κωνσταντή & Zohar Barak

Βιογραφικά σημειώματα καλλιτεχνών:

H Κάκια Κατσελλή γεννήθηκε στην Λευκωσία. Σπούδασε “Art and Design” στο Polytechnic of East London (1982-1983), και “Fine Art” στο Central Saint Martin’s School of Art, του Λονδίνου (1983-1986). Τα έργα της περιλαμβάνουν ερευνητικά projects, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, φωτογραφίες, ταινίες, εγκαταστάσεις και βρίσκονται σε συλλογές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος των ENCATC, Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Κύπρου Ε.Κ.Α.Τ.Ε, IAA και τον Σύνδεσμο Εικαστικών καλλιτεχνών και Θεωρητικών της Τέχνης Φυτώριο. Επίσης τα έργα παρουσίασε σε οκτώ ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο και Αγγλία και συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, Γαλλία, Η.Π.Α., Αγγλία και Ιταλία. Μεταξύ αυτών στις εκθέσεις «Alter Ego», University of Amiens, Γαλλία. «L’ Unione Europea ha Fatto un Altro Passo», Ρώμη, Ιταλία. Διεθνής Έκθεση OPEN, Lido, Βενετία. Μπιεννάλε Φλωρεντίας, Ιταλία. www.Kakiacatselli.com

Η Έλενα Κούμα γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία. Ζει και εργάζεται στην πόλη Vikersund στη Νορβηγία και στη Λευκωσία. Είναι μέλος του Συλλόγου Εικαστικών καλλιτεχνών Νορβηγίας (NBK), του Συλλόγου Εικαστικών καλλιτεχνών στο Buskerud, Drammen,Νορβηγίας (ΒΒΚ), του Συνδέσμου Eικαστικών και Θεωρητικών τέχνης (Φυτώριο) και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ). Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα εννέα ατομικές παρουσιάσεις στην Κύπρο και στη Νορβηγία. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, Νορβηγία, Λονδίνο, Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια), Μαδρίτη. Μεταξύ αυτών στις ακόλουθες “Kunst rettVest”,Fossekleiva Kultursenter ,Νορβηγία. “ Stipenutstillingen” Buskerud Kunstsenter, Bergen,Νορβηγία. ‘’ London Biennale”, Chelsea Old Town Hall, Αγγλία. ‘’Novemberutstillingen ‘’ ,Drammen Museum, Νορβηγία. ‘’ Κunst rett Vest” Henie Onstad, Museum of contemporary art, Nορβηγία. Έργα της υπάρχουν σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο, Αίγυπτο και Νορβηγία. Elena Kouma

Η Ευδοκία Κύρκου γεννήθηκε στην Κύπρο. Σπούδασε Γραφιστική στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Κύπρο και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα Φωτογραφίας στην Σχολή ESP Αθηνών. Είναι απόφοιτη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (2005 – 2010) με πτυχίο στη Ζωγραφική. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα Χαρακτικής, Φωτογραφίας και Σκηνογραφίας. Έχει παρουσιάσει την δεύτερη της ατομική έκθεση με τίτλο Overturn, στην Art Appel Gallery στην Αθήνα (2021). H πρώτη της ατομική έκθεση παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Window Project στη Gallery Penintaplinena στην Κύπρο (2013).Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Αλβανία και Ιταλία. Έργα της ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Η Miriam McConnon γεννήθηκε στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών της Ιρλανδίας το 1999 με Πτυχίο στην Ζωγραφική. To 2000 αποπεράτωσε μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο CyprusCollege of Art ( Λέμπα, Κύπρος). Η δουλειά της ερευνά θέματα όπως η μετατόπιση ανθρώπων λόγω πολέμου, προσωπικά αφηγήματα συγκρούσεων και προβλήματα ασφαλούς διαμονής προσφύγων. Το έργο της έχει παρουσιάσει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ιρλανδία, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Κύπρο. Συμμετείχε σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις τέχνης όπως η Μπιενάλε του Πεκίνου, η Μπιενάλε σχεδίου στο Πίλσεν της Τσεχίας και η Μπιενάλε Λονδίνου. Έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις και έργα εξωτερικού χώρου στην Κύπρο και Ιρλανδία. Η Μίριαμ ζει και εργάζεται στην Kύπρο. Την αντιπροσωπεύει στην Ιρλανδία η Olivier Cornet Gallery και στην Κύπρο το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος. Για περισσότερες πληροφορίες www.miriammcconnonart.com

