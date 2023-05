"Do you love the colour of the sky?"

Έκθεση φωτογραφίας της Zarema Khalilova, στο Κέντρο Φωτογραφίας 6x6.

Έκθεση φωτογραφίας "Do you love the color of the sky?", της Zarema Khalilova.

Κέντρο Φωτογραφίας 6x6, Λεμεσός.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023, 7 μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης: 26 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2023

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 18:00, Σάββατο: 10:00 - 15:00, Κυριακή 15:00 – 19:00.

Η Zarema Khalilova παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση φωτογραφίας στο Κέντρο Φωτογραφίας 6x6 στη Λεμεσό, με τίτλο "Do you love the color of the sky"». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, (7 - 9 μ.μ.) ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι και την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023, με ελεύθερη είσοδο.

© Zarema Khalilova

© Zarema Khalilova

Σχετικά με την καλλιτέχνη

Η Zarema είναι αυτοδίδακτη καλλιτέχνις, που απασχολείται επαγγελματικά ως μηχανικός λογισμικού (software engineer). Είναι Καμπαρντιανής καταγωγής, γεννήθηκε το Νάλτσικ και μεγάλωσε σε ένα από τα βορειότερα σημεία της Ρωσίας. Σήμερα ζει στη Λεμεσό, και το έργο της αντλεί έμπνευση από την ταραχώδη ιστορία της οικογένειάς της και τις δραματικές αλλαγές που συνέβησαν στο περιβάλλον της. Μέσα από τις φωτογραφίες της, η Zarema εξερευνά την ομορφιά του φωτός, του χρώματος και της υφής. Πρόκειται περισσότερο για μια αισθητική παρά αφηγηματική εξερεύνηση, ένα οπτικό ταξίδι στην προσωπική και συλλογική μνήμη.

Σχετικά με την έκθεση

Η καλλιτέχνις δηλώνει: «μεγαλώνοντας σε ένα από τα βορειότερα σημεία της Ρωσίας, όπου ο ήλιος δεν εμφανίζεται για 6 εβδομάδες τον χρόνο, είχα την εμπειρία του ουρανού σαν ένα λευκό ή άλλοτε μαύρο καμβά. H επακόλουθη μετανάστευσή μου στην Αγία Πετρούπολη έκανε αυτή την αίσθηση της συγκεκριμένης χρωματικής παλέτας ακόμα πιο έντονη. Ένας μονίμως γκρίζος ουρανός πάνω από την πόλη. Η ζωή μου πήρε μια αναπάντεχη τροπή και αναγκάστηκα να μεταναστεύσω στην Κύπρο. Εδώ, συνάντησα έναν ασύλληπτα διαφορετικό ουρανό – ζωηρό, λαμπερό και γεμάτο με αποχρώσεις του μπλε. Αυτή η έκθεση αποτυπώνει την μεταμόρφωση των ουρανών από τον μονοχρωματικό κόσμο του παρελθόντος μου σε ένα παρόν γεμάτο με έντονες αποχρώσεις. Οι φωτογραφίες λειτουργούν ως οπτική μεταφορά για την προσωπική μου ανάπτυξη, την προσαρμογή μου και τις επιρροές μου από το περιβάλλον. Μέσα από το ταξίδι μου από τη βόρεια Ρωσία στην ηλιόλουστη Κύπρο, έχω ανακαλύψει την ομορφιά αλλά και την ποικιλομορφία των ουρανών που μας σκεπάζουν. Αυτή η συλλογή από Giclée prints στόχο έχει να αποτυπώσει την ουσία αυτού του ταξιδιού και να προσκαλέσει τους θεατές να αναστοχαστούν τη δύναμη που έχει το περιβάλλον πάνω στην ίδια μας την ύπαρξη.»

© Zarema Khalilova

© Zarema Khalilova

To Kέντρο Φωτογραφίας 6x6 βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Μακεδόνος 30, στη Λεμεσό και υπηρετεί την τέχνη της φωτογραφίας μέσα από τακτικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, και ποιοτικές εκτυπώσεις.

www.centreforphotography6x6.com

info@cyprus6x6.com

+357 25354810

Facebook | Instagram: 6x6 Centre for Photography