Ε.ΚΑ.ΤΕ.: Παρουσίαση του έργου του Πάρη Μεταξά

Στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού

Στα πλαίσια του 7ου Εικαστικού Φεστιβάλ Εγκαταστάσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), σας προσκαλεί στη παρουσίαση του έργου του Πάρη Μεταξά, στο προαύλιο του Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, στις 17 Ιουνίου 2023, από τις 11 π.μ. μέχρι τις 4 π.μ.

Τίτλος Έργου:

THE NEW EARTH

THE GOLDEN AGE

"You Were Born Out of Light Into Being Pure Love"

11.11.22

3.21 pm

Καλλιτέχνης: Πάρης Μεταξάς

Χώρος: Προαύλιο Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού

Ημερομηνία / Ώρα: Σάββατο, 17.06.2023, 11:00 – 16:00.

Πληροφορίες: www.mcw.gov.cy/da & https://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/culture/sites-monuments/223-lemesos- limassol-medieval-castle

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 25305419