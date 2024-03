Τρία σπάνια έργα του Βαν Γκογκ απέκτησε το Rijksmuseum

Mε λίγα μόνο χρώματα και γρήγορες πινελιές, ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε τη «Θέα του Άμστερνταμ από τον κεντρικό σταθμό» ενώ πήγαινε να επισκεφτεί το Rijksmuseum, που είχε τότε πρόσφατα ανοίξει.

Τρία σπάνια έργα του Βαν Γκογκ, που ανήκαν στο Ίδρυμα P. and N. de Boer με έδρα το Άμστερνταμ, εκτίθενται πλέον στο Rijksmuseum.

Οι πίνακες που έφτιαξε ο καλλιτέχνης σε διάφορες περιόδους της ζωής του είναι η «Θέα του Άμστερνταμ από τον κεντρικό σταθμό» (1885), «Η όχθη του ποταμού με δέντρα» (1887) και «Το χωράφι με το σιτάρι» (1888).

Με το μακρόχρονο αυτό δάνειο, το ολλανδικό μουσείο για πρώτη φορά μπορεί να δείξει την εξέλιξη της τέχνης του διάσημου ζωγράφου. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε τη «Θέα του Άμστερνταμ από τον κεντρικό σταθμό» ενώ πήγαινε να επισκεφτεί το Rijksmuseum, που είχε πρόσφατα ανοίξει.

Τα τρία έργα του Βαν Γκογκ θα εκτίθενται μαζί με την αυτοπροσωπογραφία του από τη συλλογή του Rijksmuseum.

Άποψη της αίθουσας του μουσείου. Φωτ.: Rijksmuseum/Olivier Middendorp

Αφού μάζευε χρήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τον Οκτώβριο του 1885 ο Βαν Γκογκ ταξίδεψε από το Nuenen στο Άμστερνταμγια να επισκεφθεί το Rijksmuseum.

Εντυπωσιάστηκε πολύ από τους πίνακες του Φρανς Χαλς, ειδικά από το έργο «Λόχος Πολιτοφυλακής της Περιφέρειας XI υπό τη Διοίκηση του Λοχαγού Reynier Reael», γνωστό ως «The Meager Company», και ενθουσιάστηκε από την «Εβραία νύφη» (Ισαάκ και Ρεβέκκα). Περιέγραψε τον Ρέμπραντ ως ποιητή, γράφοντας: «[Θα] ξόδευα ευχαρίστως δέκα χρόνια από τη ζωή μου για να καθίσω μπροστά στον πίνακα για δύο εβδομάδες, τρώγοντας μόνο μια μπαγιάτικη κόρα ψωμιού».

Ο Βαν Γκογκ είχε πάρει τα σύνεργά του μαζί του στο Άμστερνταμ και το πρωί της επίσκεψής του στο Rijksmuseum χρησιμοποίησε λίγα μόνο χρώματα με γρήγορες πινελιές για να απαθανατίσει τη θέα του καναλιού Singel και της εκκλησίας Cupola. Αυτή είναι μια από τις λίγες όψεις της πόλης που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ αυτή την περίοδο.

Vincent van Gogh, View of Amsterdam from Central Station (Θέα του Άμστερνταμ από τον κεντρικό σταθμό), 1885. On loan from the P. and N. de Boer Foundation, 2024.

Λίγο αργότερα, ταξίδεψε στην Αμβέρσα και μετά στο Παρίσι για να εξελιχθεί καλλιτεχνικά. Γνώρισε πολλούς συναδέλφους του και πειραματίστηκε εκτενώς με ζωηρά χρώματα και εντυπωσιακό κάδρο. Στο Παρίσι ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε την όχθη του ποταμού με δέντρα το 1887. Η διαφορά ανάμεσα στον πίνακά του με το Άμστερνταμ και σε εκείνον με την όχθη του ποταμού Σηκουάνα,που ζωγράφισε δύο χρόνια αργότερα, είναι εκπληκτική. Στη δεύτερη δουλειά χρησιμοποίησε μικρές πινελιές για να εφαρμόσει καθαρά, φωτεινά χρώματα σε μοντέρνο στυλ σύνθεσης.

Αργότερα, το 1888 –εξουθενωμένος καθώς ήταν από τη ζωή της μεγάλης πόλης και πρόθυμος να εξερευνήσει τα πιο ζεστά χρώματα– μετακόμισε στην Αρλ. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς ο Βαν Γκογκ γοητεύτηκε από τα κίτρινα χωράφια με ώριμο σιτάρι της περιοχής και μέσα σε διάστημα λίγων μόλις εβδομάδων δημιούργησε μια σειρά από πίνακες που τα απεικονίζουν. Ένας από αυτούς τους μπήκε στη συλλογή του Pieter de Boer και της συζύγου του Nellie Pressburger.

Vincent van Gogh, Wheat Field (Το χωράφι με το σιτάρι), 1888. On loan from the P. and N. de Boer Foundation, 2024.

Ο Pieter de Boer και ο αδελφός του Rudolf άνοιξαν μια αντιπροσωπεία έργων τέχνης στο Άμστερνταμ το 1921. Αν και πουλούσαν κυρίως έργα τέχνης του 17ου αιώνα, διοργάνωσαν επίσης εκθέσεις έργων σύγχρονων καλλιτεχνών. Ο Pieter de Boer και η Nellie Pressburger συνέλεγαν επίσης ιδιωτικά, και ένας από τους κύριους τομείς ενδιαφέροντός τους ήταν η τέχνη του Βαν Γκογκ. Με τα χρόνια κατάφεραν να αποκτήσουν τρεις πίνακες και τέσσερα σχέδια του καλλιτέχνη. Μετά τον θάνατο της Nellie Pressburger, ο Pieter de Boer μετέφερε την ιδιωτική τους συλλογή σε ένα ίδρυμα. Παρέδωσε με μακροχρόνιο δάνειο στο Rijksmuseum τους τρεις πίνακες του Βαν Γκογκ.

Vincent van Gogh, Riverbank with Trees (Όχθη του ποταμού με δέντρα). On loan from the P. and N. de Boer Foundation, 2024.

Άποψη της αίθουσας του μουσείου. Φωτ.: Rijksmuseum/Olivier Middendorp

lifo.gr