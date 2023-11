Τυπογραφικές Μέρες8 | Έρχεται στις 25-26 Νοεμβρίου 2023

Ένα διήμερο με διαλέξεις, εργαστήριο και ξενάγηση στο έργο των Studio Dolphins, Άρτεμις Ελευθεριάδου, Νικόλα Ιωάννου και Αντρέα Πιτσιλλίδης

Οι Τυπογραφικές Μέρες8 καταφθάνουν για ένα διήμερο γεμάτο με τη χαρά της έρευνας και της δημιουργίας. Το ετήσιο, καθιερωμένο ραντεβού υπόσχεται για μια ακόμα χρονιά να μας εμπνεύσει, επαναπροσδιορίζοντας τις μελέτες, τα όρια και τις διαδικασίες της δημιουργικής παραγωγής με έμφαση στην Τυπογραφία.

Στη φετινή διοργάνωση, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, 17.00–20.00 στο Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος του ΤΕ.ΠΑ.Κ. (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία στη Λεμεσό) θα μας ξεναγήσουν στο έργο τους οι Studio Dolphins, Άρτεμις Ελευθεριάδου, Νικόλας Ιωάννου και Αντρέας Πιτσιλλίδης.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023:

Studio Dolphins

I walk in the line: Μια πορεία στην διαδικασία και την θεμελιώδη ανάγκη δημιουργίας ισχυρού περιεχομένου για επιτυχημένη οπτική επικοινωνία. «Creative designers do it better».

Άρτεμις Ελευθεριάδου

The Book and Contemporary Art Practices: The presentation briefly touches on the multifaceted genre of the artist’s book and will focus on two recent publications by IAPT Press [International Association of Photography and Theory Press], in an attempt to view the book as a stand-alone art piece able to contribute towards the social and political dialogue or as an alternative space of exhibition practices.

Νικόλας Ιωάννου

Από το μηδέν: Μικρά και μεγάλα πρότζεκτ που ξεκίνησαν σε λευκό χαρτί, μια εικόνα που τελικά έγινε εκστρατεία, ένα προσχέδιο που πήγε τυπογραφείο, μια γνωριμία που εξελίχθηκε σε μακροχρόνια συνεργασία και η επαφή μου στον χώρο της γραφιστικής που ξεκίνησε από το μηδέν.

Αντρέας Πιτσιλλίδης

Προσοχή στο κενό: Το κενό. Η έννοια του κενού είναι από τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης. Από τη μουσική, τη φυσική, τη μηχανολογία, τη φιλοσοφία και τον σχεδιασμό, η σημασία του κενού διαφοροποιείται, μεταβάλλεται αλλά είναι πάντα εκεί. Ποια είναι η σημασία του κενού στον σχεδιασμό και πώς το κενό είναι εξίσου, ή και σημαντικότερο από αυτό που το πλαισιώνει; Αναλύοντας πώς το κενό διαμορφώνει την προσέγγιση μου στη γραφιστική, μέσα από σχήματα, χρώματα και πειραματισμούς.

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023:

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, 10.00 -15.00, ο Θάνος Τσάμπουκας από το Studio Dolphins θα διεξαγάγει τυπογραφικό εργαστήρι με τίτλο «So interest i saw it on Pinterest» στο Εργαστήριο Τέχνης και Σχεδιασμού (ΕΤΣ), στην Πλατεία Ηρώων, στη Λεμεσό. Πώς ένα καθημερινό προϊόν χαμηλού κόστους (από οδοντογλυφίδες ή καλαμάκια σε ένα καινοτόμο προϊόν) μπορεί να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει μια οπτική ταυτότητα που θα απογειωθεί αισθητικά και εμπορικά;

Γενικές πληροφορίες

Η διημερίδα διοργανώνεται από τα Ερευνητικά εργαστήρια ΕΕΣΟΕ (Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας) και ΕΕΓΓΕ (Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία) του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και υποστηρίζεται από την Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου (ΕΓΕΚ).

Οι θέσεις είναι, όπως πάντα, περιορισμένες και περιζήτητες γι' αυτό απαιτείται εξασφάλιση ελεύθερης συμμετοχής

Τυπογραφικές μέρες8 2023, αφίσα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διημερίδα «Τυπο/γραφικές μέρες8 2023»

Στα κοινωνικά δίκτυα: Department of Multimedia & Graphic Arts – CUT, cut.mga, CUT_Events @ ΤΕΠΑΚ

καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: https://www.cut.ac.cy/faculties/aac/mga/news/.