Η Μαριάννα Κωνσταντή γεννήθηκε στην Πάφο όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε στο Λονδίνο στο Middlesex University και απέκτησε μεταπτυχιακό στις Καλές Τέχνες από το Central SaintMartin's College of Art&Design. Ασχολείται κυρίως με τη φωτογραφία, την εγκατάσταση και την εφήμερη συνθήκη. Έχει οργανώσει ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και πήρε μέρος σε πολλές ομαδικές και θεματικές εκθέσεις στην Κύπρο, στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Συμμετείχε επίσης στην Μπιενάλε Shingle 22j, Άντζιο, Νετούνο(2014), στην έκθεση Rebirth day, Michelangelo Pistoletto foundation, μουσείο Λούβρο, Παρίσι (2013), στην Τριενάλε, Οσάκα (2012), στην 2η Μπιενάλε Πεκίνου, (2005) και στην 22η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας, (2003). www.constantimarianna.com

H Zohar Barak γεννήθηκε στη Βενεζουέλα και ζει και εργάζεται στην Ιερουσαλήμ. Σπούδασε VisualCommunication Design στο Middlesex University Λονδίνου και φωτογραφία και κολάζ “Camera Obscura” στο Τελ Αβίβ. Επίσης κουκλοθέατρο στο Levinsky College του Τελ Αβίβ και παιδικό εικαστικό θέατρο και καλλιτεχνικό κουκλοθέατρο στην Ιερουσαλήμ. Είναι εικαστικός με ενδιαφέρον στις διάφορες μορφές τέχνης και την ενδυματολογία. Βασικά υλικά αναφοράς της το ύφασμα και το χαρτί. Είναι συνεργάτης στο "StudioSheshet" που αποτελεί μέρος της κοινότητας δημιουργών του μη κερδοσκοπικού συλλόγου "New spirit". Το έργο της παρουσίασε μεταξύ άλλων στην έκθεση Ιστορίες Οικειότητας (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη Λεμεσός), στην 5η Μπιενάλε Τέχνης της Ιερουσαλήμ, στο Φεστιβάλ Outline Ιερουσαλήμ. Έχει επίσης σχεδιάσει κοστούμια για θεατρικές παραστάσεις. https://www.instagram.com/tekete.design

Η Κατερίνα Σταύρου είναι εικαστικός καλλιτέχνις με έδρα τη Λάρνακα. Ξεκίνησε τις σπουδές της το 2007 στο Salford University όπου ακολούθησε τις «Εικαστικές Τέχνες» και στη συνέχεια στο Manchester MetropolitanUniversity από όπου αποφοίτησε το 2011 BA Hons «Fine Art» με διάκριση. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, παρακολούθησε «Κριτική Τέχνης» στο Central Saint Martin’s College of Art και πρόγραμμα καθοδήγησης στο Debut Contemporary Art Platform στο Λονδίνο. Η Σταύρου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2019. Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς εκθέσεις τέχνης στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Έχει παρουσιάσει τρεις ατομικές εκθέσεις μέχρι σήμερα. Έργα τέχνης της Σταύρου ανήκουν στην Κρατική Συλλογή Τέχνης Κύπρου, σε εταιρικές συλλογές και σε διάφορους διεθνείς ιδιώτες συλλέκτες. Έχει διακριθεί με πρώτο έπαινο σε διαγωνισμό για εμπλουτισμό δημόσιου κτιρίου με έργο τέχνης.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου και θα είναι ανοιχτή κατά τις ακόλουθες ώρες: Τρίτη –Παρασκευή 4.00μμ. – 7.00 μμ. Σάββατο 11.00 πμ. – 1.00 μμ.

Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης ΔΙΑΤΟΠΟΣ βρίσκεται στην οδό Κρήτης 11, τηλ. 22-766117, email: info@diatopos.com, website: www.diatopos.com

*Κύρια φωτογραφία: 'The Timeless Refugee' της Miriam McConnon