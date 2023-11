« Η Συλλογή» | Η Isnotgallery παρουσιάζει έργα 35 Κυπρίων και Ελλαδιτών καλλιτεχνών

Η Isnotgallery contemporary παρουσιάζει την έκθεση «Η Συλλογή», με έργα ζωγραφικής και υφαντικής, σχέδια με μολύβι κ.ά. από Κύπριους και Έλληνες καλλιτέχνες, προερχόμενα από ιδιωτική συλλογή.

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, που έργα τους παρουσιάζονται, άρχισαν να δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά μετά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, χωρίς να λείπουν και νεότεροι εικαστικοί. Η έκθεση περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, έργα υφαντικής, σχέδια με μολύβι κ.ά.