Γεωργία Χρίστου | «Ο λαβυρινθος του πολύ μεγάλου και εκκωφαντικού τίποτα»

Η πρώτη ατομική έκθεσή της εγκαινιάζεται την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 στη γκαλερί Eins

Η Eins παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Γεωργίας Χρίστου στη γκαλερί από αύριο Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 22 Μαρτίου 2024.

Το έργο της Χρίστου εξετάζει τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με σκοπό να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες λειτουργούν μέσα σε αυτούς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο εσωτερικός και εξωτερικός κόσμος της καλλιτέχνη εκτίθενται, σε μια παράλληλη και ενίοτε αντικρουόμενη συνομιλία. Μια εσωστρεφής προσωπικότητα μετατρέπεται σε υπερ-εξωστρεφή περσόνα, που αναζητά οικειότητα και σύνδεση σε έναν όλο και πιο θορυβώδη κόσμο. Χρησιμοποιώντας τον εαυτό της ως μέσο έρευνας, εισέρχεται σε δημόσιους χώρους και τους άμεσους κοινωνικούς της κύκλους με σκοπό να εξετάσει πώς εκφραστικές, φεμινιστικές, ακτιβιστικές, queer δυνάμεις καταστέλλονται ή φιμώνονται από τον εκκωφαντικό θόρυβο πατριαρχικών και αποικιακών υποστρωμάτων.

Το έργο της χαρακτηρίζεται ως «πρακτική για ενθύμιση», καθώς αντλεί από τις παιδικές της αναμνήσεις και την ανατροφή της σε ένα πολυάσχολο, κατά καιρούς χαοτικό περιβάλλον, περιβαλλόμενο κυρίως από γυναίκες. Ανακαλώντας το παρελθόν της, μέσω από ενσωματωμένες επιρροές, συναισθήματα και αισθητικές, απορεί πόσα από τα στοιχεία του εαυτού μας παραμένουν ανέπαφα στη διαδικασία της ενηλικίωσης και πόσα από αυτά προσαρμόζονται προκειμένου να συμμορφωθούν με συγκεκριμένα στερεότυπα. Επανεξετάζοντας πρακτικές και συνήθειες από την παιδική της ηλικία, διαπιστώνει ότι ακόμα και μέσα από τα πιο χαοτικά ή εκκωφαντικά περιβάλλοντα μπορεί να βρεθεί χώρος για δημιουργική παραγωγή και πραότητα. Σε αυτό τον χώρο βασίζεται η πρακτική της.

Σε μια προσπάθεια να παρατηρήσει τα μεταβαλλόμενα ρεύματα ενέργειας, σε μικρο- και μακρο επίπεδο, εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, η καλλιτέχνης προτείνει τελικά την εσκεμμένη αθωότητα ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να αντέξει τον «θόρυβο» και να πυροδοτήσει την αλλαγή.

Το βιογραφικό της εικαστικού

Η Γεωργία Χρίστου είναι Κύπρια εικαστικός και επιμελήτρια με έδρα τη Λεμεσό. Σπούδασε στο Royal Academy of Art της Χάγης, αποφοιτώντας στις Καλές Τέχνες το 2022.

Από το 2019 διοργανώνει και συμμετέχει σε off-site εκθέσεις στην Κύπρο και την Ολλανδία. Τον Οκτώβριο του 2023 επιμελήθηκε και συμμετείχε στην ομαδική έκθεση ‘A Ceremonial Cry’ στο πλαίσιο του Limassol Art Walks και τον Νοέμβριο του 2022 την ομαδική έκθεση ‘Concrete Affection’, στη Λεμεσό. Άλλες πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν: 'Contemporary Garden of Eden', 1E Ijzerstraat 97 3024 XP, Rotterdam (2023), 'To Be Out of Love for You Completely', επιμέλεια Χρήστου Κυριακίδη, Λευκωσία (2023), 'A Distant Memory', επιμέλεια Yannik Güldner, The Grey Space in the Middle, The Hague, NL (2022), ‘S3XY GOTH HOTLINE’, Sexyland World, Amsterdam (2021).

Λίγα λόγια για την γκαλερί

Η Eins είναι γκαλερί σύγχρονης τέχνης με έδρα τη Λεμεσό. Ιδρύθηκε το 2018, αναζητώντας έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του λόγου τέχνης και την προώθηση σύγχρονων καλλιτεχνών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ως εμπορική γκαλερί, παρέχει χώρο και ευελιξία για τη δημιουργία συναρπαστικών προτάσεων και έργων. Ως γκαλερί με έδρα την Κύπρο, συμμετέχει επιμελώς στην έναρξη συνομιλιών με το κοινό, ενθαρρύνοντας τη δέσμευση τοπικών καλλιτεχνών, μαθητών και κοινού. Ιδρύθηκε από τον διευθυντή της, Τάσο Στυλιανού, και τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Στυλιανού.

Πληροφορίες

«Ο λαβυρινθος του πολύ μεγάλου και εκκωφαντικού τίποτα» της Γεωργίας Χρίστου

Εγκαίνια: Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου, 19.00 - 22.00

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη-Παρασκευή, 16.00 - 20.00, Σάββατο 11.00 - 14.00 ή με ραντεβού

Διάρκεια: Μέχρι 22 Μαρτίου 2024