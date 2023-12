Νέα διευθύντρια του NiMAC η Έλενα Στυλιανού

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Πιερίδη

To Ίδρυμα Πιερίδη εξέδωσε σήμερα το πρωί, 29 Δεκεμβρίου 2023, ανακοίνωση για το διορισμό της Δρ Έλενα Στυλιανού στη θέση της Διεύθυνσης του NiMAC.

Το Ίδρυμα Πιερίδη ανακοινώνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 η Δρ Έλενα Στυλιανού θα είναι η νέα Διευθύντρια του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC]. Από τη θέση αυτή, η Δρ Στυλιανού θα παρέχει την ηγεσία, την έμπνευση και τη στρατηγική κατεύθυνση του Κέντρου και θα διασφαλίσει ότι το Κέντρο θα επιτύχει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του για καλλιτεχνική αριστεία, οικονομική βιωσιμότητα και εμπλοκή με την κοινότητα. Ως Διευθύντρια θα είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές του χαρτοφυλακίου του NiMAC. Αυτές περιλαμβάνουν τον καλλιτεχνικό, λειτουργικό, εκπαιδευτικό και κοινοτικό προγραμματισμό, την οικονομική διαχείριση, την ανάπτυξη του προσωπικού και τη συγκέντρωση πόρων.

Το βιογραφικό της νέας διευθύντριας

Η Δρ Στυλιανού έχει εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς του πολιτισμού και είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τέχνης και Ιστορίας της Τέχνης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνά, γράφει και επιμελείται στις διασταυρώσεις της ιστορίας και της θεωρίας της φωτογραφίας, της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, της κριτικής θεωρίας και των μουσειακών και επιμελητικών πρακτικών. Έχει επιμεληθεί μια σειρά από εκθέσεις τέχνης στην Κύπρο, η τελευταία με τίτλο «In the Sea of the Setting Sun: Photographic Practices and the Archive», που παρουσιάστηκε στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-ΣΠΕΛ. Το έργο της έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και είναι συνεπιμελήτρια του βιβλίου Contemporary Art from Cyprus: Politics, Identities and Cultures Across Borders (Bloomsbury, Άνοιξη 2021), Ar(t)chaeology: Intersections of Photography and Archaeology (IAPT Press, 2019) και Museums and Photography: Displaying Death (Routledge, 2018).

Η Δρ Στυλιανού απέκτησε το διδακτορικό της τίτλο από το Columbia University, Teachers College NY, με έμφαση στη σύγχρονη τέχνη, και είναι αποδέκτης πολυάριθμων βραβείων και υποτροφιών, μεταξύ των οποίων της υποτροφίας Getty-CAA, της υποτροφίας Fulbright και της υποτροφία ArtTable στο Τμήμα Επιμελητών του Museum of Arts & Design στη Νέα Υόρκη. Προηγουμένως κατείχε μεταδιδακτορική θέση στο UCL του Λονδίνου μελετώντας τις διασταυρώσεις της σύγχρονης τέχνης, των μουσείων και της τεχνολογίας και έχει εργαστεί ως η πρώτη συντονίστρια της Ακαδημίας του Σαββάτου του Museum of the City of New York στη Νέα Υόρκη, εξυπηρετώντας μη προνομιούχους νέους/ες μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου. Είναι επικεφαλής ερευνήτρια και συντονίστρια πολλών χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων που αφορούν τις τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά, είναι μία από τις εθνικές εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την Κύπρο στην πρωτοβουλία της ΕΕ Accessible EU, με στόχο μεταξύ άλλων την προώθηση της προσβασιμότητας για όλους/ες στην πολιτιστική κληρονομιά, και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και νυν πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Φωτογραφίας και Θεωρίας [IAPT].