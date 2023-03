“Identity Objects” του Χρίστου Συμεωνίδη στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Σε διάλογο με την έκθεση “ReThinking CRAFSTMANSHIP: Χειροτεχνία σε εξέλιξη”, η έκθεση “Identity Objects” επαναπροσδιορίζει και εξετάζει την έννοια της ταυτότητας μέσα από χαρακτηριστικά δείγματα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στις 9 Μαρτίου 2023, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου εγκαινιάζει την οπτικοακουστική εγκατάσταση “Identity Objects” του Χρίστου Συμεωνίδη.

Σε διάλογο με την έκθεση “ReThinking CRAFSTMANSHIP: Χειροτεχνία σε εξέλιξη”, η έκθεση “Identity Objects” επαναπροσδιορίζει και εξετάζει την έννοια της ταυτότητας μέσα από χαρακτηριστικά δείγματα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από την ψηφιοποίηση, τα έθιμα, οι προφορικές παραδόσεις, οι χοροί, η μουσική, τα τραγούδια, οι δεξιότητες ή οι τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού μεταβάλλονται σε υπερμεγεθυμένα πρόσωπα σε κάδρο ταυτότητας. Το πέρασμα της κληρονομιάς στον ψηφιακό χρόνο και τόπο αναδεικνύει την διαχρονικότητα των αντικειμένων, των μοτίβων και των ιδεών που συναντάμε σε διαφορετικές μορφές έκφρασης όπως κεντήματα, υφαντά, αντικείμενα αργυροχοΐας, αναπαραστάσεις αγγείων, δημοτικά τραγούδια κ.α.

Πηγή έμπνευσης αυτών των καλλιτεχνημάτων είναι η φύση, ο άνθρωπος, το σώμα, ο θαυμασμός και παράλληλα ο φόβος του σύμπαντος, της ζωής και του θανάτου. Από την Κύπρο στη Δύση, από τη Δύση στην Ανατολή, το Βορρά και τον Νότο υπάρχουν παρόμοια μοτίβα και εκφράσεις, αναδεικνύοντας έτσι τον πανανθρώπινο χαρακτήρα τους, την προσωπική αλλά και παγκόσμια έκφραση για τη ζωή.

O καλλιτέχνης προσκαλεί το θεατή να εξερευνήσει την δική του ταυτότητα. Μέσα από τις ψηφιακές "μάσκες", μπορεί να ανακαλύψει νέες δυναμικές στη σχέση του "μέσα" με το "έξω" του παρελθόντος και του παρόντος, του ντόπιου και του παγκόσμιου. Πρόσωπα γίνονται το μέσο προβολής μιας "άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς" και σε διάλογο με αυτήν αναδεικνύουν την άμεση σχέση που έχουν με τον δημιουργό. Πώς ο άνθρωπος συνεχώς μεταβάλλεται, αναδημιουργείται και αναδιαμορφώνεται;

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 28 Μαΐου 2023.

Χώρος: Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Ώρες λειτουργίας: 10:00-19:00 (καθημερινές και Σαββατοκυρίακα)

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 “Redefining the Future of Culture Heritage, through a disruptive model of sustainability” (ReInHerit).

-

Ο Χρίστος Συμεωνίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου και ζει μόνιμα στην Αθήνα. Η εικαστική του δουλειά χαρακτηρίζεται από τη χρήση των πολυμέσων και της φωτογραφίας και τις περισσότερες φορές καταπιάνεται με τα θέματα μνήμης-ανάμνησης-ύπαρξης.

Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών το 2015 και έκτοτε δουλεύει ως σκηνογράφος, φωτογράφος και video-artist σε μικρές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες όπως και σε παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

https://www.christossymeonides.com

https://www.instagram.com/christosymeonides/

-

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011, Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128157 / www.boccf.org / @boccf